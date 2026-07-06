Když někdo miluje svoji práci a umí se o tu radost podělit s ostatními, je to vždycky skvělé. A o to skvělejší je to ve chvíli, kdy z této skutečnosti, ať už vědomě, či nevědomě, těží velká část obyvatel hlavního města. Řeč je o Karolíně Hubkové, nejznámější pražské tramvajačce, která rozdává z kabiny řidiče, respektive řidičky, úsměvy již třináct let. Se svým výročím se pochlubila o víkendu na svém facebookovém profilu Deník tramvajačky z muzea.
Karolína Hubková začínala jako řidička tramvaje ve Vokovicích
„Před třinácti lety jsem začínala jako klasická řidička z Vokovic. Jezdila jsem linky jako například 22, 26, 2 a mnohé jiné, které svou trasou zasahovaly na území Prahy 6. Pak jsem odešla za chlapcem do Vozovny Žižkov. Mým rajonem najednou byly zcela odlišné linky i tratě,“ vzpomíná Hubková, jejíž kariéra je v současnosti spojena s historickými tramvajemi. Právě z nich, vždy usměvavou a oděnou do historické retro uniformy, si ji patrně pamatuje většina Pražanů.
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Historické tramvaje a Muzeum MHD se staly její srdeční záležitostí
„Po nějaké době mi přišla nabídka z Vozovny Střešovice, protože se vědělo o mém vztahu k historii dopravy. Nabídky byly spontánní a jednorázové. Až najednou jsem se stala kmenovou řidičkou střešovické vozovny. Když jsem poprvé otěhotněla, dostala jsem jinou práci a tím poprvé aktivně přičuchla k Muzeu. Po ztrátě miminka jsem se zase vrátila k ježdění historických linek a komerčních jízd. Do Muzea mě to ale táhlo víc,“ dokončuje časovou osu svého působení v dopravním podniku Hubková, která je v současnosti klasickou řidičkou tramvaje již pouze na vedlejší smlouvu.
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„Na hlavní pracovní poměr jsem v Muzeu MHD jako pracovnice obchodního provozu,“ upřesňuje Hubková, kterou to „výš“, dle jejích slov, v dopravním podniku již neláká.
Co Karolínu Hubkovou po třinácti letech stále motivuje
„Byla chvíle kdy jsem chtěla odejít? Ano, ale ani jsem si nedovedla představit kam. Trudnomyslnost jsem zahnala. Co mě naplňuje? Každý spokojený člověk, u kterého předčí návštěva Muzea nebo jízda tramvají očekávání. Miluju lidi, kterým můžu vytvořit nezapomenutelný zážitek,“ uzavírá.
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