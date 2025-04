Autoři navrhovali obchodní dům v modro-zelené kombinaci. Co se ještě moc neví? Po několika jednáních se architekti s úředníky z Útvaru hlavního architekta města Prahy nakonec dohodli na bílo-žluté variantě.

Navzdory vžité představě, že za socialismu veřejné stavby vznikaly s neomezenými rozpočty, museli autoři svůj návrh měnit kvůli úsporám.

Upravovali třeba původně daleko více členitou hmotu stavby, aby se zvýšila prodejní plocha, při výběru dodavatele byla vyměněna ocelová konstrukce za železobetonovou, čímž se ztratil čistě technicistní charakter domu.

Změnil se i fasádní plášť do Spálené ulice, když původně zamýšlené lehké kovové panely nahradily panely betonové s charakteristickou šikmou kanelurou dovážené z panelárny ve Švédsku.

O architektuře Máje se více než v tuzemském tisku psalo v zahraničních publikacích a v roce 1982 se objevil na pařížské výstavě La Modernité un Project Inacheve, která představovala přední příklady světové technicistní tvorby.

Architektonický styl obchodního domu v jeho původní podobě odpovídal neofunkcionalismu, při kterém se nejdůležitější vnitřní funkce promítaly do vnější formy budovy.

Máj měl sloužit jako jakýsi kontejner na zboží coby univerzálně použitelný prostor pro různé funkce, přiznával svůj účel i způsob fungování. Pás oken symbolizoval výkladní skříň.

Podnět k prohlášení Máje za kulturní památku vzešel od odborníků v obavě o osud domu, protože jeho tehdejší vlastník ho chtěl zdemolovat a nahradit novostavbou. Prohlášení stavby památkou v roce 2006 se stalo precedentem v dalších diskusích o chránění moderních staveb z druhé poloviny 20. století.

Největším úskalím při rozhodnutí o obnově podobných staveb je hledání nové náplně. Tyto budovy totiž už často nemohou z mnoha důvodů sloužit původnímu účelu.

V chodníku před Májem Národní, jak se budova nyní celým názvem jmenuje, je vsazeno 359 drobných siluet stíhacích letounů vytvořených z dlažebních kostek, protože stíhačů RAF bylo právě 359.

Na rohu ulic Národní a Spálená je pak umístěna připomínka života a díla významného právního vědce Hanse Kelsena (1881–1973), jehož rodný dům stál na místě dnešního Máje. Plastiku z oceli a titanu tvoří nápisy Kelsenových pojmů Sein a Sollen, jež se staly základy právní filozofie 20. století. Materiály má zrcadlit vzájemnou závislost, protilehlosti a propojenost obou právních pojmů. Objekt zahrnuje biografická data a díla autora, v horní části je ampule s vodou Tichého oceánu sebranou v oblasti Berkeley, kde byl Kelsen v roce 1973 posmrtně rozptýlen.