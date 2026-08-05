Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Marek Hýř
Marek Hýř
  19:15aktualizováno  6. srpna 10:34
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Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes. Současná doprava jejich kapacitu téměř nevyužívá. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Původní samostatná výdejna jízdenek byla již dávno zrušena. Lístky už se...
Zatímco v minulosti tu pracovali výpravčí, posunovači i další železničáři, dnes...
Z krčského nádraží se stane důležitý přestupní uzel. Vznikne tu stanice metra...
V pozadí je vidět Jižní spojka. Za pár let se lokalita promění v důležitý...
28 fotografií
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D. Její nejvýraznější součástí bude unikátní povrchová stanice postavená na mostní konstrukci přímo nad rybníkem. Mimochodem, věděli jste, že vagony metra už kdysi nádražím projížděly?

Železniční stanice Praha-Krč má za sebou více než 140 let historie. Vznikla na nejstarším úseku takzvaného Posázavského pacifiku, trati z Nuslí do Modřan, jejíž stavba začala v roce 1881. Původně sloužila především k napojení modřanského cukrovaru na železniční síť, později se stala důležitou zastávkou pro obyvatele rychle se rozvíjející jižní části Prahy.

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Největší proměnou prošla Krč v 50. a 60. letech minulého století při přestavbě pražského železničního uzlu. Malá lokálková stanice se změnila v rozsáhlý železniční areál napojený na takzvanou jižní železniční spojku. Přibylo několik kolejí, nové nástupiště i výpravní budova z roku 1963. Na čas se z poklidného nádraží stalo jedno z významnějších míst pražské železnice – během rekonstrukce nádraží ve Vršovicích zde dokonce končily vlaky z Posázaví.

Cesta Ečs do Prahy

  • Vozy metra typu Ečs jely z výrobního závodu v ruském Mytišči do Prahy po běžné železniční síti jako součástí zvláštních nákladních vlaků.
  • Cesta měřila přibližně 2 650 kilometrů a kvůli odlišnému ruskému a středoevropskému rozchodu kolejí musela proběhnout ve dvou fázích.

Spojka s tunely metra

Málo známá historie krčského nádraží souvisí s pražským metrem. Když se v 60. letech podzemka budovala, jako první vznikal úsek Florenc – Kačerov. Pro zajištění potřebného zázemí metra bylo vybudováno i depo Kačerov, které bylo od roku 1971 vlečkou propojeno s nádražím v Krči. Právě po těchto kolejích se do depa dostaly vozy Ečs. Třívozové soupravy byly vůbec první, které vozily cestující v pražském metru.

První vozy Ečs dorazily na Nádraží Krč 16. října 1973.

V druhé polovině 90. letech tu pro změnu cesta sovětského metra definitivně končila. Do prostor krčského nádraží bylo postupně navezeno několik vozů, jež zde byly odstrojeny a jejich skříně rozříznuty na dvě poloviny. „Ty pak byly buď převáženy trajlerem do Velvar, nebo vlakem v malých uhlácích do Hradce Králové, kde došlo k jejich finální likvidaci. V dalších letech zde bylo možné spatřit odstrojené soupravy novějších vozů typu 81-71, které mířily na modernizaci prováděné konsorciem firem ČKD Praha a Škoda DT. Po několika měsících se pak soupravy vracely zpět do Krče již pod novým označením 81-71M,“ píše web Pacifikem.cz.

Význam klesal a nádraží zchátralo

Po revoluci začal význam krčského nádraží klesat. Nákladní doprava slábla, rozsáhlé kolejiště přestalo být tolik využívané a velká výpravní budova postupně ztratila své opodstatnění. Dnes slouží cestujícím už jen jako železniční zastávka. Budovy roky chátrají, v jejich okolí se hromadí nepořádek. Celé nádraží dnes působí jako připomínka doby, kdy železnice hrála v Praze mnohem důležitější roli. Přitom se nachází v atraktivní lokalitě mezi Krčí, Braníkem a Kačerovem a stále má potenciál stát se významným dopravním bodem. Právě ten by mohla využít plánovaná linka metra D.

Nejošklivější nádraží v Praze čeká proměna

Původní samostatná výdejna jízdenek byla již dávno zrušena. Lístky už se neprodávají ani v okénku.
Zatímco v minulosti tu pracovali výpravčí, posunovači i další železničáři, dnes část budovy zeje prázdnotou.
Z krčského nádraží se stane důležitý přestupní uzel. Vznikne tu stanice metra D, P+R parkoviště a moderní administrativní centrum.
V pozadí je vidět Jižní spojka. Za pár let se lokalita promění v důležitý dopravní uzel.
Původní samostatná výdejna jízdenek byla již dávno zrušena. Lístky už se neprodávají ani v okénku.
28 fotografií

Nová stanice metra Nádraží Krč celé místo kompletně promění. Z areálu se stane velký dopravní uzel, který vlakové nádraží propojí s metrem. Zároveň tu vznikne i velké parkoviště P+R a nové administrativní centrum.

Stanice metra nad rybníkem

  • Stanice Nádraží Krč bude jednou z nejvýjimečnějších částí nové linky metra D. Jako jediná vznikne na povrchu.
  • Stanice s bočními nástupišti bude umístěna v zeleném pásu mezi Jižní spojkou, železniční stanicí Praha–Krč, krčským zámkem a Kunratickým potokem. Část kolejiště i samotná stanice budou na mostní konstrukci, která překlene rybník a potok.
  • Architekt Jiří Pešata navrhl stanici tak, aby co nejvíce splynula s okolní krajinou. Dominantou proto nebude mohutná stavba, ale naopak její propojení s parkem – pomoci tomu mají i zelené střechy a citlivé začlenění do okolí.

Stanice Nádraží Krč bude vymezena ze severu Jižní spojkou, z jihu železniční stanicí Praha – Krč, z východu novogotickým krčským zámkem s přilehlým golfovým hřištěm a přírodním parkem a ze západu ulicí V Podzámčí.

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