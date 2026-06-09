Pokud vám jméno OneRepublic nic neříká, jejich písně určitě znáte. Hity jako Apologize, Counting Stars, Secrets, Good Life nebo novější I Ain’t Worried z filmu Top Gun: Maverick patří k nejhranějším skladbám posledních dvou dekád. A právě průřez touto mimořádně úspěšnou kariérou slibuje koncert v rámci turné From Europe With Love Tour 2026.
Kapelu vede zpěvák, skladatel a producent Ryan Tedder, muž, který se podílel nejen na úspěchu OneRepublic, ale také na hitech řady světových hvězd. Skupinu založil už v 90. letech společně s kytaristou Zachem Filkinsem v Coloradu. Průlom přišel v roce 2007 se skladbou Apologize, kterou pomohl proslavit producent Timbaland. Z písně se stal celosvětový fenomén a odstartoval cestu mezi největší pop-rocková jména planety.
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Hit jedné generace
Od té doby kapela sbírá jeden hit za druhým. Singl Counting Stars se stal jednou z nejúspěšnějších skladeb své generace a dodnes patří mezi nejstreamovanější písně vůbec. OneRepublic mezitím nasbírali miliardy přehrání na streamovacích platformách a pravidelně vyprodávají arény po celém světě.
Ani v posledních letech nezpomalují. Fanoušci znají jejich spolupráci s Davidem Guettou na skladbě I Don’t Wanna Wait, oficiální hymnu fotbalového Eura 2024 Fire nebo novinky z alba Artificial Paradise.
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Zážitek léta 2026
Proč vyrazit na červnový koncert? Ryan Tedder patří k charismatickým frontmanům, kteří dokážou strhnout desetitisíce lidí, ať už hrají v aréně nebo pod otevřeným nebem. Letňany tak mohou nabídnout jeden z největších hudebních večerů letošního léta.
Koncert se uskuteční 27. června na letišti Letňany. Vstupenky jsou v prodeji od 1700 korun.