OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  17:00
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Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky | foto: METROSTAV

V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje. Nádraží prožívá...
V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje. Nádraží prožívá...
V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje. Nádraží prožívá...
V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje.
42 fotografií
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce. Proměnou má projít také okolí zarostlého jezírka.

Jáma sem, jáma tam. Tak to v posledních měsících vypadá v okolí nádraží Praha-Krč. Stavbaři tady kutají jako jejich historičtí předchůdci, když v Kutné Hoře dobývali stříbro. Prostor kolem Jižní spojky a mezi železničním koridorem se mění.

V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje.

Podivné postavičky, vyhořelá okna

Na krčském nádraží sice osobní vlaky stále zastavují, cestující vystupují i nastupují. Ale letitou nádražní budovu už železničáři definitivně opustili, pokladní okénko je zavřené. Samotné nádraží je pusté, pár oken směrem k dálnici nese stopy po požáru.

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V přízemí se dočasně ubytovaly nejrůznější postavičky, které využívají dočasného bezvládí v této nemovitosti, než staré nádraží nahradí zcela nová stavba v duchu už 21. století.

Tunel čtvrté linky metropolitní podzemky se ke krčskému nádraží provrtá jižním svahem naproti nádraží a hned pod Jižní spojkou. Cestující tady budou vystupovat vlevo a vpravo do prosklené stanice. Tubus metra bude situován přímo nad malým „rybníkem“, který zde kdysi býval, ale za dlouhé roky zarostl ze všech stran divokým náletem.

Kde nic tu nic. Nádraží Krč vyčkává na svůj neodvratný konec. Starou budovu nahradí moderní objekt. Jízdenky si tady už nekoupíte. Ale cestující sem stále míří. Roky fungovala nádražní hala jako prodejna stavebního nářadí. A také jako půjčovna stavební mechanizace. Okna budovy nesou stopy požáru.

Železniční zastávku Praha-Krč a její okolí čeká v budoucnosti několik velkých změn. V plánu je rekonstrukce železniční stanice, kdy se počítá se zbořením staré nádražní budovy a nahrazením za novou. Zároveň se postaví i nová zastřešená nástupiště o délce přibližně 220 metrů. V navazujícím okolí stanice se dále vybudují tři nové administrativní objekty. Přibude i parkoviště a v těsném sousedství vyroste stanice metra D Nádraží Krč.

Milovníci starých železničních nádražních časů tak mají poslední příležitost připomenout si historii tohoto nádraží, než tu vyroste nový objekt.

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Propojí starou Kč a nevzhledné okolí nádraží

Kompletní rekonstrukce zdejšího prostranství naváže na nedávno dokončenou modernizaci železniční trati od Branického mostu po Kačerov. Součástí investice v těchto místech bude i podchod, který propojí budoucí stanici metra, přednádražní část a starou Krč.

Budoucí vzhled v okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Cílem je proměnit rušnou a neutišenou oblast Jižní spojky a přetvořit ji v moderní dopravní křižovatku zahrnující kapacitní železnici, stanici metra, P+R parkoviště a administrativní budovy.

Projekt počítá i s výstavbou protihlukových stěn. Výstavba stěn se týká úseku mezi železniční tratí a starou Krčí na jihu od nádraží a úseku mezi tratí a Jižní spojkou, a sice od benzínové pumpy směrem k Vltavě až zhruba na úroveň softballových hřišť.

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Studie řeší také záchytná parkoviště P+R (600 stání P+R), která budou umístěna v návaznosti na oba vestibuly metra a železniční stanici Praha-Krč.

V neposlední řadě je předmětem studie revitalizace Kunratického potoka, obnova rybníků a řešení sadových úprav, což povede ke kompletní proměně lokality.

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje. Nádraží prožívá poslední chvíle své dávné historie.
V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje. Nádraží prožívá poslední chvíle své dávné historie.
V Krči okolo Jižní spojky i nádraží se už pilně pracuje. Nádraží prožívá poslední chvíle své staré historie.
42 fotografií

Golfisté to budou mít s tubusem

Déčko je druhou trasou metra, jejíž trasa v jednom místě povede nad vodou. Pod Vltavou už jezdí linky trasy A, C i B. V případě béčka se mezi Lužinami a Hůrkou projedete nadzemním tunelem nad Nepomuckým rybníkem. V Krči soupravy nejen pojedou nad vodou, ale budou stavět přímo nad Zámeckým napajedlem.

Vizualizace budoucí stanice metra D Nádraží Krč. Vlaky zastaví v proskleném tubusu nad vodní plochou.

Novou stanici metra budou mít přímo na očích golfisté u hotelu St. Havel. Není zde regulérní golfový areál, jen několik odpališť, včetně toho, kdy se odpalují míčky na ostrovní green uprostřed jezírka, který je součástí areálu zámeckého hotelu.

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Konečnou podobu dolní vodní plochy známe zatím jenom z vizuálů. Určitě ale bude v těch, kteří zde budou po uvedení linky do provozu vystupovat, chuť svlažit se, zvláště pokud bude v létě hlavní město sužovat tropické vedro.

Nová déčková zastávka metra by měla tento prostor znatelně oživit. Zatím tady největší provoz představuje (nyní mírně omezená) cyklostezka, kudy putují bicyklisté mezi Kunraticemi, Novodvorskou a Kačerovem směrem k Braníku a dál do centra Prahy.

Nádraží dočasně zpustlo a čeká na demolici.

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