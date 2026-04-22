Rekonstrukce lanové dráhy postoupila do další fáze. Po instalaci čeká lanovku série testů. Nejprve vyjede bez zátěže, následně i s ní – vozy budou zatíženy zhruba sedm a půl tuny. Součástí budou i brzdné zkoušky a kontrola všech systémů.
Cestující se svezou na podzim
Zkušební provoz bez lidí má začít v květnu. Pokud půjde vše podle plánu, první cestující by se mohli svézt už v září.
Velká rekonstrukce po problémech
Lanovka byla mimo provoz od září 2024. Důvodem byl špatný stav tratě, který zhoršily vydatné deště. Následovala kompletní rekonstrukce.
Nové vozy vyrobila švýcarská společnost Doppelmayr Group. Jejich podobu navrhla česká designérka Anna Marešová.
Vozí turisty i studenty