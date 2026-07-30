OBRAZEM: Od jízdy za korunu po metro bez řidiče. Znáte těchto 6 zajímavostí z pražského podzemí?

David Halatka
David Halatka
  15:00
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Stanice metra Malostranská

Stanice metra Malostranská | foto: Michal Barák, iDNES.cz

Slavnostní zahájení provozu na trase I A, stanice Leninova (Dejvická)
Stanice metra Malostranská
Slavnostní zahájení provozu na trase I A, stanice Leninova (Dejvická)
Stanice metra Malostranská
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Pražské metro je už více než padesát let páteří městské hromadné dopravy. Každý den přepraví přes 1,6 milionu cestujících a díky krátkým intervalům patří k nejspolehlivějším dopravním systémům v Evropě. Kolem pražské podzemky dodnes koluje řada legend i málo známých perliček.

Kde v metru najdete nejdelší eskalátory, kdy otevřou trasu D a proč nejezdíme na stanici Hakenova? I to se dozvíte v následujícím výčtu zajímavostí.

1. O metru se mluvilo už na konci 19. století

Myšlenka vybudovat v Praze podzemní dráhu není zdaleka tak nová, jak by se mohlo zdát. První návrhy vznikly už v roce 1898. Počítaly se dvěma trasami – jedna měla spojit Karlín s Podolím přes centrum města, druhá Malou Stranu s Vinohrady. Na realizaci ale tehdy nedošlo.

Projekt vestibulu stanice Na Můstku (Můstek) z roku 1941

Konkrétnější podobu získal projekt až v roce 1926. Tehdejší návrhy byly překvapivě podobné dnešní síti. Samotná stavba začala 6. ledna 1966 a Praha se zařadila mezi světové metropole s metrem jako čtyřiačtyřicáté město na světě.

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První úsek trasy C z Kačerova na tehdejší Sokolovskou byl slavnostně otevřen 9. května 1974. Pásku přestřihl tehdejší prezident Gustáv Husák a první souprava byla určena pouze pro pozvané hosty. O den později už metro začalo sloužit veřejnosti.

2. První jízda stála korunu

Když se metro otevřelo, cestující platili jednu korunu. Ve vstupních halách byly turnikety na mince a zaměstnanci nosili typické hnědé uniformy.

Dozorčí na stanici Můstek

Po kolejích tehdy jezdily soupravy Ečs vyráběné v Mytišči u Moskvy přímo pro Prahu. Zpočátku měly tři vozy, v roce 1975 přibyl čtvrtý a o čtyři roky později pátý.

Přestože byly vozy už při svém vzniku technicky zastaralé, vydržely v provozu až do devadesátých let. Část z nich se dochovala – jeden vůz je vystaven v Muzeu MHD ve Střešovicích a historická souprava se při výročích občas vrací na trasu C.

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3. Tři linky nestačí, na cestě je čtvrtá

Po otevření céčka následovalo rychlé rozšiřování sítě. V roce 1978 začala vozit cestující linka A a vznikla první přestupní stanice Muzeum. O sedm let později přibyla linka B.

Bourání Domu maďarské kultury, který ustoupil stanici Můstek, 1974

Všechny tři trasy se postupně prodlužovaly až do dnešní podoby – áčko do Nemocnice Motol a Depa Hostivař, béčko na Zličín a Černý Most, céčko do Letňan i na Háje.

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Dalším velkým krokem bude výstavba linky D. Ta spojí Náměstí Míru s Písnicí a jako první v Praze bude plně automatická, tedy bez strojvedoucích. Podle současných plánů by měla začít vozit cestující nejdříve v roce 2029.

4. Stanice měly kdysi úplně jiná jména

Po otevření metra nesla řada stanic názvy odrážející tehdejší politickou dobu. Chodov se jmenoval Budovatelů, Háje byly Kosmonautů, Opatov nesl název Družby a Roztyly připomínaly Primátora Vacka.

Několik domů muselo ustoupit i stanici Hradčanská

Po sametové revoluci přišlo rozsáhlé přejmenování. Z Gottwaldovy se stal Vyšehrad, z Leninovy Dejvická, z Fučíkovy Nádraží Holešovice a z Moskevské dnešní Anděl.

Změnily se i některé stanice, které tehdy ještě ani nebyly dokončené. Například dnešní Invalidovna měla původně nést jméno Hakenova a Kobylisy se měly jmenovat Rudé armády.

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5. Pod zemí se skrývá galerie

Pražské metro není jen dopravní stavbou, ale také jedním z největších veřejných uměleckých prostorů v Česku.

Objev středověkého mostu u stanice Můstek, 1976

Ikonické hliníkové obklady na trase A navrhl architekt Jaroslav Otruba. Každá stanice dostala vlastní barevnost podle okolí – Hradčanská zlatou připomínající Pražský hrad, Malostranská zelenou odkazující na zahrady pod Hradem a Muzeum hnědou symbolizující někdejší městské hradby.

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Ve vestibulu stanice Můstek je dodnes zachovaný skutečný středověký můstek, podle kterého místo získalo své jméno. Na Malostranské jsou kopie Braunových soch a Invalidovnu zdobí známá vitráž Sport připomínající neuskutečněnou olympiádu, o kterou Praha usilovala.

Výstavba stanice Můstek

6. Existuje tajná stanice metra?

Jedna z nejznámějších pražských legend se váže ke Klárovu. Za nenápadnými železnými vraty nedaleko Strakovy akademie se ukrývá podzemní objekt K-111.

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Podle rozšířených pověstí mělo jít o nikdy nedokončenou stanici takzvaného stalinského metra. Oficiální vysvětlení je jiné. Objekt je součástí Ochranného systému metra a vznikl jako vládní kryt, který může v krizových situacích sloužit také civilnímu obyvatelstvu.

Slavnostní zahájení provozu na trase I A, stanice Leninova (Dejvická)

Co se za vraty skutečně nachází a zda zde někdy měla vzniknout stanice metra, zůstává dodnes předmětem spekulací.

Metro je plné rekordů

  • Pražské metro měří přibližně 65 kilometrů a ročně přepraví téměř 600 milionů cestujících. Každý pracovní den využije jeho služby přes 1,6 milionu lidí.
  • Nejhlubší stanicí je Náměstí Míru, kde koleje leží 53 metrů pod zemí. Právě zde se nachází také nejdelší eskalátor v síti, dlouhý 87 metrů.
  • Nejkratší mezistaniční úsek vede mezi Hlavním nádražím a Muzeem, zatímco nejdelší spojuje Nádraží Holešovice a Kobylisy.
  • Všechny tři linky překonávají Vltavu. Nejzajímavější je mladší tunel na trase C v Troji, který byl vybetonován v suchém doku a následně uložen na dno řeky.
  • Za zmínku stojí i Rajská zahrada. Byla první stanicí v Praze se dvěma nástupišti nad sebou a za své architektonické řešení získala titul Stavba roku 1999.
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