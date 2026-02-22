Obsluhu nahoře bez si pamatují všichni. Na jméno hospody U Velasů už hodně lidí zapomnělo

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00aktualizováno  23. února 9:48
Servírky bez trička a obnažené, v krátké sukýnce. To byl tahák mnohých českých hospod v devadesátých letech. Pivo v nich teklo proudem, štamgasti popíjeli mok a slintali, když jim servírka nesla půllitr a kasa se plnila. Pravěký marketing hostinských zanikl stejně jako dinosauři.
U Velasů

U Velasů | foto: FB U VELASŮ

Místo hospody Printhauz
Místo hospody Printhauz
Pamětní deska
U Velasů
13 fotografií

Na růžku? Já fakt už nevím

„Dobrý den, vzpomenete si, jak se jmenovala hospoda, která byla tady za vámi?“ Otázka, kterou jsem položil nedávno několika čekajícím na zastávce MHD v ulici Na Zlíchově v Praze 5. Byť byla v provozu ještě někdy přede dvěma lety, kupodivu jsem ani od jednoho z tázaných nedostal uspokojivou odpověď. Ačkoli někteří tady čekávají na svůj spoj už roky. „Na růžku?“ zněla jedna z odpovědí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rohový dům, byl by to název patřičný.

Místo hospody Printhauz

„Nevím, ale pamatuji si, že tu inzerovávali na ceduli obsluhu nahoře bez, vždy v pátek večer od 19 hodin,“ připomněla mladá paní. Jak vidět, erotika je silnější než jméno restaurace.

Místo hospody Printhauz

Upřímně, léta jsem kolem hospody jezdíval na kole nebo kolem ní běhávám, ale jméno jsem si nikdy nezapamatoval. Sdělení napsané křídou na černé tabuli, že zde obsluhují polonahé servírky, jsem si ovšem také pamatoval.

Boj o život v pandemii

Hospoda se jmenovala U Velasů a teď je tam nějaké tiskové centrum. Mám nutkání se zajít dovnitř podívat, ale asi bych neměl srovnání, protože v ještě fungující hospodě jsem nikdy předtím nebyl.

Stále však žije facebooková stránka Velasů. Stojí za pozornost. Zvláště období covidové pandemie. Jednak kvůli cenám jídel, které zde den co den prezentovali, aby dali lidem na vědomí, že žijí a přežívají a že si mohou přijít na svá oblíbená jídla. Na mnohých se pak objevuje oznámení, že 30. března 2021 vaří pro hosty naposledy.

U Velasů v době slávy

Když covid skončil, neskončila hospoda, ale oznámení o netypickém oblečení obsluhy se už neobjevovalo. Gastronomie se jednak vzpamatovávala z covidových ran, jednak i v hospodách, které ještě atmosférou připomínaly hodně staré časy, už podobné lákadlo nelákalo.

Jen to WC by mohlo projít rekonstrukcí

Snažil jsem se, ne nijak usilovně, sesbírat nějaké postřehy o Velasových, zda skončili z ekonomických důvodů, nebo se neshodli s majiteli domu. Jeden z častých hostů, pan Vítek Stránský, zachytil na snímcích jedinečnou atmosféru hospody na FB stránce Po stopách zaniklých hospod.

U Velasů v době slávy

Důvody ukončení mi nesdělil, lépe řečeno, nemá je potvrzené. Ale na svých stránkách o zaniklých hospodách Prahy připomíná, že k Velasovým chodíval zpěvák, herec a muzikant Karel Hašler, jehož rodný dům je od hospody asi minutu chůze.

Na Mapy.cz najdete u adresy, kde hostinec sídlil, pár zmínek jeho návštěvníků. Neschází ani zmínka o obnažené obsluze. „Fajn ošetřené pivo, obsluha ok, i ta nahoře bez, jen to wc by mohlo projít rekonstrukcí (smajlík),“ vzpomíná zákazník pod jménem Preslova 17. Jiří Louda zase chválí dobré pivko a jídlo a Miroslav Kačer sdělil: „Příjemná, jedna z posledních klasických pivních hospod, dobré jídlo, příjemná obsluha...“.

U Velasů

Oficiálně je tu i text tehdejšího provozovatele: „Provoz restaurace. Nabízíme denní i minutková jídla české kuchyně, pokrmy studené kuchyně. K dispozici také salónek s kapacitou 30 osob, pro pořádání firemních večírků, svateb a soukromých oslav. Najdete u nás také kulečník billiard, pool, velkoplošnou televizi, juke-box.

