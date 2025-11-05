Zimní stadion našich dědečků slaví výročí. Prohlédněte si Štvanici v unikátní galerii

Marek Hýř
Marek Hýř
  20:33
Zimní stadion Štvanice byl první stadion s umělou ledovou plochou na území Československa. Tady s hokejem začínali mnozí mistři světa a své první krůčky na bruslích tu udělal i velký počet Pražanů. Zítra legendární sportovní stánek slaví výročí.
Snímek pochází z mistrovství světa v hokeji v roce 1947. Šlo už o třetí světový...

Snímek pochází z mistrovství světa v hokeji v roce 1947. Šlo už o třetí světový šampionát na tomto stadionu. Předtím se konaly už v letech 1933 a 1938. Následoval ještě jeden v roce 1959. Ze všech čtyř získali českoslovenští hokejisté medaile. Ve zmíněném roce 1947 byly zlaté. | foto: Josef VáclavovicMetro.cz

Stadion na pražské Štvanici na 30. let, tedy těsně po svém otevření.
Zimní stadion na Štvanici z roku 1933. Jen o několik měsíců dříve byl stadion...
Pohled na zimní stadion Štvanice při mistrovství světa v hokeji v roce 1938....
Slavnostní nástup účastníků mistrovství světa v roce 1938 v Praze.
Stadion byl oficiálně otevřen 6. listopadu 1932, kdy zde českoslovenští reprezentanti remizovali před 6 000 diváky s Francouzi 4:4. Štvanice byla také svědkem prvního vítězství československé hokejové reprezentace na Mistrovství světa 1947.

Unikátní technologie

Areál se díky své technologické vyspělosti stal unikátem – ledová plocha mohla být připravena během pouhých dvou hodin. Za svou historii hostil nejen domácí soutěže, ale i mezinárodní zápasy, a v roce 2000 byl prohlášen kulturní památkou. V roce 2011 se ale poroučel k zemi. Mohla za to kromě zubu času třeba i třeba povodeň z roku 2002.

Ve fotogalerii si připomeňte slavné okamžiky tohoto hokejového svatostánku.

Pohled na zimní stadion Štvanice při mistrovství světa v hokeji v roce 1938. Československo vybojovalo třetí místo, když 20. února porazilo nacistické Německo 3:0. Fotografie je právě z tohoto utkání.
Světový šampionát v ledním hokeji sledoval v roce 1938 na Štvanici také známý herec a bývalý fotbalový brankář Vlasta Burian.
Fotografie pochází z historicky prvního přímého televizního přenosu sportovního utkání u nás, které vysílala Československá televize. Šlo o zápas výběru pražských týmů se švédským klubem Leksand IF a konal se na Štvanici 11. února 1955.
Poslední rekonstrukce se stadion dočkal v roce 1968. Pak dlouhá léta sloužil hlavně pro veřejné bruslení. Fotografie je z roku 2002, kdy i Štvanici zasáhly povodně.
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

