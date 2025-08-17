Ochrana před překotnou výstavbou. Prvorepubliková vilová kolonie Cibulky má šanci stát se památkou

Autor: Metro.cz
  6:56
Ministerstvo kultury navrhuje prohlásit vilovou kolonii Cibulky v Košířích z poloviny dvacátých let minulého století za památkovou zónu. S tím souhlasí i vedení Prahy 5, které zároveň žádá, aby pokračovala jednání o možnostech ochrany dalších urbanisticky a architektonicky cenných celků na jejím území.
Už několik let Praha 5 usiluje o památkovou ochranu vilových čtvrtí na svém území. Vedou je k tomu případy, kdy majitelé chtěli zbourat historické vily.

S návrhem ochránit před překotnou proměnou unikátní vilové oblasti nyní přichází Ministerstvo kultury, a to na samotný podnět páté městské části, který radnice podala před třemi lety.

Městská část tehdy nechala zpracovat podklady pro podání žádosti o rozšíření Městské památkové zóny Smíchov vyhlášené v roce 1993. Chtěla tak získat nástroj, který by usměrňoval stavební záměry a eliminovat nevhodné zásahy v území. Impulzem byl mimo jiné boj o záchranu Benešovy vily v ulici Nad Výšinkou, které hrozila demolice. Po masivní vlně odporu byla nakonec prohlášena kulturní památkou.

Vila Viktora A. Beneše v ulici Nad Výšinkou čeká demolice. (15.7.2021)

Národní památkový ústav před dvěma lety konstatoval, že zvětšení smíchovské památkové zóny se jeví jako nežádoucí. Jako nejcennější lokality vyhodnotil kolonie Cibulky a Malvazinky, a doporučil vyhlásit je jako samostatné památkové zóny.

Vilová kolonie Cibulky je výjimečným příkladem urbanismu meziválečné éry a Praha 5 má zájem jednat o rozšíření památkové ochrany i na další oblasti s podobně cenným charakterem, jako jsou například Malvazinky.

Prohlášení památkovou zónou mimo jiné znamená, že stavební úpravy, novostavby, rekonstrukce, demolice nebo změny veřejného prostoru musí být konzultovány s památkovým ústavem. Cílem je zajistit, aby změny nenarušily historický ráz čtvrti. Památková zóna nechrání jen jednotlivé domy, ale celý urbanistický celek. Zatím poslední památková zóna v metropoli vznikla před více než dvaceti lety. Šlo o Střešovičky v Praze 6.

V krásném prostředí parku Cibulka v Praze 5 rychlým tempem pokračuje rekonstrukce bývalé usedlosti Cibulka, v níž Nadace rodiny Vlčkových plánuje zřídit dětský hospic. Nyní je již v provozu zrekonstruovaná část usedlosti, která je otevřená veřejnosti -je zde umístěna kavárna a velké dětské hřiště.

Navrhovaná zóna od západu navazuje na hranici areálu usedlosti Cibulka s romantickým parkem, jižní hranici tvoří železniční trať, z východu je vymezená ulicemi v Cibulkách, Fabiánovou a ze severu je ohraničená ulicí Píseckého a hranicí přírodního parku Košíře – Motol.

V usedlosti Cibulka nyní Nadace rodiny Vlčkových buduje dětský hospic, a kde od letošního jara funguje kavárna. Středisko dětské paliativní péče (hospic pro vážně nemocné děti) bude otevřen v průběhu příštího roku.

Ochrana před překotnou výstavbou. Prvorepubliková vilová kolonie Cibulky má šanci stát se památkou

