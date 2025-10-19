Stavební ruch má kromě řady dočasných nevýhod, jako je hluk a prach a uzavírky, které vytáčení automobilisty doběla, také jednu výhodu. Protože obytné i kancelářské a obchodní stavby bývají dost hluboko zavrtány do země, vždy je tu obvyklý nerudovský problém „kam s ní“.
Neruda hledal místo, kam odhodit starý slamník, developeři vymýšlejí, co s vytěženou zeminou. Obvykle ji vrší v blízkosti staveniště, část se pak vrací do terénních úprav. Ale často vznikají v Praze nové vyvýšeniny, až kopce.
Nad stanicí metra Opatov, v jejímž okolí se budují nové bytové i komerční domy, jedna taková hora hlíny vznikla. Takových umělotin je v blízkém okruhu víc. Již zažitý vysoký val na sjezdu z dálnici směrem na Jižní Město a Kunratice, který tu ční už třicet let a odstiňuje novější Jižák od dálničního lomozu. Kdysi se tu plánovala koncertní plocha, ale vyzkoušela si to v dávnověku jen popová star Madonna.
Naproti přes křižovatku, mezi Chilskou a Zdiměřickou, je výrazně menší odhlučňovací kopec.
A teď ta opatovská vyvýšenina. Na přelomu léta a podzimu se na ni dalo vylézt, aniž by si člověk obalil nohy lepkavým bahnem. Což bývá potíž podobných kopců bez terénních úprav. Z výšky snad maximální dvaceti metrů, nemám odhad, se naskytne nezvyklý pohled na kryté zastávky autobusů, co svážení na metro (a zase odvážejí od metra) denně tisíce lidí. Není to nijak mimořádný nadhled, ale až dosud se takový skýtal jen ptákům. Hlavně holubům, kterých je na jmenované zastávce dost a dost.
Znám to na Opatově hodně dlouho a dost dobře. Ale vidět místa, kterými více či méně častěji, procházíte nebo projíždíte desítky let, zaujme. Vidíte široko i daleko, najednou máte ten pravý životní nadhled. Tak doufám, že při toulkách městem objevím další nová „pohoří“.