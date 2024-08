Ocelový obr zase brázdil Vltavu. Rýsuje se ostře sledovaná zkratka přes řeku

Ženský most Dvorecký most má sloužit MHD, pěším a cyklistům. Z aut po něm budou jezdit i záchranáři.

Hlavní význam stavby má být zajištění tramvajového spojení mezi Prahou 4 a 5, aby nebylo nutné jezdit přes centrum. Zkratka bude tvořit součást takzvaného tramvajového okruhu. Na podolské straně na ni naváže trať vedoucí Jeremenkovou ulicí do Michle.

Označení Dvorecký most je provizorní. Stavba ponese jméno po některé ze známých žen.