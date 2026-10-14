Vilu v ulici U Vorlíků si nechal pro svou rodinu postavit podnikatel Hugo Poláček. Budova vznikala ve druhé polovině 20. let minulého století podle návrhu architekta Adolfa Foehra. Poláček s obchodním partnerem Jindřichem Brillem vybudoval chemickou továrnu, která vyráběla mimo jiné krémy na boty značek Armada a Ino. Nákladná stavba honosného domu ho však podle historických materiálů málem přivedla k bankrotu.
Po Poláčkově smrti v roce 1931 zůstala ve vile jeho rodina. Manželka Luisa část domu pronajímala bulharskému velvyslanectví. Za druhé světové války ale zahynula v koncentračním táboře, zatímco část rodiny stačila odejít do zahraničí.
V roce 1945 se vila vrátila rodině, o tři roky později ji ale stát znovu zabavil. V 50. letech v ní bydleli sovětští poradci. V následujícím desetiletí objekt využívala I. správa ministerstva vnitra, tedy tehdejší rozvědka, jako ubytovnu a také k některým jednáním se zahraničními návštěvami. Dům měl v této době krycí název Orlík.
V 70. a 80. letech vila sloužila jako rehabilitační centrum. Po roce 1989 se vrátila původní rodině a část objektu začalo využívat chilské velvyslanectví. Podle databáze Prázdné domy patřili mezi návštěvníky ambasády také Václav Havel s manželkou Olgou a Augusto Pinochet. Bývalý chilský prezident přijel do Prahy v roce 1994 jako člen vojenské delegace.
Historickou budovu doplnila moderní přístavba
Novou kapitolu začal dům psát po rozhodnutí přeměnit jej na školu. Do historické vily se nastěhovala soukromá škola BASIS Prague, která v Česku působí od roku 2019 a využívá vzdělávací model osvědčený ve Spojených státech. Výuka probíhá převážně v angličtině a škola se od běžných českých základních škol liší také vlastními učebními osnovami a způsobem hodnocení žáků.
Aby historická vila vyhovovala potřebám moderního vzdělávání, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Ta probíhala od října 2024 do července 2026. Projekt architekta Ondřeje Tučka spojil úpravy původní budovy s novým pavilonem, který nabízí moderní učebny, zázemí pro uměleckou tvorbu a plnohodnotnou tělocvičnu.
„Hodně nám pomohla možnost vybudování nového moderního pavilonu, který je k historické vile připojen. Tam mohl vzniknout například prostor plnohodnotné moderní tělocvičny, což je myslím dost unikátní počin v rámci tradiční zástavby Bubenče a celkově Prahy 6,“ říká Pavel Růžička, Development Director BASIS Prague.
|
Konec další pražské kultovní hospody. Hrála významnou roli při atentátu na Heydricha
Cílem podle autorů bylo zachovat charakter historické stavby a současně vytvořit prostory odpovídající potřebám dnešní výuky. Podle Růžičky bylo nejnáročnější právě propojení staré budovy s moderním zázemím školy.
Ve vile se učí anglicky. Přibude i střední škola
Do nového kampusu se žáci přestěhovali na začátku školního roku 2026/2027 z pražského Podolí. V Bubenči nyní funguje základní škola zahrnující oba stupně vzdělávání. Střední škola má podle oficiálního webu BASIS Prague zahájit provoz v září 2029.
„Přinést do České republiky vzdělávací model, který se nám tak skvěle osvědčil ve Spojených státech, pro mě bylo vždy srdeční záležitostí,“ říká zakladatelka školy Olga Block. „Otevření tohoto moderního kampusu v Bubenči je splněním naší vize o škole, která studentům neklade žádné limity a inspiruje je k těm nejlepším výsledkům,“ dodává.
|
Pestrá galerie pražských laviček. Víme, které se hojně kradly a které vydržely dodnes
Jedním ze specifik školy je takzvaný spirální model výuky. Žáci se v jednotlivých ročnících vracejí k již probraným tématům, která postupně poznávají do větší hloubky. Vedle klasických známek škola využívá také procentuální a motivační hodnocení. V angličtině se vyučuje většina předmětů, výjimkou jsou český jazyk a české zeměpisné a dějepisné reálie.
BASIS Prague provozuje v Praze také mateřskou školu v Břevnově. Budovu v Podolí, odkud se žáci přestěhovali, nyní čeká rekonstrukce.