Oneplay připomíná brutální mord. Třetí vražda Jiřího Straky se odehrála na Puškinově náměstí

Autor: Pavla Žáková
  18:26
Puškinovo náměstí v Bubenči skrývá temnou minulost. Právě tady 16. května 1985 spartakiádní vrah Jiří Straka napadl svou třetí oběť – zaměstnankyni ministerstva vnitra Martu. Brutální čin, který otřásl Prahou, se odehrál v suterénu obchodu a inspiroval třetí díl kriminální série Metoda Markovič: Straka.
Jiří Straka při rekonstrukci

Jiří Straka při rekonstrukci | foto: Policie ČR

Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě...
Jiří Straka na snímku z roku 2004.
Petr Lněnička jako vyšetřovatel Jiří Markovič v seriálu Metoda Markovič: Straka
Legenda pražské mordparty, vyšetřovatel Jiří Markovič (16. listopadu 1942 – 20....
13 fotografií

Vinárna, drogerie a obchod s potravinami. I dnes je Puškinovo náměstí v Bubenči příjemnou lokalitou plnou malých podniků a prodejen v přízemí. Nad nimi jsou byty. V roce 1985 tomu nebylo jinak.

Na adrese Puškinovo náměstí 633/13 sídlil obchod s ovocem a zeleninou, což byla v 80. letech kategorie, v níž se dařilo podpultovému prodeji. A tak tomu zřejmě bylo i v případě dobrých vztahů místní vedoucí Ireny s jistou kadeřnicí Marcelou, ke které si paní vedoucí chodila nechat „udělat hlavu“.

16. května 1985: co vypověděla svědkyně

Puškinovo náměstí se na jaře roku 1985 stalo i místem vraždy. Podrobnosti zločinu popsal mimo jiné i spisovatel Viktorín Šulc v knize Jiří Markovič: Lovec přízraků: Ve čtvrtek 16. května 1985 krátce po poledni se dvě zmiňované sešly v prodejně a tentokrát řešily i šaty. Irena měla k mání za dobrou cenu oděv, který si Marcela šla vyzkoušet. Během toho si potřebovala odskočit na WC, které bylo v suterénu.

Pospíchala, v suterénu bylo šero, a tak si ani moc nevšimla podivného předmětu ležícího u zdi. „Takže až na WC mi došlo, že to něco byla nejspíš noha. Pomalu mi to docházelo, nechtěla jsem tomu věřit, a tak po vykonání malé potřeby, už cestou zpět, jsem se do výklenku podívala pořádně,“ uvádí Šulc, co Marcela později coby důležitá svědkyně vypověděla.

Ve výklenku v suterénu leželo svlečené ženské tělo. Marcela začala volat na Irenu, ať hned přijde, že se něco stalo. „Přiběhla a když to viděla, tak se rozbrečela. Pak šla zatelefonovat na Veřejnou bezpečnost,“ uvádí dále slova ženy spisovatel.

Uvázal jí podprsenku kolem krku, vzpomínal Markovič. Druhý díl zavede diváky do Hloubětína

Kdo je mrtvá neznámá? Její šéf promluvil

Ve 13.30 zahájili kriminalisté ohledání místa činu. Nepochybovali, že jde o vraždu se sexuálním motivem a spáchanou obzvlášť brutálním způsobem. Nebohou ženu, později identifikovanou jako zaměstnankyni ministerstva vnitra Martu, vrah škrtil vícero způsoby – páskem, podprsenkou a také škrtidlem, které si sám vyrobil: čalounickou nití s opálenými konci, aby se netřepila, a s uzlíky, aby se z krku nesesmekla...

Později vyšetřovatel Jiří Markovič se svým týmem přišel na to, že jde o třetí dokonanou vraždu Jiřího Straky – tehdy čerstvě 16letého učně z hornického učiliště ve Stochově na Kladensku. Po Bubenči se potloukal proto, že mu předchozího dne ujel spoj na internát. Noc tak strávil venku, s čalounickou nití v kapse.

Maxmilián Kocek v sérii Metoda Markovič: Straka

Trojnásobný vrah Jiří Straka

Marta šla do práce v časných ranních hodinách. Krátce předtím, snad dokonce přímo předchozí den, se blízkým svěřila, že má strach chodit po ulicích tak brzy, když jsou ještě prázdné. Věděla, že po Praze řádí neznámý vrah, a dokonce i to, že jeho předchozí obětí se stala také mladá zaměstnankyně ministerstva vnitra.

