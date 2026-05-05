Karel Čapek by to jistě převedl do eseje na způsob Jak se dělá film nebo divadlo či noviny, kdy dokázal specifickou mluvu a chování dané profese přeložit obyčejnému smrtelníkovi. Posuďte sami.
„Hele, je to čtyřistadvacítka? Já bych řekl, že spíš čtyřistadesítka? Ne? Nula až dvě stě čtyřicet? Stačí to? Kolik pásem? Čum, to napojení! Pátá generace pro šest géčko. Pamatuje druhou generaci? To bejval pravěk...“
Uznáte, že kvůli tomu jsme se pro čtenáře deníku Metro nevyšplhali do 17. patra bývalé vokovické Aritmy, nyní Shiran Tower. Na střeše poseté snad stovkou antén a vysílačů několika mobilních operátorů i internetových poskytovatelů nás spíš zajímalo, jestli záře talířů nevycucne data z fotoaparátu, jestli vysílače nepálí víc než konečně opravdové májové slunce.
Mrazy, vedra. Musejí vydržet všechno
Technici se sem ale šplhají maximálně jednou za rok, rok a půl, jinak jsou všechny vysílače mobilních hovorů i bezdrátového internetu spolehlivě monitorované na dálku. „I když je třeba prudká vichřice, čidla zaznamenají i sebemenší případnou výchylku, ale nestává se to,“ vysvětluje Libor Pezinek, manažer kvality měření sítí O2.
Ikona Vokovic pamatuje hokejový titul 1972
Zařízení, která v moderní době přenášejí nejrůznější signály, jsou koncipovaná tak, aby snesla povětrnostní podmínky všech podnebných pásem. „Výrobci neprodukují třeba kabely extra pro Finsko a extra pro Českou republiku nebo stát v Africe, ty materiály musejí vydržet tropická vedra i mrazy, v tomto směru je to u nás ještě snesitelné,“ komentuje Pezinek.
Oběd si tady vysílačem neohřejete
Na střeše, která je spíše pro povahy netrpící závratěmi, byť se nehoupe ve větru jako Petřínská rozhledna, si musíme dávat pozor, abychom si nehledali nejlepší místo pro fotopanoramata před talíři antén, protože bychom v tu chvíli někomu třeba přerušili spojení. Na signálu odtud jsou závislé i záchranky, policie a další.
Nemusíme se ale bát ani ozáření, ani to mikrovlnné by rozhodně neopeklo špekáček či neohřálo oběd jako mikrovlnka. To, co z výšky více než 70 metrů, což činí rozdíl mezi vchodem výškové budovy a střechou, fascinuje neodborníka, jsou pohledy blízké těm, které mají pasažéři přistávajících letadel na nedalekém ruzyňském Letišti Václava Havla.