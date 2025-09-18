Obří průvod i unikátní vozovna. Pražská hromadná doprava o víkendu slaví 150 let své existence

Petr Holeček
Petr Holeček
  12:56
O víkendu vyjede tramvajový průvod, otevřou se brány nové vozovny a hlavní město poděkuje lidem z dopravního podniku. Díky nim patří městská hromadná doprava v Praze k nejlepším na světě.
„Městská doprava je srdcem Prahy. Už 150 let nás vozí a drží pohromadě. Moc si...

„Městská doprava je srdcem Prahy. Už 150 let nás vozí a drží pohromadě. Moc si toho vážíme.“ | foto: DPP

Hloubětínská vozovna je domovem moderních tramvají 52T (na snímku úplně vzadu).
Hloubětínská vozovna je „domovem“ pro nové tramvaje Škoda 52T.
Opravárenská část vozovny
Opravárenská část vozovny
6 fotografií

Praha se chystá na mimořádnou událost. Tento víkend si hlavní město připomene fenomén, který ovlivnil nejen podobu ulic, ale i život každého Pražana. Tramvaje, metro, autobusy i lanovka na Petřín jsou dnes samozřejmou součástí každodenní reality, ale nastává chvíle, kdy si uvědomujeme, že jejich příběh je naplněn odvahou, inovacemi a tvrdou prací tisíců lidí.

„Městská hromadná doprava v Praze patří mezi nejlepší na světě a my si nesmírně vážíme práce všech zaměstnanců dopravního podniku, kteří ji denně udržují v pohybu,“ zní jasné poselství z redakce deníku Metro. I proto vám přinášíme speciál, který se výročí věnuje z různých neotřelých úhlů pohledu.

V novinách i v ulicích

Oslavy neprobíhají jen v ulicích. Dnešní vydání novin nese v záhlaví bokorysy všech tramvají, které projedou velkolepým nedělním průvodem. Čtenáře čeká i jedinečný pohled do zákulisí – na stranách 8 a 9 najdete reportáž z úplně nové vozovny v Hloubětíně, která se poprvé otevře veřejnosti v sobotu v rámci dne otevřených dveří. Nabídne komentované prohlídky, ukázky technologií i příležitost vidět zblízka, jak funguje servis moderních tramvají. Je to kontrast k nostalgii průvodu: zatímco na kolejích uvidíme dějiny, v Hloubětíně se ukáže budoucnost.

Hloubětínská vozovna je domovem moderních tramvají 52T (na snímku úplně vzadu).

Průvod bude jako živá tramvajová učebnice

Nedělní průvod pak není jen nostalgickou vzpomínkou. Je to živé divadlo na kolejích – příležitost vidět pohromadě stroje, které formovaly každodenní rytmus města, i ty, které dnes určují jeho tempo. Pro Pražany je to unikátní možnost připomenout si, že tramvaj není jen dopravní prostředek, ale kulturní ikona.

Příběh, který se píše 150 let

Historie městské dopravy v Praze je pestrá a plná přelomových okamžiků. Dovolte nám připomenout ty nejsilnější momenty.

  • 1875: první koňka vyjela 23. září a odstartovala revoluci v pohybu po městě.
  • 1891: slavnostní otevření první elektrické dráhy na Letné – začátek éry elektřiny.
  • 1925: autobusy se poprvé vydaly do ulic a brzy se staly nepostradatelné.
  • 1932: lanovka na Petřín se vrátila v modernizované podobě a stala se oblíbeným výletním cílem.
  • 1974: otevření metra, symbolu moderní doby, který se stal páteří dopravy v Praze.
  • 1980–2000: vozy Tatra T3 zapsaly rekordy, staly se nejrozšířenějšími tramvajemi světa.

Nyní DPP přichází s nízkoemisními autobusy, digitalizací a chytrými technologiemi, které určují směr do budoucna.

Každý z těchto momentů byl odrazem doby – technických možností, společenských změn i snů o moderním městě. MHD není jen praktická infrastruktura, je to součást identity Prahy.

