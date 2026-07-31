Vydejte se s námi na střechy a nejvyšší patra v domech v Praze. Některá místa jsou většině lidí nedostupná, pokud je tam nepozve třeba firma na jednání. Často to jsou ale i restaurace, které může navštívit každý. Musíte však o nich vědět.
Hodně teras se zajímavými pohledy na město se v posledních letech narodilo na velkých obchodních a kancelářských objektech v centru. Developeři i majitelé budov se tak rozhodli podělit o krásu i s ostatními.
Jistě, pivo spojené s takovým výhledem nebo kafe či oběd není za cenu v postranní žižkovské ulici. Ale jednou za čas není špatné něco takového absolvovat.
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Noclehárna na chodníku: V létě v ulicích Prahy usnou bezdomovci i opilí turisté
Novináři mají výhodu, že na terasách se v létě konávají setkání s vedením firem, bank nebo nejrůznějších agentur. Také rozhovory, které pak čtete v novinách nebo na internetu, vznikají nejednou v horních patrech kanceláří.
Někdy se ale stačí jen pozorně dívat, například při nákupech. Z posledního patra Bati na Václaváku tady uvidíte náměstí jinak. Jen nesmíte mít oči jen pro ty boty...
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Hledáme Pointíky! Kdysi bavili celou Prahu, jeden z posledních je ještě na Žižkově
Račte proto nahlédnout na Prahu z těchto oken, balkónů a teras...