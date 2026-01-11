Krtkův svět a Deník shopaholičky
Kousněme do kyselého jablka hned na začátku. Režisérka Eva Toulová je bezesporu pracovitá a houževnatá osoba, která je ročně schopná poslat do kin klidně dva filmy, postarat se o režii, scénář i produkci a ještě si v nich zahrát. Jako bonus pak její počiny obsahují takzvaný product placement, tedy reklamu na nejrůznější produkty, takže jsou náklady pokryty de facto již předtím, než jdou její snímky do kin. Co je to ale platné, když její filmy označuje většina diváků za nekoukatelné. Její loňský Deník shopaholičky pojednávající o hrdince, která je závislá na slevových nabídkách v Tescu, šel do kin 11. prosince a na portálu Česko-Slovenské filmové databáze má devět procent. Celovečerní agitka za nelegálně postavený a provozovaný park pro děti Krtkův svět, jenž se pár měsíců po uvedení snímku, premiéru měl 6. června, natrvalo zavřel, má na tomtéž webu jedenáctiprocentní hodnocení. Je třeba něco dodávat? Nejspíše ne. Jen doplním, že se Toulové přezdívá Ed Wood tuzemské kinematografie.
Mission: Impossible – Poslední zúčtování
Poslední dobrodružství agenta Ethana Hunta s tváří Toma Cruise s názvem Mission: Impossible – Poslední zúčtování, které šlo do kin loni v květnu, je od minulého měsíce dostupné on-line. Snímek, v němž jako hlavní padouch „posloužila“ umělá inteligence, byl však v kinech propadák a jeho finanční reputaci slušný zájem diváků na streamu již spasit nemůže. Skončit v nejlepším byla pro tvůrce akční série nesplnitelná mise. Mnoho fanoušků kdysi bezchybné série tak bohužel odcházelo z kin se sklopenými hlavami.
Dokonalá shoda
Romanťárna Dokonalá shoda, jež šla do kin loni v srpnu, sleduje svět, kde místo vzpomínek hrají prim možnosti. Dakota Johnson jako exkluzivní dohazovačka balancuje mezi minulostí (Chris Evans), přítomností (Pedro Pascal) a tím, co by mohlo být, kdyby… V kulisách sluncem zalitého New Yorku, plného krásy, šarmu a bohatství, se podle českého distributora snímku pod povrchem třpytivých večírků skrývá otázka, jestli i láska může být věcí volby. Mnoho diváků, kteří snímek viděli, si dle internetových diskusí přeje spíše to, aby si napříště zvolili z kino nabídky lépe.
Pasáž
Netflixovka Pasáž od režisérů filmu Avengers: Endgame chtěla být velkolepé dobrodružné sci-fi, které se odehrává v alternativní retrofuturistické verzi 90. let 20. století. Millie Bobby Brown se zde představila v roli osiřelé holky Michelle, která žije ve zvláštní době. Roboti schopní prožívat emoce, kteří připomínají postavy z komiksů a různé maskoty a dřív mírumilovně sloužili lidem, museli po neúspěšném povstání odejít do exilu. Výsledkem byl bohužel podle mnoha diváků i kritiků nesmírně nudný film, kterému, podobně jako mnoha jiným snímkům z produkce zmiňované platformy s červeným N ve znaku, chyběla duše.
A tak dále...
Válka světů, Working Man, Jurský svět: Znovuzrození, Roseovi, Minecraft film, Trol 2, Až na dno, Bob Dylan: Úplně neznámý, Sirat a Babygirl se do našeho článku vměstnaly jen tak tak.