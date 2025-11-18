Útočiště lidí bez domova a pach moči
Zatímco podobný víceúčelový objekt o dvě stanice autobusu dál k Opatovu se proměnil v modernizované nákupní centrum Opatovská, vstup a výstup u metra Háje je hodně retro. Osmdesátky i devadesátky se tu dají, až na částečně renovovaný objekt supermarketu, natáčet od minuty. Bývalé multikino Galaxie, kam se přechodně nastěhovalo Dejvické divadlo, půjde v modernizaci prostředí na řadu první, zbytek dlouhého nákupního „balkonu“ je v plánech.
Mnohá místa a zákoutí jsou natolik zdevastovaná, že jsou v podstatě nepoužitelná, leckde jsou využívána bezdomovci, jako „veřejné“ toalety nebo odpadková zóna. Nejlepší léta existence má toto obchodní centrum dávno za sebou.
V létě centrum podepřeli, aby se nezřítilo
V posledních dnech se ale do jedné části této takzvané pochozí zóny Obchodního centra Háje zakously sbíječky, protože v těch místech do objektu zatéká. Nejsou to první letošní práce v této oblasti, už v létě bylo nutné zpevnit celou stavbu, jejíž součástí jsou nejen obchody na horní terase, ale i provozovny v přízemí a garážová stání v mezipatře.
Byla tu nainstalována ocelová podpůrná konstrukce poškozených nosných železobetonových prvků a zajištěna jejich požární odolnost deskovým požárním obkladem.
„Pokud má podoba východního výstupu ze stanice metra Háje, tedy objektu Opatovská 874, splňovat standardy 21. století, pak jiná cesta než komplexní přestavba neexistuje,“ uvedl starosta Prahy 11 Martin Sedeke. Prozatímní oprava izolace na zóně je jen dočasným řešením, která zabrání další degradaci.
Na modernizaci musejí sehnat movitého partnera
Budoucí podoba celého objektu, který je několik set metrů dlouhý, vyjde z veřejné architektonické soutěže a odhadovaná cena se pohybuje mezi dvěma a třemi miliardami korun. Zóna má osm tisíc metrů čtverečních a na modernizaci na budoucí polyfunkční projekt musí městská část nejdřív sehnat partnera, který k financování přispěje.