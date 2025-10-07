Onkologická péče na špičkové úrovni: denní stacionář VFN Praha se rozrostl

Pavel Hrabica
  5:53
Rakovina v nejrůznějších variantách patří mezi nejčastější onemocnění. Nejen v Česku. Dříve choroba v podstatě nevyléčitelná, i metody jako ozařování či chemoterapie bývaly pro pacienty velkým trápením.
Pracoviště denního stacionáře onkologické kliniky bylo rozšířeno o třetinu. Lze tady najednou léčit přes čtyřicet pacientů. Přibyly i nejmodernější přístroje a další vybavení. | foto: Metro.cz

Denní stacionář onkologického centra pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) se nedávno rozšířil o nejmodernější vybavení včetně nových aplikačních lehátek pro přenos medikamentů. Ke 33 místům přibylo dalších deset, což umožňuje „odbavit“ denně až o třetinu víc příjemců lékařské péče. Rozšířený stacionář se tak zařadil mezi nejmodernější středoevropská pracoviště svého druhu.

Sto tisíc ročně

  • Rakovinu diagnostikují lékaři v Česku přibližně sto tisícům lidí.
  • Onkologická klinika VFN Praha pečuje ročně až o osm tisíc onkologických pacientů.
  • Se stárnutím populace a prodlužováním délky života je stále více nádorů diagnostikováno u lidí nad 65 let.

Moderní vybavení i knihovna

Ani zmodernizované prostředí není nezanedbatelné. Například malá knihovnička, kam tři nakladatelství dodávají volné výtisky, pobyt nemocným zpříjemňuje. „Samozřejmě bych byl raději zdravý na staré drátěné posteli než nemocný na moderním křesle,“ říká s nadsázkou Andrej, kterému lékaři na podzim loňského roku náhodně při jedné z preventivních prohlídek našli rakovinu střeva.

Následovala operace, vývod na pravý bok, a protože se objevily metastázy na játrech, je teď pravidelným návštěvníkem denního stacionáře.

„Nemá cenu naříkat, jsem optimista a je pochopitelně příjemné, když můžete léčbu prožívat v příjemném prostředí mezi příjemným personálem,“ přece jenom Andrej přiznává a dodává, že moderní prostředí není zcela nezanedbatelné.

Onkologická péče na špičkové úrovni: denní stacionář VFN Praha se rozrostl

