Do otevření planetária zbývá necelý měsíc. Jak se cítíte?

Jsme v cílové rovince. Projekt se sice zpočátku zdržel, hlavně kvůli výběrovému řízení na dodavatele technologie, což způsobilo zhruba půlroční skluz, ale teď už opravdu směřujeme k otevření v polovině června. V první řadě cítíme obrovské nadšení veřejnosti. Lidé dokonce volají, kdy už se sem budou moci podívat.

Jak bude vypadat zahajovací víkend?

O víkendu 14. a 15. června čekáme 10 až 15 tisíc návštěvníků. Proto jsme připravili speciální patnáctiminutový program, který poběží prakticky nonstop. Nabídneme to nejlepší z nové technologie za třetinu běžného vstupného a návštěvníci si odnesou i malý dárek na památku.

Bude nutná rezervace?

S rezervacemi máme špatné zkušenosti. Pamatuji si na situace, kdy si lidé zamluvili místo, ale nepřišli, a sál zůstal poloprázdný. Proto budeme raději rozdávat místenky na konkrétní časy přímo na místě a odbavovat fronty co nejrychleji.

Do kopule bylo nainstalováno dvanáct tisíc LED panelů.

A pokud nestihnu slavnostní otevření, kdy vás mohu navštívit?

Pražské planetárium bude otevřeno denně kromě pondělí, kdy bude prostor vyhrazen školám a servisu. První týdny využijeme jako zkušební provoz. Máme nové zaměstnance, ladíme systém. Naplno pojedeme od září. Na podzim otevřeme ještě i herní simulátory a dárkový obchod.

Kolik modernizace planetária stála? Vlastní LED kopule včetně výpočetní techniky vyšla na zhruba 200 milionů korun, rekonstrukce vzduchotechniky a stavební úpravy v objektu si vyžádaly dalších 100 milionů korun.

Proč by měl člověk do planetária přijít? Co nového ho čeká?

To hlavní je obraz. Návštěvníci uvidí vizuální kvalitu, jakou zatím nikde jinde nezažili. Takový kontrast a rozlišení dnes nabízí jen dvě místa v USA. V tom jsme unikátní a věříme, že se planetárium stane i turistickým lákadlem. V Praze lidé chtějí navštívit Hrad, Karlův most, zoo a podobně. Planetárium se stane dalším výrazným bodem na pražské turistické mapě, a to jak pro turisty české, tak pro ty zahraniční.

Zmínil jste špičkovou vizuální technologii. Co všechno díky ní divák uvidí?

V podstatě cokoli. Nový systém je omezený jen tím, co si vymyslíte nebo natočíte. Například jsme s Divadlem Spejbla a Hurvínka natočili první celokopulový loutkový film na světě. Byl to technologický oříšek – kamera snímá celé okolí, takže není kam schovat kameramana ani loutkoherce. Museli jsme je obléct do černého a digitálně odstranit ze záběrů. Film poběží na podzim a cílí spíš na děti.

Nové planetárium slibuje lepší zážitek než kino. Vstupné vyjde na 290 korun za dospělého a 220 korun za děti.

A co dospělí? Nebudou se v planetáriu nudit?

Rozhodně ne. Už zhruba sedm let se snažíme změnit vnímání planetária jako místa pro školní výlety. Před rokem 1989 to bylo povinné, školy měly návštěvy v osnovách. V současnosti ale nabízíme programy pro rodiny, dospělé, školáky i seniory. Chceme každý rok připravit tři až čtyři nové premiéry. Lidé k nám i díky tomu můžou chodit opakovaně.

Takže planetárium jako alternativa třeba ke kinu?

Ano. Srovnání se nabízí, ale my jdeme ještě dál. Vizuální kvalitou se dostáváme nad úroveň IMAXu. Cenu jsme nastavili podobnou, jaká je u běžných kin – 290 korun za dospělého, 220 za dítě. Budou i rodinné a seniorské slevy. Chceme, aby si lidé říkali: „Půjdeme dnes večer na film, do divadla, nebo… do planetária?“

Je pravda, že obraz v kopuli je tak realistický, že se lidem dělá špatně?

Ano, i zkušení demonstrátoři měli závrať. Když rozsvítíme hvězdy a roztočíme oblohu, máte pocit, že se točíte i vy. Lidské smysly se snadno ošálí. Proto budeme mít v sále připravené pytlíčky podobně jako v letadle – pro všechny případy.

Pražské planetárium se chce stát lákadlem pro turisty z celého světa.

Mimochodem, právě probíhá hokejové mistrovství světa. Uvidíme v planetáriu někdy přímý přenos zápasu?

Technicky to možné je. Ale je to otázka vysílacích práv, která jsou velmi drahá. Při kapacitě 280 lidí se náklady nezaplatí, pokud nepřijde 280 milionářů. Ale jiné přenosy plánujeme – divadla, koncerty, třeba i start rakety. Mým snem je přímý přenos z Mezinárodní vesmírné stanice.

Co nového nabídne foyer?

Prošlo výraznou proměnou. Starou výstavu jsme zrušili a exponáty předali Technickému muzeu v Liberci. Zásadní novinkou je digitální stěna po celém obvodu. Obrazovka s vysokým rozlišením, na kterou můžeme promítat cokoliv. Pro otevření chystáme výstavu astrofotografií Martina Myslivce, jehož snímky připomínají záběry z Hubbleova teleskopu. Do budoucna plánujeme i interaktivní výstavy nebo scénická promítání.

Foyer planetária během rekonstrukce

Předpokládám, že rekonstrukce budovy z 50. let byla technologicky náročná.

Hned na začátku jsme narazili na problém. Když jsme sundali původní kopuli, zjistili jsme, že konstrukce neodpovídá projektu, byl tam jiný materiál. Museli jsme upravit systém ukotvení. Navíc je budova památkově chráněná a stojí v přírodní památce Stromovka, což nám komplikovalo instalaci vzduchotechniky. Museli jsme ji schovat do ochozů, což prodražilo a prodloužilo celou stavbu.

A co teplo, které nová technologie generuje? Dokážete ho využít?

Ano, plánujeme jeho rekuperaci. V zimě si vystačíme s odpadním teplem a plynovou kotelnu možná ani nezapneme. Teplo budeme ukládat do vrtů a využívat ho podle potřeby.