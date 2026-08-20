OBRAZEM: Tajná stanice metra na Klárově? Za železnými vraty se skrývá záhadný objekt K-111

David Halatka
David Halatka
  12:32
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Záhadná vrata na Klárově

Záhadná vrata na Klárově | foto: ŠJů, Wikimedia Comm

Podle tohoto projektu se údajně stanice Klárov v letech 1953-1959 stavěla.
Zázemí Klárova připomíná neveřejné prostory běžných stanic metra.
První eskalátorový tunel jednolodní "stanice metra" postavené v letech
Jediný vstup do vestibulu legendární "stanice metra" v ulici U Bruských kasáren
21 fotografií
Za železnými vraty nedaleko Klárova se ukrývá podzemní objekt K-111, kolem kterého vznikla jedna z pražských legend. Mělo jít o tajnou stanici stalinského metra, skutečnost je ale trochu jiná. Co se tedy pod zemí opravdu nachází?

Pražské metro má kromě stanic, tunelů a eskalátorů také svůj vlastní městský mýtus. Najdete ho jen kousek od Klárova, Strakovy akademie a Úřadu vlády. A stačí pohled na nenápadná železná vrata, aby se rozjela fantazie.

Galerie: Nejstarší stanice metra je na Klárově. Ale pozor, je tajná a nikdo o ní neví

Co se skrývá za vraty u Klárova?

V ulici U Bruských kasáren se nachází velká vrata, za nimiž je podzemní objekt označovaný jako K-111. Právě kolem něj se už desítky let točí jedna z nejznámějších pražských legend.

První eskalátorový tunel jednolodní "stanice metra" postavené v letech 1953-1959 na Klárově. Stav kolem roku 2000.

Podle ní jde o pozůstatek takzvaného stalinského metra – tajné nebo nikdy nedokončené podzemní stanice, která měla vzniknout v souvislosti s původními plány pražského metra.

Příběh zní dost dobře na to, aby se v Praze udržel. Jenže oficiální vysvětlení je podstatně méně tajemné.

Zázemí Klárova připomíná neveřejné prostory běžných stanic metra.

Tajná stanice, nebo vládní kryt?

Objekt měl sloužit jako vládní kryt a je součástí Ochranného systému metra. Ten má v případě krizové situace pomoci chránit obyvatele a zajistit fungování klíčové infrastruktury.

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Takže žádné tajné nástupiště, kam by měl v noci přijíždět zvláštní vlak. Přesto má místo k běžnému pražskému metru blíž, než by se mohlo zdát.

Podzemní systém totiž není jen to, co cestující vidí při každodenní cestě do práce. Pod ulicemi se nachází technické prostory, ochranné prvky a další zázemí, které zůstává běžnému návštěvníkovi skryté.

Ražený klenutý prostor tajné stanice se má podobat existující stanici metra C Kobylisy (během výstavby).

Proč legenda pořád žije?

K-111 je navíc veřejnosti běžně nepřístupný. A přesně to je živná půda pro nejrůznější spekulace.

Mezi Pražany se tak dodnes objevují různé verze příběhu o tom, co se za železnými vraty nachází a jaké byly původní plány. Čím méně toho člověk může vidět na vlastní oči, tím snadněji se do příběhu dostane tajemství.

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Jisté je, že pražské metro má mnohem rozsáhlejší podzemní zázemí, než jaké zná běžný cestující. A Klárov zůstává jedním z míst, kde se historie, technika a pražská fantazie potkávají možná nejzajímavěji.

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OBRAZEM: Tajná stanice metra na Klárově? Za železnými vraty se skrývá záhadný objekt K-111

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