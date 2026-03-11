Stanice metra Flora je už několik týdnů uzavřená, aby mohla projít rozsáhlou modernizací. Práce jsou nyní v plném proudu a dělníci už zvládli jednu z nejviditelnějších částí rekonstrukce – odstranění původních eskalátorů.
Staré schody sovětské výroby, které ve stanici sloužily desítky let, byly rozřezány a postupně vytěženy z eskalátorového tunelu. Ten je nyní prázdný a stavebníci v něm pokračují další fází prací. Aktuálně probíhá bourání původních základových konstrukcí.
Práce budou pokračovat v tunelu
Po dokončení těchto prací se dělníci pustí do demontáže podhledů a sanace ostění tunelu. Následovat bude zpětné osazení podhledových konstrukcí a stavební příprava pro instalaci nových eskalátorů.
Stavební ruch je přitom v celé stanici. Technici postupně demontují podhledové konstrukce, aby odkryli nosné části stavby a mohli zkontrolovat jejich skutečný stav. Podle toho pak určí rozsah nutných oprav nebo výměn jednotlivých prvků.
Současně mizí i velká část technologického vybavení stanice. Odstraňují se kabelové rozvody, vzduchotechnika a další zařízení, která budou nahrazena modernějšími systémy.
Do stanice povede výtah
Důležitou součástí rekonstrukce je také vybudování bezbariérového přístupu. Ten ve stanici dosud chybí. Podle stavebníků už byla dokončena ražba šachty z uliční úrovně a nyní začíná ražba přestupní chodby. Z ní povedou dvě šachty, které nové prostory propojí se stávající stanicí metra.
Dopravní podnik uvedl, že všechny práce zatím probíhají podle stanoveného harmonogramu.
Kompletní modernizaci stanice Flora včetně bezbariérového zpřístupnění realizuje sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS. Hotovo by mělo být na přelomu listopadu a prosince 2026.
