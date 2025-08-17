Už několik let Praha 5 usiluje o památkovou ochranu vilových čtvrtí na svém území. Vedou je k tomu případy, kdy majitelé chtěli zbourat historické vily.
S návrhem ochránit před překotnou proměnou unikátní vilové oblasti nyní přichází Ministerstvo kultury, a to na samotný podnět páté městské části, který radnice podala před třemi lety.
Městská část tehdy nechala zpracovat podklady pro podání žádosti o rozšíření Městské památkové zóny Smíchov vyhlášené v roce 1993. Chtěla tak získat nástroj, který by usměrňoval stavební záměry a eliminovat nevhodné zásahy v území. Impulzem byl mimo jiné boj o záchranu Benešovy vily v ulici Nad Výšinkou, které hrozila demolice. Po masivní vlně odporu byla nakonec prohlášena kulturní památkou.
Národní památkový ústav před dvěma lety konstatoval, že zvětšení smíchovské památkové zóny se jeví jako nežádoucí. Jako nejcennější lokality vyhodnotil kolonie Cibulky a Malvazinky, a doporučil vyhlásit je jako samostatné památkové zóny.
Vilová kolonie Cibulky je výjimečným příkladem urbanismu meziválečné éry a Praha 5 má zájem jednat o rozšíření památkové ochrany i na další oblasti s podobně cenným charakterem, jako jsou například Malvazinky.
Prohlášení památkovou zónou mimo jiné znamená, že stavební úpravy, novostavby, rekonstrukce, demolice nebo změny veřejného prostoru musí být konzultovány s památkovým ústavem. Cílem je zajistit, aby změny nenarušily historický ráz čtvrti. Památková zóna nechrání jen jednotlivé domy, ale celý urbanistický celek. Zatím poslední památková zóna v metropoli vznikla před více než dvaceti lety. Šlo o Střešovičky v Praze 6.
Navrhovaná zóna od západu navazuje na hranici areálu usedlosti Cibulka s romantickým parkem, jižní hranici tvoří železniční trať, z východu je vymezená ulicemi v Cibulkách, Fabiánovou a ze severu je ohraničená ulicí Píseckého a hranicí přírodního parku Košíře – Motol.
V usedlosti Cibulka nyní Nadace rodiny Vlčkových buduje dětský hospic, a kde od letošního jara funguje kavárna. Středisko dětské paliativní péče (hospic pro vážně nemocné děti) bude otevřen v průběhu příštího roku.