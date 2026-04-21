Festival Open House Praha 2026 nabídne 20 novinek. Kam se letos můžete podívat poprvé?

Tereza Šimurdová
  14:14
Oblíbený Open House Praha se vrací s 12. ročníkem a od 18. do 24. května 2026 zpřístupní více než 100 budov po celé metropoli. Návštěvníci se mohou těšit na architektonické ikony i skryté klenoty, přičemž letošní program obohatí 20 novinek a tematické zaměření na proměny města i péči o památky.
Palác Poštovního šekového úřadu | foto: Open House Praha

Prostor NR7 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. (24. března 2026)
Anežský klášter na Starém Městě je sídlem Národní galerie v Praze.
Gymnázium Na Zatlance
Program festivalu Open House odstartuje 18. května sérií doprovodných akcí, které zahrnují debaty, přednášky, komentované prohlídky, procházky i výstavy. Ty nabídnou hlubší pohled na architekturu, urbanismus i aktuální výzvy spojené s rozvojem města a ochranou jeho historického dědictví.

Vyvrcholením festivalu bude víkend 23. a 24. května, kdy se veřejnosti zdarma otevřou desítky běžně nepřístupných objektů, a to od historických paláců přes vily a industriální stavby až po současnou architekturu. Letošní ročník nabídne více než 100 budov, z toho 20 zcela nových, a koná se pod záštitou první dámy Evy Pavlové.

Dvacet novinek pro Open House Praha 2026

  • Anežský klášter – gotický sklep Vilemína – Klášter, založený ve 13. století sv. Anežkou Českou, patří mezi nejstarší gotické stavby na území Prahy.
  • Budova Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy – Dnešní budova FHS UK je pozůstatkem ambiciózní vize Karla Pragera, který chtěl v Troji vybudovat rozsáhlé univerzitní „město nad městem“.
  • Budova podniku zahraničního obchodu Strojimport – Bývalé sídlo podniku zahraničního obchodu Strojimport na Vinohradské třídě svou architekturou odkazuje na západní výškové budovy, jako je například Seagram Building v New Yorku, a jeho náročnou výstavbu realizovala firma z italského Milána.
  • Gymnázium Na Zatlance – Stavba monumentální budovy Gymnázia Na Zatlance probíhala za náročných podmínek, jednalo se o jednu z mála veřejných budov dokončených během 1. světové války.

  • Hájčí dvůr – Hájčímu dvoru ve Stodůlkách se v minulosti říkalo Angelovský dvorec, a to podle Angela z Florencie, osobního lékaře císaře Karla IV. a prvního majitele.
  • Hotel Fairmont Golden Prague – Perla brutalistické architektury, která vznikla v 70. letech ve spolupráci českých architektů s americkou hotelovou sítí (InterContinental), se po letech dočkala zásadní proměny – dnes ji známe jako Fairmont Golden Prague.
  • Jízdárna Savarin – Barokní jízdárna Savarin se skrývá ve vnitrobloku za stejnojmenným palácem (známým také jako Sylva-Taroucca nebo Piccolomini) v ulici Na Příkopě, který nedávno prošel významnou rekonstrukcí.
  • Klášter minoritů Praha – Klášter minoritů v srdci Starého Města při kostele sv. Jakuba Většího byl založen již ve 13. století za vlády Václava I.
  • Lobkovický palác – velvyslanectví Spolkové republiky Německo – Monumentální barokní palác ve Vlašské ulici na Malé Straně představuje jeden z vrcholů pražské barokní architektury.

  • Národní dům v Košířích – Studio Martínek – Navštivte hudební nahrávací studio v secesním sále na rušné Plzeňské ulici, kde vznikají nahrávky světové klasické i filmové hudby.
  • Nová radnice – sídlo Magistrátu hl. města Prahy – Secesní stavba na Mariánském náměstí vznikla po radikální asanaci Starého Města na místě zbořeného románského kostela podle návrhu Osvalda Polívky a původně sloužila bernímu úřadu.
  • Palác pojišťovny Allianz – NR7 – Neobarokní palác vedle obchodního domu Kotva na náměstí Republiky prošel nedávno potřebnou celkovou revitalizací.
  • Palác Poštovního šekového úřadu – Monumentální neoklasicistní budova na nároží Štěpánské ulice a Václavského náměstí je jedním z výrazných příkladů meziválečné architektury, který můžete během festivalu navštívit.
  • Palác Skaut – Divadlo Minor – Na místě historického domu U Hopfenštoků vyrostl v roce 1929 moderní palác Skaut, reprezentativní ústředí českého skautingu s legendární prodejnou, kancelářemi a moderním kinem, které symbolizovalo rozkvět a uznání hnutí.
  • Pražský hrad – Starý královský palác – Během festivalu můžete navštívit Pražský hrad, tentokrát se můžete podívat do běžně nepřístupného románského podlaží Starého královského paláce.
  • Rezidenční projekt Fragment – Nájemní dům Fragment na první pohled zaujme fasádou složenou ze stovek modulových bloků a obří ocelovou sochou, která stavbu podpírá.

