Ambiciózní plán počítal s vybudováním obřího sportovního areálu mezi Velkou Chuchlí a Radotínem, v těsné blízkosti Pražského okruhu. Projekt s názvem Sport areál Lahovice (SAL) měl nabídnout krytou a klimatizovanou sjezdovku dlouhou zhruba půl kilometru, umělé zasněžování, ale také zimní stadion nebo běžkařský tunel. Lyžovat se tu mělo i v létě.
Autoři z projekční kanceláře Deco Group přišli s vizí už kolem roku 2016. Areál měl sloužit veřejnosti i profesionálním sportovcům, rozkládat se na ploše zhruba 760 tisíc metrů čtverečních a vyjít na pět až šest miliard korun. Hlavní investor ale dlouhodobě zůstával v utajení.
Kritika místních i ekologů
Právě to, spolu s dopady na krajinu a energetickou náročností, se stalo jedním z hlavních problémů. Místní obyvatelé i ekologové se proti projektu ostře postavili, vznikla i petice. Kritici upozorňovali, že by šlo o obří „lednici“ uprostřed plánovaného parku Soutok, navíc v době klimatické změny.
Definitivní tečka přišla na jaře 2024. Žadatel stáhl podnět na změnu územního plánu a Praha projekt dál neřešila. Celoroční lyžování v metropoli tak zůstalo jen na vizualizacích.