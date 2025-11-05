Stadion byl oficiálně otevřen 6. listopadu 1932, kdy zde českoslovenští reprezentanti remizovali před 6 000 diváky s Francouzi 4:4. Štvanice byla také svědkem prvního vítězství československé hokejové reprezentace na Mistrovství světa 1947.
Unikátní technologie
Areál se díky své technologické vyspělosti stal unikátem – ledová plocha mohla být připravena během pouhých dvou hodin. Za svou historii hostil nejen domácí soutěže, ale i mezinárodní zápasy, a v roce 2000 byl prohlášen kulturní památkou. V roce 2011 se ale poroučel k zemi. Mohla za to kromě zubu času třeba i třeba povodeň z roku 2002.
Ve fotogalerii si připomeňte slavné okamžiky tohoto hokejového svatostánku.