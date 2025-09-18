Praha se chystá na mimořádnou událost. Tento víkend si hlavní město připomene fenomén, který ovlivnil nejen podobu ulic, ale i život každého Pražana. Tramvaje, metro, autobusy i lanovka na Petřín jsou dnes samozřejmou součástí každodenní reality, ale nastává chvíle, kdy si uvědomujeme, že jejich příběh je naplněn odvahou, inovacemi a tvrdou prací tisíců lidí.
„Městská hromadná doprava v Praze patří mezi nejlepší na světě a my si nesmírně vážíme práce všech zaměstnanců dopravního podniku, kteří ji denně udržují v pohybu,“ zní jasné poselství z redakce deníku Metro. I proto vám přinášíme speciál, který se výročí věnuje z různých neotřelých úhlů pohledu.
V novinách i v ulicích
Oslavy neprobíhají jen v ulicích. Dnešní vydání novin nese v záhlaví bokorysy všech tramvají, které projedou velkolepým nedělním průvodem. Čtenáře čeká i jedinečný pohled do zákulisí – na stranách 8 a 9 najdete reportáž z úplně nové vozovny v Hloubětíně, která se poprvé otevře veřejnosti v sobotu v rámci dne otevřených dveří. Nabídne komentované prohlídky, ukázky technologií i příležitost vidět zblízka, jak funguje servis moderních tramvají. Je to kontrast k nostalgii průvodu: zatímco na kolejích uvidíme dějiny, v Hloubětíně se ukáže budoucnost.
Průvod bude jako živá tramvajová učebnice
Nedělní průvod pak není jen nostalgickou vzpomínkou. Je to živé divadlo na kolejích – příležitost vidět pohromadě stroje, které formovaly každodenní rytmus města, i ty, které dnes určují jeho tempo. Pro Pražany je to unikátní možnost připomenout si, že tramvaj není jen dopravní prostředek, ale kulturní ikona.
Příběh, který se píše 150 let
Historie městské dopravy v Praze je pestrá a plná přelomových okamžiků. Dovolte nám připomenout ty nejsilnější momenty.
- 1875: první koňka vyjela 23. září a odstartovala revoluci v pohybu po městě.
- 1891: slavnostní otevření první elektrické dráhy na Letné – začátek éry elektřiny.
- 1925: autobusy se poprvé vydaly do ulic a brzy se staly nepostradatelné.
- 1932: lanovka na Petřín se vrátila v modernizované podobě a stala se oblíbeným výletním cílem.
- 1974: otevření metra, symbolu moderní doby, který se stal páteří dopravy v Praze.
- 1980–2000: vozy Tatra T3 zapsaly rekordy, staly se nejrozšířenějšími tramvajemi světa.
Nyní DPP přichází s nízkoemisními autobusy, digitalizací a chytrými technologiemi, které určují směr do budoucna.
Každý z těchto momentů byl odrazem doby – technických možností, společenských změn i snů o moderním městě. MHD není jen praktická infrastruktura, je to součást identity Prahy.
Oslavy lidí i města
O víkendu se nebude slavit jen minulost, ale i současnost. A především lidé. Ti, kteří denně vypravují vozy z dep, udržují je v kondici a zajišťují, že včas dorazíme do práce, školy nebo na schůzku. Bez nich by nebyly ani vzpomínky na slavné chvíle, ani jistota každodenní spolehlivosti. Sami víte, že tohle není klišé.
Megaprůvod
„Praha má štěstí, že má dopravu, kterou obdivují návštěvníci z celého světa – ať už pro její hustotu, přesnost nebo architektonické skvosty stanic metra. Ale za každým jízdním řádem a každým kilometrem stojí lidé, jejichž práce je často neviditelná. Právě jim patří největší poděkování,“ shodujeme se v redakci deníku Metro.
Ať už se tento víkend vydáte na průvod, do Hloubětína, nebo se jen svezete tramvají, uvědomte si, že 150 let MHD je příběhem celé Prahy – jejích obyvatel, technologií i každodenního života.
Věříme, že tenhle úžasný příběh zdaleka ještě nekončí. Děkujeme!