OBRAZEM: Nejluxusnější čekárna v Praze? České dráhy otevřely modernizovanou lounge

Marek Hýř
  9:43
Cestující na pražském hlavním nádraží mohou znovu využívat ČD Lounge. Prémiová čekárna Českých drah prošla kompletní rekonstrukcí, která přinesla nejen nový vzhled, ale hlavně výrazné rozšíření prostoru a navýšení kapacity. Nově zde vznikla také samostatná Business zóna.
Business zóna v nové ČD Lounge

Business zóna v nové ČD Lounge | foto: Archiv ČD

Generální ředitel ČD Michal Krapinec v nové ČD Lounge na pražském hlavním...
Interiér nové ČD Lounge na pražském hlavním nádraží
Novou ČD Lounge na pražském hlavním nádraží slavnostně otevřeli generální...
9 fotografií

Rekonstrukce ČD Lounge trvala čtyři měsíce a kapacita se díky ní zvýšila z původních 24 na 76 míst. Podle Českých drah bylo cílem vytvořit klidné, moderní a reprezentativní prostředí pro cestující.

„Chceme, aby cestující vnímali cestu vlakem jako komplexní službu, která začíná už na nádraží. Nová podoba lounge nabízí příjemné prostředí, dostatek prostoru i služby, které odpovídají současným nárokům,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Business zóna v nové ČD Lounge

Welcome drink v Business zóně

Součástí modernizované ČD Lounge je nově Business zóna s částečně oddělenými boxy, která nabízí vyšší míru soukromí. Pro cestující je zde k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení, dostatek zásuvek pro dobíjení elektroniky a v této části také welcome drink.

Většina sedacího nábytku pochází od tradičního českého výrobce TON, známého například legendární židlí tonetkou. Také další designové prvky včetně osvětlení dodaly české firmy.

Interiér nové ČD Lounge na pražském hlavním nádraží

Kdo má přístup do ČD Lounge?

Do ČD Lounge Praha mají přístup cestující s platným jízdním dokladem podle tarifu ČD nebo s mezinárodní jízdenkou: cestující do 1. vozové třídy nebo s místenkou do 2. vozové třídy, držitelé aplikace IN 100 ve všech variantách, cestující s dětmi do 10 let, těhotné ženy a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP-P.

„Nově vzniklá Business zóna a celkové uspořádání prostoru reagují na rozdílné potřeby našich zákazníků, od klidného odpočinku před cestou přes práci na notebooku až po cestování s dětmi,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Hry pro děti, káva pro dospělé

V modernizované čekárně mají cestující k dispozici řadu služeb zdarma. Nabídka zahrnuje kávu s pravidelnou obměnou značek včetně lokálních pražíren, drobné sladké pohoštění a nealkoholické nápoje. Pro děti jsou u personálu k zapůjčení hry a knížky, které lze zakoupit také v ČD Fanshopu.

Modernizace vyšla zhruba na pět milionů korun. České dráhy provozují ČD Lounge také v Brně a Olomouci.

Lounge má i RegioJet

Modernizovaná ČD Lounge v budově konkurenci. V roce 2024 otevřel na pražském hlavním nádraží vlastní lounge také dopravce RegioJet. Do jeho salonku mají přístup všichni cestující s platnou jízdenkou, bez ohledu na třídu, ve které cestují. Vstup je možný zhruba hodinu před odjezdem vlaku a funguje přes automatickou bránu po načtení čárového kódu z jízdenky.

Slavnostní otevření nové lounge společnosti RegioJet na pražském hlavním nádraží (29. dubna 2024)

RegioJet láká cestující především na občerstvení zdarma, jako je káva, voda nebo zmrzlina, k dispozici je také denní tisk a toalety. Kapacita salonku je podle dopravce zhruba 100 míst a prostor je otevřený denně od časného rána do večera.

