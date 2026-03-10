Vybraní odborníci na komunikaci a PR, mluvčí i zkušení šéfredaktoři a editoři se před pár lety shodli, že titul Nejlepší mluvčí veřejného sektoru pro rok 2020 si nezaslouží nikdo jiný než Jana Poštová ze Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.
„Za tři hodiny zvládnu 220 telefonátů,“ říká zlatá mluvčí
Během svého působení v roli člověka, jenž je na záchrance pověřen komunikací s veřejností prostřednictvím médií, získala Poštová respekt kolegů i novinářů.
„Každý rozhovor, každý telefonát na poslední chvíli i každá zpráva, kdy jsme společně hledali správná slova, byly součástí práce, kterou jsem měla opravdu ráda,“ píše Poštová ve své rozlučkové zprávě.
Návrat ke kořenům
Nová role je pro Poštovou velmi osobní. Na záchrance začínala jako operátorka a nyní se vrací do prostředí, kde může přímo ovlivnit chod dispečinku a kvalitu práce operátorů. Převezme totiž vedení zdravotnického operačního střediska. „Mým cílem je, aby to byl ten nejlepší dispečink – a hlavně místo s těmi nejspokojenějšími operátory,“ uvádí.
Štafetu předává dál
Roli tiskové mluvčí Poštová předává kolegovi Karlu Kirsovi. „Věřím, že spolupráce s médii bude pokračovat stejně hladce,“ uvádí Poštová a dodává, že ačkoli končí v médiích, zůstává součástí záchranné služby – tentokrát přímo u koordinace zásahů, které často rozhodují o životě pacientů.