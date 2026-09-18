Branická Kotva slaví 100 let. Loděnice se otevře všem Pražanům, čeká je sport i historie

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:00
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Začátky autokempu v Braníku. I o nich bude pojednávat říjnová epizoda Linky M.

Začátky autokempu v Braníku. I o nich bude pojednávat říjnová epizoda Linky M. | foto: ARCHIV TJ KOTVA BRANÍK

Fotografie z roku 1926 zachycuje otevření loděnice za účasti tehdejšího...
Most přes lagunu při stěhování loděnice. Přesun klubového zázemí ukazuje, jak...
Nová loděnice v Braníku krátce po svém otevření. Právě od tohoto období se...
Vodácký závod Klubák
5 fotografií
Sto let u Vltavy, stovky příběhů a jeden den, kdy si může každý přijít zasportovat. TJ Kotva Braník zve (nejen) Pražany na den otevřených dveří. V sobotu 19. září se její loděnice v Braníku otevře veřejnosti a nabídne možnost vyzkoušet si paddleboard, kanoe, kajak, veslování nebo dračí lodě. Chybět nebudou ani historické fotografie, kroniky, archivní filmy a další připomínky stoletého příběhu klubu. Vstup do areálu je zdarma.

Jedna z tradičních sportovních institucí Prahy 4 slaví letos významné jubileum. TJ Kotva Braník funguje už sto let a při této příležitosti otevře zítra svou loděnici veřejnosti. Branický areál u Vltavy se promění v místo setkání současných i bývalých členů klubu, sportovců, rodin a všech Pražanů, kteří se chtějí podívat, co se za stoletou historií Kotvy skrývá.

Fotografie z roku 1926 zachycuje otevření loděnice za účasti tehdejšího předsedy klubu Jiřího Gutha-Jarkovského (1861–1943).

„Chceme, aby to nebyla oslava jen pro členy klubu. Sto let Kotvy je součástí historie Braníka a Prahy 4 a rádi bychom naši loděnici na jeden den otevřeli opravdu všem,“ říká předseda TJ Kotva Braník Tomáš Michal.

Na vodu může každý

Brány loděnice se otevřou v 9.30 a vstup do areálu bude zdarma. Od 10.30 do 16 hodin čeká návštěvníky sportovní program na vodě i na suchu. Zájemci si budou moci vyzkoušet paddleboard, kanoe, kajak, kanoepolo nebo veslování.

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Z mola budou během dne vyplouvat také dračí lodě, a to v 10.30, 12.30, 13.30 a 15.30. Ve 13.30 bude k vidění také unikátní indonéská loď.

Program doplní ukázky a workshopy dračího a lvího tance. Pro příznivce paddleboardingu jsou připraveny vedené workshopy v 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30.

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Sto let na fotografiích i ve filmech

Jubileum ale nebude jen o sportu. Návštěvníci nahlédnou také do historie klubu. Výstava představí historické fotografie, kroniky, zakládací listiny i sportovní vybavení – například stará dřevěná pádla a lodě.

Nová loděnice v Braníku krátce po svém otevření. Právě od tohoto období se začíná psát stoletá historie TJ Kotva Braník.

V klubovně bude od 10 hodin po celý den probíhat projekce archivních filmů a dokumentů ze života Kotvy. Na záběrech se objeví nejen samotná loděnice, ale také klubové expedice nebo historie kempu. Řadu materiálů v průběhu desetiletí natáčeli sami členové klubu. „Kdo přijde, nebude jen divákem. Chceme lidem ukázat, co všechno se v Kotvě za sto let dělo, ale zároveň jim dát možnost si naše sporty skutečně vyzkoušet,“ dodává Michal.

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Program bude pokračovat i po skončení odpoledního sportování. Od 16 hodin čeká návštěvníky celkem osmnáct zastavení věnovaných minulosti areálu, pokračovat bude promítání filmů a hudební program. V 18 hodin se uskuteční také slavnostní ceremoniál za účasti vedení TJ Kotva Braník a zástupců Prahy 4. Večer zakončí hudba a zábava v loděnici. Více v boxu.

TJ Kotva Braník

  • Jubilejní víkend teoreticky započne už dnes, a to slavnostní vernisáží výstavy s názvem 100 let Kotvy v obrazech a příbězích doplněné klubovými filmy a vzpomínkami.
  • V neděli 20. září pak oslavy zakončí tradiční vodácký závod Klubák a výroční týmový kvíz o historii TJ Kotva Braník.
  • Hostem říjnové epizody podcastu Linka M, kde se můžete pravidelně dozvídat něco nového o našem hlavním městě a jeho kouzlu, bude právě předseda TJ Kotva Braník Tomáš Michal. Plánujeme s ním zevrubně probrat historii karavaningu v hlavním městě, a to od šedesátých let po současnost.
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