  • Rezidenční projekt Mint Living Praha Vysočanský mlýn – Z původního areálu proslulé pekárny založené Františkem Odkolkem, postaveného ve stylu geometrické moderny s fasádami z režného zdiva, zbyly do dnešního dne již jen části.
  • Roztyly Plaza – sídlo společnosti SCS Software – Herní společnost SCS Software je hlavním nájemcem administrativní budovy Roztyly Plaza na Chodově, která získala titul Stavba roku 2024.
  • Saukupovský statek – budoucí Psychoterapeutické centrum SANANIM – Částečně obytný areál, jehož dnešní klasicistní podoba pochází převážně z konce 18. a počátku 19. století, by měl získat nové využití – nezisková organizace SANANIM působící v oblasti léčby závislostí zde plánuje vybudovat denní psychoterapeutické centrum a zázemí pro sociální a pracovní rehabilitaci.
  • Ústřední ředitelství Československé tabákové režie – Městský soud v Praze – Monumentální budova v duchu neoklasicismu s prvky art deco ve Slezské ulici na Vinohradech vznikla ve 20. letech 20. století jako sídlo důležité státní organizace, která řídila veškerý obchod s tabákem.
  • Celý program najdete na openhousepraha.cz.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Fotograf Skřivánek vystavuje ve St. Městě snímky z uherskohradišťské věznice

ilustrační snímek

Fotograf Martin Skřivánek vystavuje ve Starém Městě na Uherskohradišťsku snímky z někdejší uherskohradišťské věznice. V minulosti ji využívalo gestapo i...

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Soud v Třebíči odsoudil dva muže za podíl na podvodech s investicemi

ilustrační snímek

Třebíčský okresní soud potrestal dva Slováky, kteří podle nepravomocného rozsudku jako kurýři vyzvedávali peníze od obětí internetových podvodů s investicemi....

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

5 nenápadných příznaků u domácích mazlíčků. Kdy jít k veterináři a nepodcenit zdravotní problém?

Ilustrační snímek

Nenápadné změny chování, občasné kulhání nebo drobné zažívací potíže mohou být prvním varováním vážnějšího onemocnění. Majitelé domácích mazlíčků přitom často váhají déle, než by měli. Kdy zpozornět...

21. dubna 2026  15:15

Hasiči pořád zasahují u požáru ve skladu plastů, stále nachází nová ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  15:13

Fond Volarik Capital roste: Aktiva překročila 325 milionů a chystá nový hotel

21. dubna 2026  15:12

Záchranná služba otevřela novou základnu v Lubech, pokračuje v denním režimu

ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku vyjíždějí sanitky z nové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Stavba trvala rok a půl a stála 26 milionů korun, z...

21. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 s výkonem 10 W

21. dubna 2026  14:53

V Mirakulu roste dřevěná horská dráha. Má posunout možnosti zábavních parků v ČR

Tak má vypadat budoucí dřevěná horská dráha v Mirakulu. Vozíky po ní pojedou...

V zábavním parku Mirakulum na Nymbursku roste unikátní atrakce. První dřevěná horská dráha svého druhu v České republice. Už nabírá konkrétní podobu a její výstavba patří k technicky nejnáročnějším...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě "Nelegální tabák: kde selhává systém?"

21. dubna 2026  14:48

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Olomoucké Divadlo na cucky uvede premiéru inscenace (K)roky od Studia SEN

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo na cucky uvede tento pátek premiéru autorské inscenace (K)roky, kterou připravilo seniorské Studio SEN. Soubor vznikl z dramatického kurzu...

21. dubna 2026,  aktualizováno 

Mistrovství ČR v driftu: Pelikán se stal vítězem kategorii PRO a Němeček v PRO2

21. dubna 2026  14:34

