Denní stacionář onkologického centra pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) se nedávno rozšířil o nejmodernější vybavení včetně nových aplikačních lehátek pro přenos medikamentů. Ke 33 místům přibylo dalších deset, což umožňuje „odbavit“ denně až o třetinu víc příjemců lékařské péče. Rozšířený stacionář se tak zařadil mezi nejmodernější středoevropská pracoviště svého druhu.
Sto tisíc ročně
Moderní vybavení i knihovna
Ani zmodernizované prostředí není nezanedbatelné. Například malá knihovnička, kam tři nakladatelství dodávají volné výtisky, pobyt nemocným zpříjemňuje. „Samozřejmě bych byl raději zdravý na staré drátěné posteli než nemocný na moderním křesle,“ říká s nadsázkou Andrej, kterému lékaři na podzim loňského roku náhodně při jedné z preventivních prohlídek našli rakovinu střeva.
Následovala operace, vývod na pravý bok, a protože se objevily metastázy na játrech, je teď pravidelným návštěvníkem denního stacionáře.
„Nemá cenu naříkat, jsem optimista a je pochopitelně příjemné, když můžete léčbu prožívat v příjemném prostředí mezi příjemným personálem,“ přece jenom Andrej přiznává a dodává, že moderní prostředí není zcela nezanedbatelné.