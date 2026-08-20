Pražské metro má kromě stanic, tunelů a eskalátorů také svůj vlastní městský mýtus. Najdete ho jen kousek od Klárova, Strakovy akademie a Úřadu vlády. A stačí pohled na nenápadná železná vrata, aby se rozjela fantazie.
|
Galerie: Nejstarší stanice metra je na Klárově. Ale pozor, je tajná a nikdo o ní neví
Co se skrývá za vraty u Klárova?
V ulici U Bruských kasáren se nachází velká vrata, za nimiž je podzemní objekt označovaný jako K-111. Právě kolem něj se už desítky let točí jedna z nejznámějších pražských legend.
Podle ní jde o pozůstatek takzvaného stalinského metra – tajné nebo nikdy nedokončené podzemní stanice, která měla vzniknout v souvislosti s původními plány pražského metra.
Příběh zní dost dobře na to, aby se v Praze udržel. Jenže oficiální vysvětlení je podstatně méně tajemné.
Tajná stanice, nebo vládní kryt?
Objekt měl sloužit jako vládní kryt a je součástí Ochranného systému metra. Ten má v případě krizové situace pomoci chránit obyvatele a zajistit fungování klíčové infrastruktury.
|
Praha musí zbourat most na Opatově. Omezení se dotknou i provozu metra
Takže žádné tajné nástupiště, kam by měl v noci přijíždět zvláštní vlak. Přesto má místo k běžnému pražskému metru blíž, než by se mohlo zdát.
Podzemní systém totiž není jen to, co cestující vidí při každodenní cestě do práce. Pod ulicemi se nachází technické prostory, ochranné prvky a další zázemí, které zůstává běžnému návštěvníkovi skryté.
Proč legenda pořád žije?
K-111 je navíc veřejnosti běžně nepřístupný. A přesně to je živná půda pro nejrůznější spekulace.
Mezi Pražany se tak dodnes objevují různé verze příběhu o tom, co se za železnými vraty nachází a jaké byly původní plány. Čím méně toho člověk může vidět na vlastní oči, tím snadněji se do příběhu dostane tajemství.
|
Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí
Jisté je, že pražské metro má mnohem rozsáhlejší podzemní zázemí, než jaké zná běžný cestující. A Klárov zůstává jedním z míst, kde se historie, technika a pražská fantazie potkávají možná nejzajímavěji.