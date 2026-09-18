Jedna z tradičních sportovních institucí Prahy 4 slaví letos významné jubileum. TJ Kotva Braník funguje už sto let a při této příležitosti otevře zítra svou loděnici veřejnosti. Branický areál u Vltavy se promění v místo setkání současných i bývalých členů klubu, sportovců, rodin a všech Pražanů, kteří se chtějí podívat, co se za stoletou historií Kotvy skrývá.
„Chceme, aby to nebyla oslava jen pro členy klubu. Sto let Kotvy je součástí historie Braníka a Prahy 4 a rádi bychom naši loděnici na jeden den otevřeli opravdu všem,“ říká předseda TJ Kotva Braník Tomáš Michal.
Na vodu může každý
Brány loděnice se otevřou v 9.30 a vstup do areálu bude zdarma. Od 10.30 do 16 hodin čeká návštěvníky sportovní program na vodě i na suchu. Zájemci si budou moci vyzkoušet paddleboard, kanoe, kajak, kanoepolo nebo veslování.
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Z mola budou během dne vyplouvat také dračí lodě, a to v 10.30, 12.30, 13.30 a 15.30. Ve 13.30 bude k vidění také unikátní indonéská loď.
Program doplní ukázky a workshopy dračího a lvího tance. Pro příznivce paddleboardingu jsou připraveny vedené workshopy v 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30.
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Sto let na fotografiích i ve filmech
Jubileum ale nebude jen o sportu. Návštěvníci nahlédnou také do historie klubu. Výstava představí historické fotografie, kroniky, zakládací listiny i sportovní vybavení – například stará dřevěná pádla a lodě.
V klubovně bude od 10 hodin po celý den probíhat projekce archivních filmů a dokumentů ze života Kotvy. Na záběrech se objeví nejen samotná loděnice, ale také klubové expedice nebo historie kempu. Řadu materiálů v průběhu desetiletí natáčeli sami členové klubu. „Kdo přijde, nebude jen divákem. Chceme lidem ukázat, co všechno se v Kotvě za sto let dělo, ale zároveň jim dát možnost si naše sporty skutečně vyzkoušet,“ dodává Michal.
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Program bude pokračovat i po skončení odpoledního sportování. Od 16 hodin čeká návštěvníky celkem osmnáct zastavení věnovaných minulosti areálu, pokračovat bude promítání filmů a hudební program. V 18 hodin se uskuteční také slavnostní ceremoniál za účasti vedení TJ Kotva Braník a zástupců Prahy 4. Večer zakončí hudba a zábava v loděnici. Více v boxu.
TJ Kotva Braník