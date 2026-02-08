Rekonstrukce ČD Lounge trvala čtyři měsíce a kapacita se díky ní zvýšila z původních 24 na 76 míst. Podle Českých drah bylo cílem vytvořit klidné, moderní a reprezentativní prostředí pro cestující.
„Chceme, aby cestující vnímali cestu vlakem jako komplexní službu, která začíná už na nádraží. Nová podoba lounge nabízí příjemné prostředí, dostatek prostoru i služby, které odpovídají současným nárokům,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Welcome drink v Business zóně
Součástí modernizované ČD Lounge je nově Business zóna s částečně oddělenými boxy, která nabízí vyšší míru soukromí. Pro cestující je zde k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení, dostatek zásuvek pro dobíjení elektroniky a v této části také welcome drink.
Většina sedacího nábytku pochází od tradičního českého výrobce TON, známého například legendární židlí tonetkou. Také další designové prvky včetně osvětlení dodaly české firmy.
Kdo má přístup do ČD Lounge?
Do ČD Lounge Praha mají přístup cestující s platným jízdním dokladem podle tarifu ČD nebo s mezinárodní jízdenkou: cestující do 1. vozové třídy nebo s místenkou do 2. vozové třídy, držitelé aplikace IN 100 ve všech variantách, cestující s dětmi do 10 let, těhotné ženy a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP-P.
„Nově vzniklá Business zóna a celkové uspořádání prostoru reagují na rozdílné potřeby našich zákazníků, od klidného odpočinku před cestou přes práci na notebooku až po cestování s dětmi,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.
Hry pro děti, káva pro dospělé
V modernizované čekárně mají cestující k dispozici řadu služeb zdarma. Nabídka zahrnuje kávu s pravidelnou obměnou značek včetně lokálních pražíren, drobné sladké pohoštění a nealkoholické nápoje. Pro děti jsou u personálu k zapůjčení hry a knížky, které lze zakoupit také v ČD Fanshopu.
Modernizace vyšla zhruba na pět milionů korun. České dráhy provozují ČD Lounge také v Brně a Olomouci.
Lounge má i RegioJet
Modernizovaná ČD Lounge v budově konkurenci. V roce 2024 otevřel na pražském hlavním nádraží vlastní lounge také dopravce RegioJet. Do jeho salonku mají přístup všichni cestující s platnou jízdenkou, bez ohledu na třídu, ve které cestují. Vstup je možný zhruba hodinu před odjezdem vlaku a funguje přes automatickou bránu po načtení čárového kódu z jízdenky.
RegioJet láká cestující především na občerstvení zdarma, jako je káva, voda nebo zmrzlina, k dispozici je také denní tisk a toalety. Kapacita salonku je podle dopravce zhruba 100 míst a prostor je otevřený denně od časného rána do večera.