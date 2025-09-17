Omezení u Vyšehradského tunelu? Praha kvůli padající skále uzavře silnici na dva víkendy

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:45
Poslední dva zářijové víkendy čekají řidiče i cestující omezení v okolí Vyšehrad. Po nedávné bouřce se z tamní skály nad tunelem mezi Rašínovým nábřežím a Podolským nábřežím uvolnily kameny, a město proto povolá odbornou firmu, aby masiv zajistila. Práce zahrnou čištění, vrtání i instalaci nových bezpečnostních sítí.

Vyšehradský tunel | foto: Petr Brož, Wikimedia

Řidiče i cestující čekají na konci září dopravní komplikace v okolí Vyšehrad, konkrétně o víkendech 20. až 21. září a 27. až 28. září. Město totiž potřebuje zajistit skalní masiv nad Vyšehradský tunel, z něhož se po nedávné bouřce uvolnily kameny. Práce budou probíhat o dvou víkendech, aby co nejméně zasáhly provoz v této důležité dopravní tepně mezi Rašínovým a Podolským nábřežím.

Uvolněné kameny po bouřce

Po silné bouřce v pátek 30. srpna se z vyšehradské skály, skrze kterou vede tunel spojující Rašínovo a Podolské nábřeží, uvolnilo několik kamenů. Ty skončily pod stávající bezpečnostní sítí. Geologové sice skálu pravidelně kontrolují, ale její vrstevnatá břidlice je náchylná k erozi a občasnému odpadávání menších bloků.

Skála byla kotvena už ve 30. letech minulého století a znovu v letech 1991 až 1992. Město ji nyní potřebuje znovu zabezpečit, aby zabránilo případnému ohrožení lidí i dopravy.

Zásah rozdělí do dvou víkendů

Po mimořádné události jsme nechali Vyšehradskou skálu okamžitě prohlédnout a vyhodnotili ji jako bezpečnostní riziko. Volíme řešení ve dvou krocích – nejprve doplnění a opravu ochranných sítí a odstranění uvolněných bloků, poté podrobnou diagnostiku a případnou obnovu stavebního kotvení.

Primátor Bohuslav Svoboda

Podle náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba by úplná uzávěra na několik pracovních dní způsobila vážné dopravní problémy. „Uzavírka je nevyhnutelná, ale snažili jsme se, aby dopady byly co nejmenší. Proto jsme prosadili variantu rozdělenou do dvou víkendů, kdy je provoz slabší,“ dodává.

Jaká omezení čekají řidiče?

První víkend (20.–21. září):

  • od soboty 7:00 do neděle 6:00 bude místo průjezdné pouze pro MHD, pěší a cyklisty
  • v neděli přes den (6:00–22:00) projdou tunelem už jen pěší a cyklisté

Druhý víkend (27.–28. září):

  • doprava bude možná i pro auta a MHD, ale jen v omezeném koridoru po kolejích a se sníženou rychlostí

Práce začnou prvním víkendem čištěním skály a strojním vrtáním, druhý víkend budou dělníci ručně instalovat nové bezpečnostní sítě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Omezení u Vyšehradského tunelu? Praha kvůli padající skále uzavře silnici na dva víkendy

Poslední dva zářijové víkendy čekají řidiče i cestující omezení v okolí Vyšehrad. Po nedávné bouřce se z tamní skály nad tunelem mezi Rašínovým nábřežím a Podolským nábřežím uvolnily kameny, a město...

17. září 2025  12:45

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nechce

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:52,  aktualizováno  12:43

Tah Opavou znovu uzavřen. Silničáři začali likvidovat provizorní most

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v pondělí začali s demontáží provizorního mostu v opavské Ratibořské ulici. Původní most nevratně před rokem poškodila povodeň. Dočasná konstrukce od listopadu...

17. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Jeden mrtvý po střetu dvou aut s náklaďákem. Hlavní tak na Slovensko stojí

Policisté ve středu dopoledne zcela uzavřeli hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem se stala vážná dopravní nehoda. Podle záchranářů jeden člověk...

17. září 2025  9:52,  aktualizováno  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zámek, který kdysi zapálil žhář, přestaví na domov seniorů. Památkáři souhlasí

Obnova vyhořelého zámku v Horním Maršově v Krkonoších získala souhlas památkářů. Majitel památky a přilehlého areálu společnost Krkonoše Resort Invest tam plánuje vybudovat domov pro seniory. Zámek...

17. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zaostalá místa potáhnou dolů celou zemi, řekl Pavel. Zamíří i do vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při...

17. září 2025  7:02,  aktualizováno  12:30

VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár...

17. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Dětí se závažným úrazem letos o prázdninách v brněnské Dětské nemocnici ubylo

Závažnějších úrazů dětí, o které pečovali lékaři v brněnské Dětské nemocnici, bylo o letošních prázdninách méně. Zatímco v minulých letech přesahoval počet...

17. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Při koupi pozemků v Náchodě se nestal trestný čin, spor politiků dál trvá

Případ pozemků bývalého zahradnictví, které město Náchod zakoupilo před dvěma roky, policie koncem srpna odložila. Na pondělním zastupitelstvu o tom informovalo vedení radnice s tím, že se...

17. září 2025  12:12

Genius představil jednodílný Bluetooth reproduktor SP-HF505BT ze dřeva

17. září 2025  12:07

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Otevření Centra komplexní rodinné péče

17. září 2025  12:01

Poutní místo Maria Hilf bude hostit Pouť národů, českého, polského a německého

Věřící ze tří zemí se v sobotu sejdou na tradiční Pouti národů na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na Jesenicku. Akce zdůrazňuje propojení...

17. září 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.