Odsud vidíte prezidentovi až do „kuchyně“. Vyšplhali jsme se na střechu 23. nejvyšší budovy v ČR

Pavel Hrabica
  16:32
Deník Metro průběžně mapuje pohledy na Prahu z míst, která nejsou běžným smrtelníkům přístupná. Tentokrát jsme se vyšplhali na bývalý výzkumák na okraji Divoké Šárky. Lze odtud dohlédnout do „prezidentské kuchyně“ nebo na břevnovskou vilu herečky Ivy Janžurové. Na střeše se to jen hemží anténami mobilních a internetových sítí. V pravěku mobilů tady byl druhý vysílač v celém Česku a díky němu si lidé volali v západních a severních Čechách.
Shiran Tower ve Vokovicích. Výhled na Pražský hrad | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Karel Čapek by to jistě převedl do eseje na způsob Jak se dělá film nebo divadlo či noviny, kdy dokázal specifickou mluvu a chování dané profese přeložit obyčejnému smrtelníkovi. Posuďte sami.

Shiran Tower ve Vokovicích. Pohled ze střechy

„Hele, je to čtyřistadvacítka? Já bych řekl, že spíš čtyřistadesítka? Ne? Nula až dvě stě čtyřicet? Stačí to? Kolik pásem? Čum, to napojení! Pátá generace pro šest géčko. Pamatuje druhou generaci? To bejval pravěk...“

Uznáte, že kvůli tomu jsme se pro čtenáře deníku Metro nevyšplhali do 17. patra bývalé vokovické Aritmy, nyní Shiran Tower. Na střeše poseté snad stovkou antén a vysílačů několika mobilních operátorů i internetových poskytovatelů nás spíš zajímalo, jestli záře talířů nevycucne data z fotoaparátu, jestli vysílače nepálí víc než konečně opravdové májové slunce.

Mrazy, vedra. Musejí vydržet všechno

Technici se sem ale šplhají maximálně jednou za rok, rok a půl, jinak jsou všechny vysílače mobilních hovorů i bezdrátového internetu spolehlivě monitorované na dálku. „I když je třeba prudká vichřice, čidla zaznamenají i sebemenší případnou výchylku, ale nestává se to,“ vysvětluje Libor Pezinek, manažer kvality měření sítí O2.

Na střeše Shiran Tower ve Vokovicích

Ikona Vokovic pamatuje hokejový titul 1972

  • „Mrakodrap“ bývalého Výzkumného ústavu matematických strojů postavili v roce 1971. Rok před světovým titulem hokejové reprezentace.
  • Nesprávně se mu říkalo i Aritma, což byl těsně sousedící národní podnik.
  • Jedná se o 23. nejvyšší budovu v České republice (měřeno podle výšky střechy).
  • Z vrcholku jsou za dobrého počasí vidět všechna severní pohoří České republiky. Střecha Shiran Tower je přibližně ve stejné výšce jako kostel v Břevnově, o něco výš než letohrádek Hvězda na Bílé Hoře.
  • Podobných vysílačů má společnost O2 po Praze asi tisíc. Na výšce už tolik nezáleží, jednotlivé antény se signálem překrývají.
  • Když začal v 90. letech fungovat první provozovatel mobilů Eurotel, vysílač sítě NMT odtud pokrýval západní a severní Čechy.

Zařízení, která v moderní době přenášejí nejrůznější signály, jsou koncipovaná tak, aby snesla povětrnostní podmínky všech podnebných pásem. „Výrobci neprodukují třeba kabely extra pro Finsko a extra pro Českou republiku nebo stát v Africe, ty materiály musejí vydržet tropická vedra i mrazy, v tomto směru je to u nás ještě snesitelné,“ komentuje Pezinek.

Oběd si tady vysílačem neohřejete

Na střeše, která je spíše pro povahy netrpící závratěmi, byť se nehoupe ve větru jako Petřínská rozhledna, si musíme dávat pozor, abychom si nehledali nejlepší místo pro fotopanoramata před talíři antén, protože bychom v tu chvíli někomu třeba přerušili spojení. Na signálu odtud jsou závislé i záchranky, policie a další.

Přistávající letadla z vrcholku Shiran Tower ve Vokovicích

Nemusíme se ale bát ani ozáření, ani to mikrovlnné by rozhodně neopeklo špekáček či neohřálo oběd jako mikrovlnka. To, co z výšky více než 70 metrů, což činí rozdíl mezi vchodem výškové budovy a střechou, fascinuje neodborníka, jsou pohledy blízké těm, které mají pasažéři přistávajících letadel na nedalekém ruzyňském Letišti Václava Havla.

Odsud vidíte prezidentovi až do „kuchyně". Vyšplhali jsme se na střechu 23. nejvyšší budovy v ČR

