Na chvíli zavřete oči a představte si, jak to tenkrát před 180 lety vypadalo. Prahou se ještě nelinul zvuk tramvají ani hukot aut, jen klapot koňských kopyt. Právě tehdy, v roce 1845, do města poprvé dorazil parní vlak. Lokomotiva Čechy přivezla do srdce Prahy nové časy – věk páry a železa. Masarykovo nádraží je ale nejen svědkem historie. Jeho bývalé lokomotivní dílny se totiž za pět let promění v nové Muzeum železnice a elektrotechniky.