Pamětní deska zastíněná vnadami

Pamětní deska

Až když jsem se dotazoval čekajících na zastávce, zaznamenal jsem na rohu pamětní desku, která vždy unikala mým pohledům. Stojí na ní:

ZDE HRDINNĚ PADLI
V BOJÍCH PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
PROTI FAŠISTICKÝM OKUPANTŮM
9. KVĚTNA 1945
TITO PŘÍSLUŠNÍCI
1. ČS. REVOLUČNÍ TANKOVÉ JEDNOTKY
BR. ČETAŘ V ZÁL. JAN DOUBRAVA VEL. BOJ. VOZU
BR. SVOB. V ZÁL. JOSEF PORT STŘELEC A ŘIDIČ BOJ. VOZU
BR. SVOB. V ZÁL. ANT. KAŠTÁNEK ŘIDIČ BOJ. VOZU
BR. VOJ. V ZÁL. KAREL NEMASTIL STŘELEC BOJ. VOZU
ČEST JEJICH PAMÁTCE…

Uvědomil jsem si, co všechno může člověku zabránit, aby si nevšiml tak významného upozornění. Stačí oznámení, že pivo roznáší nahatá servírka…

Jídelní lístek U Velasů

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Ústecká univerzita bude připravovat odborníky na energetickou proměnu průmyslu

ilustrační snímek

Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem otvírá bakalářský obor, který má připravit odborníky na energetickou proměnu průmyslu. Do vzdělávání se zapojí...

23. února 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Provoz na trati v Libici n. Cidlinou je zastavený kvůli poruše trakčního vedení

ilustrační snímek

Provoz na trati v Libici nad Cidlinou na Nymbursku je zastavený kvůli poruše trakčního vedení. Některé rychlíky jezdí odklonem. Vlaky nejezdí mezi Velkým...

23. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, potvrdilo letošní sčítání ochranářů

ilustrační snímek

Na Broumovské vrchovině a okolí mimo Rýchor žije ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Jedná se o nejvyšší zjištěný počet vlků v oblasti od zahájení...

23. února 2026,  aktualizováno 

Praha koupí nedokončený most v Komořanech, potřebuje ho kvůli napojení na okruh

Nedokončený most v Komořanech, kterým se má Praha 12 napojit přes dva kilometry...

Hlavní město koupí od společnosti Skanska za zhruba 93 milionů korun bez DPH nevyužívaný most v Komořanech v Praze 12, který je nutný pro plánované napojení Komořanské ulice na Pražský okruh. V...

23. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začala likvidace 236 tisíc nosnic, ptačí chřipka chov zasáhla podruhé za pět let

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Práce potrvají pět až sedm...

23. února 2026  10:12,  aktualizováno  13:42

ISOTRA sjednotila konfiguraci a zrychlila B2B procesy

23. února 2026  13:35

Letňanské předjaří. I když je ještě měsíc únor, na paloučku v Křivoklátské ulici vyrašily první poslové jara – bledule.

vydáno 23. února 2026  13:28

Dnes přechází přes Prahu studená fronta a na obloze se to projevilo jednak sluncem ale posléze putujícími mraky, které ho zastínily.

vydáno 23. února 2026  13:27

Lidé jsou kácením šedesátiletých solitérní pajasanů zděšeni. „Pražský magistrát pajasany označil za zavlečené druhy, místo nich bude vysazovat další zavlečené druhy především z Asie,“ píše nám čtenář...

vydáno 23. února 2026  13:24

Na lince číslo 12 z Lehovce na Sídliště Barrandov nyní se lze dopravit v rámci MHD nejnovější tramvají.

vydáno 23. února 2026  13:19

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Bohumín dotacemi podpoří výměnu plynových kotlů i čistírny odpadních vod

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku letos majitelům nemovitostí znovu přispěje na výměnu starého plynového kotle. Peníze mohou lidé od města získat i na stavbu čistírny...

23. února 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Centrum v Pardubicích pomůže lidem pečujícím o seniory a nemocné

Centrum v PardubicĂ­ch pomĹŻĹľe lidem peÄŤujĂ­cĂ­m o seniory a nemocnĂ©

V Pardubicích vzniklo Centrum pro pečující, které bude pomáhat lidem starajícím se o své blízké, o seniory, lidi se zdravotním postižením nebo s duševním...

23. února 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.