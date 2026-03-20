Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B je u konce. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn. Do budoucna by měl přibýt i výtah.
- Eskalátory: Původní sovětské eskalátory nahradily nové, tišší a úspornější. Nové pohyblivé schody vyrobila německá firma TKE. Oproti předchozím jsou pomalejší.
- Nový design nástupiště: Tradiční bílé keramické obklady na stěnách nahradily speciální skleněné panely, které jsou odolnější a modernější. Do desek jsou „vlisovány“ vzduchové bubliny nebo kapky. Původně měly být obklady průhledné, kvůli připomínkám technického úseku metra ale mají nakonec černý podklad. Autorem výtvarného řešení je Maxim Velčovský a edit! architects.
Kachličkové obklady jsou pryč. Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
- Rozšířený vestibul na povrchu: V rámci prací byla zmodernizována také přístavba vestibulu směrem do Drahobejlovy ulice. Nově tu jsou například bezbariérové toalety.
- Nová navigace: Součástí této modernizace byla i instalace prvků nového navigačního systému Čitelná Praha.
V návaznosti na celkovou modernizaci stanice Českomoravská hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.
Termín závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů by už do provozu stanice zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.
Marek Hýř, redaktor deníku Metro
Samé bublinky
Filip Jaroševský, redaktor deníku Metro
Stanice rváčů