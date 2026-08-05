Železniční stanice Praha-Krč má za sebou více než 140 let historie. Vznikla na nejstarším úseku takzvaného Posázavského pacifiku, trati z Nuslí do Modřan, jejíž stavba začala v roce 1881. Původně sloužila především k napojení modřanského cukrovaru na železniční síť, později se stala důležitou zastávkou pro obyvatele rychle se rozvíjející jižní části Prahy.
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Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Největší proměnou prošla Krč v 50. a 60. letech minulého století při přestavbě pražského železničního uzlu. Malá lokálková stanice se změnila v rozsáhlý železniční areál napojený na takzvanou jižní železniční spojku. Přibylo několik kolejí, nové nástupiště i výpravní budova z roku 1963. Na čas se z poklidného nádraží stalo jedno z významnějších míst pražské železnice – během rekonstrukce nádraží ve Vršovicích zde dokonce končily vlaky z Posázaví.
Cesta Ečs do Prahy
Spojka s tunely metra
Málo známá historie krčského nádraží souvisí s pražským metrem. Když se v 60. letech podzemka budovala, jako první vznikal úsek Florenc – Kačerov. Pro zajištění potřebného zázemí metra bylo vybudováno i depo Kačerov, které bylo od roku 1971 vlečkou propojeno s nádražím v Krči. Právě po těchto kolejích se do depa dostaly vozy Ečs. Třívozové soupravy byly vůbec první, které vozily cestující v pražském metru.
V druhé polovině 90. letech tu pro změnu cesta sovětského metra definitivně končila. Do prostor krčského nádraží bylo postupně navezeno několik vozů, jež zde byly odstrojeny a jejich skříně rozříznuty na dvě poloviny. „Ty pak byly buď převáženy trajlerem do Velvar, nebo vlakem v malých uhlácích do Hradce Králové, kde došlo k jejich finální likvidaci. V dalších letech zde bylo možné spatřit odstrojené soupravy novějších vozů typu 81-71, které mířily na modernizaci prováděné konsorciem firem ČKD Praha a Škoda DT. Po několika měsících se pak soupravy vracely zpět do Krče již pod novým označením 81-71M,“ píše web Pacifikem.cz.
Význam klesal a nádraží zchátralo
Po revoluci začal význam krčského nádraží klesat. Nákladní doprava slábla, rozsáhlé kolejiště přestalo být tolik využívané a velká výpravní budova postupně ztratila své opodstatnění. Dnes slouží cestujícím už jen jako železniční zastávka. Budovy roky chátrají, v jejich okolí se hromadí nepořádek. Celé nádraží dnes působí jako připomínka doby, kdy železnice hrála v Praze mnohem důležitější roli. Přitom se nachází v atraktivní lokalitě mezi Krčí, Braníkem a Kačerovem a stále má potenciál stát se významným dopravním bodem. Právě ten by mohla využít plánovaná linka metra D.
Nejošklivější nádraží v Praze čeká proměna
Nová stanice metra Nádraží Krč celé místo kompletně promění. Z areálu se stane velký dopravní uzel, který vlakové nádraží propojí s metrem. Zároveň tu vznikne i velké parkoviště P+R a nové administrativní centrum.
Stanice metra nad rybníkem