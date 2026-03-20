Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Marek Hýř
  10:07aktualizováno  22. března 16:49
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden kvůli mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně.
Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B je u konce. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn. Do budoucna by měl přibýt i výtah.

Co je nového?

  • Eskalátory: Původní sovětské eskalátory nahradily nové, tišší a úspornější. Nové pohyblivé schody vyrobila německá firma TKE. Oproti předchozím jsou pomalejší.

  • Nový design nástupiště: Tradiční bílé keramické obklady na stěnách nahradily speciální skleněné panely, které jsou odolnější a modernější. Do desek jsou „vlisovány“ vzduchové bubliny nebo kapky. Původně měly být obklady průhledné, kvůli připomínkám technického úseku metra ale mají nakonec černý podklad. Autorem výtvarného řešení je Maxim Velčovský a edit! architects.

  • Rozšířený vestibul na povrchu: V rámci prací byla zmodernizována také přístavba vestibulu směrem do Drahobejlovy ulice. Nově tu jsou například bezbariérové toalety.
  • Nová navigace: Součástí této modernizace byla i instalace prvků nového navigačního systému Čitelná Praha.
Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. Na snímku je detail nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem. (20. března 2026)
Kdy bude výtah?

V návaznosti na celkovou modernizaci stanice Českomoravská hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.

Termín závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů by už do provozu stanice zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.

Jak to vidím já

Marek Hýř, redaktor deníku Metro

Samé bublinky
Je to detail, ale krásný! Ještě víc zaujme, když víte, jak bublinky ve stanici Českomoravská vznikly. Skleněné desky byly v žáru staveny k sobě a mezi nimi zůstaly vzduchové bublinky zachyceny. Ve stanici jsou jich statisíce! „Tématem návrhu je vzduch jako základní podmínka pohybu v podzemí. Bez něj by doprava neexistovala,“ popisoval designér Maxim Velčovský, když se modernizovaná stanice otevírala. V ruce při tom držel šampaňské. Však se bublinky pro takovou příležitost dokonale hodí. Zlé jazyky ale šeptají ještě jinou teorii. Vzduchové kapsičky prý nenápadně odkazují na nedalekou arenu. Ta má totiž vzduch v názvu také.

Filip Jaroševský, redaktor deníku Metro

Stanice rváčů
Vzpomínáte si na scénu z kultovního filmu Klub rváčů, ve které se hlavní hrdina chlubí skleněnými talíři s drobnými bublinkami a nedokonalostmi? Ty podle něj dokazují, že je vyrobili poctiví, prostí mniši- Celé to navazuje na vnitřní monolog o vybavování bytu z katalogu Ikea. Má to ironizovat fakt, že si lidé kupují „identitu“ přes věci. Je to taková parodie na marketing. Podobný pocit jsem měl ve chvíli, kdy jsem poprvé zahlédl desky z černého skla (opatřené naprosto stejnými bublinkami) v nové Českomoravské.

