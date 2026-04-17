OBRAZEM: Slavností otevření Dvorecké mostu přilákalo davy. Novou stavbu vítá letní počasí

Marek Hýř, David Halatka, Filip Jaroševský
  10:44aktualizováno  11:04
Den D je tu. Dvorecký most si poprvé zkouší veřejnost. Odpoledne se na novou dopravní stavbu, který propojuje Podolí a Zlíchov podívají i autobusu a tramvaje. Deník Metro je na místě a přináší fotoreportáž.
První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)

První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026) | foto: Metro.cz

První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)
První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)
První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)
První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)
Už dnes se slavnostně otevřel Dvorecký most. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění tramvajové a autobusové linky i jejich trasy. Dnes se most otevřel na zkoušku pro speciální jízdy i zvědavé Pražany. Co se na místě děje? Listujte naší galerií.

Mimochodem, dnešní zpřístupnění Dvoreckého mostu veřejnosti vedení Prahy, poměrně logicky, představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací.

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se v případě nepočítá.
  • S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změní trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.

17. dubna 2026  11:01

OBRAZEM: Slavností otevření Dvorecké mostu přilákalo davy. Novou stavbu vítá letní počasí

První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)

Den D je tu. Dvorecký most si poprvé zkouší veřejnost. Odpoledne se na novou dopravní stavbu, který propojuje Podolí a Zlíchov podívají i autobusu a tramvaje. Deník Metro je na místě a přináší...

17. dubna 2026  10:44,  aktualizováno 