Oslavy lidí i města

O víkendu se nebude slavit jen minulost, ale i současnost. A především lidé. Ti, kteří denně vypravují vozy z dep, udržují je v kondici a zajišťují, že včas dorazíme do práce, školy nebo na schůzku. Bez nich by nebyly ani vzpomínky na slavné chvíle, ani jistota každodenní spolehlivosti. Sami víte, že tohle není klišé.

Průvod tramvají ke 140 letům provozu MHD v Praze zakončoval vůz hasičů.

Megaprůvod

  • Startuje se výstavou vozů v Sokolovské ulici mezi zastávkami Urxova a Invalidovna.
  • V 11.00 se vydají na zhruba 12km cestu.
  • V čele části průvodu pojede vůz koňské dráhy, který bude tažen koňmi. Jeho protipólem bude nejnovější tramvaj 52T.

„Praha má štěstí, že má dopravu, kterou obdivují návštěvníci z celého světa – ať už pro její hustotu, přesnost nebo architektonické skvosty stanic metra. Ale za každým jízdním řádem a každým kilometrem stojí lidé, jejichž práce je často neviditelná. Právě jim patří největší poděkování,“ shodujeme se v redakci deníku Metro.

Ať už se tento víkend vydáte na průvod, do Hloubětína, nebo se jen svezete tramvají, uvědomte si, že 150 let MHD je příběhem celé Prahy – jejích obyvatel, technologií i každodenního života.

Věříme, že tenhle úžasný příběh zdaleka ještě nekončí. Děkujeme!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Turnovský pozemek v restituční kauze Walderode patří vdově, rozhodl soud

Soud v Semilech dnes v restituční kauze Walderode částečným rozsudkem rozhodl o vydání jednoho pozemku Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi des Fours Walderode. Nachází se v...

18. září 2025  12:22,  aktualizováno  13:21

Čelní střet dvou aut u Mohelnice. Hasiči vyprošťovali zaklíněnou ženu

Provoz na silnici I/35 v Olomouckém kraji ve čtvrtek dopoledne zastavil čelní střet dvou vozidel mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Policisté dopravu odklánějí v Mohelnici na Zábřeh a v opačném směru...

18. září 2025  12:42,  aktualizováno  13:20

Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Odvolací soud se začal zabývat případem úhynu skotu chovaného v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku. Prvoinstanční soud za to uložil bývalému řediteli společnosti Ekochov CMN Antonínu...

18. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Před 15 lety Věra Pohlová v anketě Metra „zakázala všechny ty internety“. Stala se z ní legenda

„Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala,“ odpověděla rezolutně 17. září 1999 důchodkyně Věra Pohlová na otázku týkající se zneužití informací o...

13. března 2012,  aktualizováno  18.9 13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obří průvod i unikátní vozovna. Pražská hromadná doprava o víkendu slaví 150 let své existence

O víkendu vyjede tramvajový průvod, otevřou se brány nové vozovny a hlavní město poděkuje lidem z dopravního podniku. Díky nim patří městská hromadná doprava v Praze k nejlepším na světě.

18. září 2025  12:56

David Pastrňák se připojuje k Team Visa pro zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina 2026

18. září 2025  12:56

NSS se zastal advokátky, která komentovala starostu, nesouviselo to s profesí

Advokátka Zuzana Candigliota se podle Nejvyššího správního soudu (NSS) nedopustila kárného provinění, když na facebooku s nadsázkou komentovala fotografii...

18. září 2025  11:10,  aktualizováno  11:51

Dobříšský hřbitov přijme ostatky padlého parašutisty Vladislava Soukupa

Ostatky válečného hrdiny Vladislava Soukupa, které byly více než 80 let uloženy v Perlacherském lese u Mnichova, se vrátí do Dobříše na Příbramsku. Slavnostní...

18. září 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná...

18. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Hudba, tanec a setkávání pod širým nebem se po prázdninách vrací na ulice Prahy 3. Cyklus Pražský Montmartre nabídne každou zářijovou středu koncerty rozmanitých žánrů
na různých náměstích Žižkova.

vydáno 18. září 2025  12:35

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Holešovice

Nové nádraží Praha - Bubny dostalo přezdívku Ementál podle děr ve střeše.

vydáno 18. září 2025  12:34

Hiolešovice

V Holešovické tržnici se rodí nová skulptura.

vydáno 18. září 2025  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.