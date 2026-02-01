OBRAZEM: Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta. Na místě mělo být kolem 80 tisíc lidí

Tereza Šimurdová, iDNES.cz
  15:09aktualizováno  20:09
V centru metropole se v neděli od 15 hodin konala demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Akci pořádal spolek Milion chvilek a její účastníci zaplnili Staroměstské náměstí. Kvůli vysoké účasti byla demonstrace rozšířena také na spodní část Václavského náměstí. Na místě bylo kolem 80 tisíc lidí. Předseda Mikuláš Minář oznámil, že pokud bude signatářů milion, svolá akci na Letné.
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026) | foto: Jan SalačPetr TopičMAFRA

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
13 fotografií

„Je nás tu osmdesát až devadesát tisíc. Václavák a Staromák je přeplněný,“ prohlásili organizátoři do mikrofonu po začátku demonstrace.

„Pokud to myslíte vážně, pokud bude váš zájem pokračovat, pokud společně získáme jeden milion podpisů, máte mé slovo, že svoláme všechny signatáře výzvy Stojíme za prezidentem, a to na místě, kde se vejdeme úplně všichni,“ řekl účastníkům předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. „Potkáme se na Letné.“ K nedělnímu odpoledni podepsalo výzvu více než 600 tisíc lidí.

Minář také vyzval, aby lidé přišli i na demonstraci na podporu Ukrajiny, která se koná 21. února. Podle organizátorů nesmí Česko zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu Zuzanu Čaputovou. „My v ČR neuděláme stejnou chybu. Věříme, že tato země má naději,“ řekl.

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Lidi, kteří se nechtějí dívat mlčky na destrukci České republiky a „primitivní hulvátství“, Minář vyzval, aby se 15. února sešli ve všech krajských a okresních městech, ale i menších obcích.

Na akci vystoupili mimo jiné také herci. „Mám strach, že Motoristé sobě jsou zrcadlem společnosti,“ řekl Hynek Čermák. Vystoupila také třeba Jitka Čvančarová.

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Předseda spolku Mikuláš Minář na demonstraci řekl, že kromě hněvu cítí i naději. „Nevím jak vy, ale já už toho mám dost. Nechci žít ve strachu a v pasivitě. Nechci další čtyři roky hrát jenom defenzívu,“ prohlásil.

Řekl také, že by se premiér Andrej Babiš měl chovat s respektem k zemi i soudům. „Očekáváme, že premiér bude respektovat roli prezidenta a pana ministra Macinku odvolá,“ uvedl.

GALERIE: Podívejte se na průběh demonstrace

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
13 fotografií

Rázné transparenty

Lidé na místo přicházeli už zhruba půl hodiny před oficiálním začátkem shromáždění. Přinesli si transparenty, rozdávají se české vlajky a organizátoři zároveň sbírají podpisy. Program začal ve tři hodiny odpoledne a trval hodinu a půl.

Prostřednictvím hesel účastníci vyjadřovali podporu hlavě státu a zároveň kritizovali předsedu Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinku i čestného prezidenta této strany Filipa Turka. K vidění byly například slogany „Čeká nás vojna s Turkem“ nebo „Macinko, s výhrůžkami jdi do p***le, ne do politiky“. Někteří odkazovali i na film Vesničko má středisková, když zvolili heslo „Ani Otík nechtěl k Turkovi“. Lidé dorazili také s portréty prezidenta. V rámci akce se rozdávaly vlajky, sbíraly se podpisy. Podle redaktora deníku Metro jsou mezi účastníky senioři, rodiny s dětmi a hodně mladých lidí.

Uzavření ulic

Kvůli velkému množství lidí omezila policie na Staroměstském náměstí přístup z Železné a Celetné ulice. Pařížská byla uzavřená pro auta. Dopravní podnik hl. m. Prahy oznámil, že musel uzavřít stanici Staroměstská. Strážnici hlídají pomník mistra Jana Husa, aby po něm nikdo nelezl. Připraveny jsou všechny složky IZS.

Na místě na akci dohlíží i policie. „Chystáme standardní opatření jako u každého oznámeného shromáždění, na místě budou desítky policistů,“ uvedl dopoledne mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podle Milionu chvilek se lidé scházejí například i v Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Vrchlabí, Jeseníku, Uherském Hradišti či Třeboni.

Demonstraci předcházel sběr podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem. Petici podepsalo od úterý přes 600 tisíc lidí. Dnes však web několikrát spadnul. Podle spekulací šlo o přetížení systému. Prezident Pavel v neděli v poledne poděkoval všem, kteří na demonstraci mají v plánu přijet.

Pavel poděkoval za velký zájem o akci Milionu chvilek, ocenil kvalitu společnosti

Reakce na spor Macinky a Pavla

Demonstrace reagovala na eskalaci sporu mezi prezidentem republiky a stranou Motoristé, který se rozhořel poté, co prezident Pavel nejmenoval Filipa Turka ministrem životního prostředí. Následně se do centra pozornosti dostaly i zprávy, které Petr Macinka zaslal prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Tyto zprávy Hrad zveřejnil s tvrzením, že se předseda Motoristů pokoušel prezidenta vydírat. Macinka to odmítl a popřel, že by se jednalo o vydírání.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

