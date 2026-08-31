Letecká show Lipenecký obr se letos koná u příležitosti 62. výročí založení Modelklubu Lipence. Modelářské letiště se v sobotu 5. září promění v místo, kde budou mít hlavní slovo stroje, které sice nejsou skutečnými letadly, jejich velikost a schopnosti ale rozhodně nepůsobí jako hračka.
Stíhačky, vrtulníky i akrobaté
Návštěvníci uvidí dálkově ovládané proudové stíhačky, extrémní akrobatické modely, vrtulníky, historické větroně i makety skutečných letadel.
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Letový program začne v 10 hodin a potrvá až do 17 hodin. Výhodou pro návštěvníky je, že piloti mohou se svými modely létat opakovaně. I ti, kteří dorazí později, by tak neměli přijít o hlavní atrakce programu.
Akci budou komentovat Martin Krpata a Pavel Nisser.
Obr mezi Berounkou a Strakonickou
Show se uskuteční na modelářském letišti Modelklubu Lipence, které leží v prostoru mezi Berounkou a Strakonickou dálnicí, poblíž Velkotržnice Lipence.
Vstupné činí 150 korun za osobu, děti do výšky 150 centimetrů mají vstup zdarma. Platit bude možné hotově i kartou.
Pořadatelé zajistí občerstvení, toalety i užitkovou vodu. Protože se akce koná na posečené louce, doporučují návštěvníkům zvolit vhodnou obuv a oblečení.
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Parkování na vyhrazeném parkovišti u letiště bude zdarma. Dorazit je možné také veřejnou dopravou přes Radotín a následně pěšky po Radotínské lávce a podél Berounky.
Na akci mohou i psi, musí však být na vodítku a s náhubkem.
Více informací najdou zájemci na oficiálních stránkách Lipeneckého obra