Straka ji napadl na ulici a vtáhl do nejbližšího vchodu. Nejprve ji téměř uškrtil, pak teprve znásilnil. Při výpovědi uvedl, že pořád chroptěla, proto ji zatáhl po schodech dolů, ucpal jí ústa roubíkem a znovu ji začal škrtit. Sebral jí kabelku i s doklady, její identitu se ale kriminalistům podařilo zjistit vcelku brzy. Poznal ji vedoucí hospodářského útvaru na vnitru Karel Přibyl, který se o vraždě dozvěděl v práci. Povídaly si o tom sekretářky a uklízečky. Informaci si dal dohromady s tím, že jedna z jeho podřízených ten den nedorazila do práce. Na místě činu pak Martu jednoznačně identifikoval.

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Proč je Straka spartakiádní vrah

Marta byla poslední z tří žen, které Straka zabil. Zavraždit chtěl ještě dvě další, tam ale zůstalo u pokusu – jedna mu utekla, druhou nechal v bezvědomí ležet na korbě náklaďáku, protože si myslel, že už je mrtvá. Za tyto zločiny byl 16letý učeň odsouzen k 10 letům vězení, což je nejvyšší možný trest pro mladistvého. Propuštěn byl o rok dříve, dalších 10 let ale strávil v soudně nařízené ústavní léčbě. Prodělal kastraci, což bylo podmínkou jeho propuštění.

Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči

Přídomek „spartakiádní“ dostal Straka proto, že zločiny páchal na jaře 1985 předtím, než měla v Praze vypuknout VI. československá spartakiáda. Jeho dopadení bylo tehdy prioritou i z toho důvodu, že do hlavního města mířily desetitisíce mladých cvičenek z celého státu. Nakonec byl zadržen 22. května, spartakiáda začala podle plánu: hlavní program odstartoval 27. června 1985.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Nové Město na Moravě 2025/2026: Ve vytrvalostním závodu si z Čechů nejlépe vedl Krčmář

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se...

22. ledna 2026  19:42

Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování

Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Pro všech téměř 60 lidí z Borče na Mladoboleslavsku, kteří po požáru domu skoro týden přebývali v tělocvičně v sousední obci, se podařilo najít náhradní ubytování. Nové zázemí našli v azylových...

22. ledna 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Novoměstská galerie otevřela komorní výstavu děl sochaře Jakuba Flejšara

NovomÄ›stskĂˇ galerie otevĹ™ela komornĂ­ vĂ˝stavu dÄ›l sochaĹ™e Jakuba FlejĹˇara

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě dnes otevřela výstavu Prach jsem s pracemi sochaře Jakuba Flejšara. Cílem výstavy je podle její kurátorky Kateřiny...

22. ledna 2026  17:24,  aktualizováno  17:24

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  18:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z brněnské rozvojové lokality Žlutý kopec zmizí garáže, město je koupí a zbourá

ilustrační snímek

Brno v rozvojové lokalitě Žlutý kopec pokročilo s výkupem garáží určených k odstranění kvůli plánované budoucí výstavbě. Nemovitosti v Trýbově ulici jsou na...

22. ledna 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...

22. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  18:31

Oneplay připomíná brutální mord. Třetí vražda Jiřího Straky se odehrála na Puškinově náměstí

Jiří Straka při rekonstrukci

Puškinovo náměstí v Bubenči skrývá temnou minulost. Právě tady 16. května 1985 spartakiádní vrah Jiří Straka napadl svou třetí oběť – zaměstnankyni ministerstva vnitra Martu. Brutální čin, který...

22. ledna 2026  18:26

Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu,...

22. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  17:33

Muzeum Kroměřížska letos představí scenáristu Macourka i orientalistu Rypku

ilustrační snímek

Muzeum Kroměřížska představí v letošní sezoně prostřednictvím výstav scenáristu Miloše Macourka i orientalistu Jana Rypku, kroměřížské rodáky. Chystá i výstavu...

22. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Velká zkouška pro Plzeň, proti Portu nastoupí s improvizovanou obranou. Kde sledovat zápas?

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Mladou Boleslaví.

Fotbalisté Plzně dnes od 18.45 nastoupí k předposlednímu,7. kolu ligové fáze Evropské ligy proti Portu. Západočeši chtějí udržet neporazitelnost v soutěži a pojistit si postup do vyřazovacích bojů....

22. ledna 2026  17:26

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Druhá kola turnaje jsou pomalu u konce. Jak jsou na tom čeští tenisté?

22. ledna 2026  17:21

Dvůr Králové, zoo a investor centra potápění a bazénu mají dohodu o spolupráci

ilustrační snímek

Investor zamýšleného krytého bazénu s centrem pro hloubkové potápění ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku podepsal smlouvu o spolupráci s městem a...

22. ledna 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.