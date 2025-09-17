Řidiče i cestující čekají na konci září dopravní komplikace v okolí Vyšehrad, konkrétně o víkendech 20. až 21. září a 27. až 28. září. Město totiž potřebuje zajistit skalní masiv nad Vyšehradský tunel, z něhož se po nedávné bouřce uvolnily kameny. Práce budou probíhat o dvou víkendech, aby co nejméně zasáhly provoz v této důležité dopravní tepně mezi Rašínovým a Podolským nábřežím.
Uvolněné kameny po bouřce
Po silné bouřce v pátek 30. srpna se z vyšehradské skály, skrze kterou vede tunel spojující Rašínovo a Podolské nábřeží, uvolnilo několik kamenů. Ty skončily pod stávající bezpečnostní sítí. Geologové sice skálu pravidelně kontrolují, ale její vrstevnatá břidlice je náchylná k erozi a občasnému odpadávání menších bloků.
Skála byla kotvena už ve 30. letech minulého století a znovu v letech 1991 až 1992. Město ji nyní potřebuje znovu zabezpečit, aby zabránilo případnému ohrožení lidí i dopravy.
Zásah rozdělí do dvou víkendů
Po mimořádné události jsme nechali Vyšehradskou skálu okamžitě prohlédnout a vyhodnotili ji jako bezpečnostní riziko. Volíme řešení ve dvou krocích – nejprve doplnění a opravu ochranných sítí a odstranění uvolněných bloků, poté podrobnou diagnostiku a případnou obnovu stavebního kotvení.
Primátor Bohuslav Svoboda
Podle náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba by úplná uzávěra na několik pracovních dní způsobila vážné dopravní problémy. „Uzavírka je nevyhnutelná, ale snažili jsme se, aby dopady byly co nejmenší. Proto jsme prosadili variantu rozdělenou do dvou víkendů, kdy je provoz slabší,“ dodává.
Jaká omezení čekají řidiče?
První víkend (20.–21. září):
- od soboty 7:00 do neděle 6:00 bude místo průjezdné pouze pro MHD, pěší a cyklisty
- v neděli přes den (6:00–22:00) projdou tunelem už jen pěší a cyklisté
Druhý víkend (27.–28. září):
- doprava bude možná i pro auta a MHD, ale jen v omezeném koridoru po kolejích a se sníženou rychlostí
Práce začnou prvním víkendem čištěním skály a strojním vrtáním, druhý víkend budou dělníci ručně instalovat nové bezpečnostní sítě.