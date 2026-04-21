Program festivalu Open House odstartuje 18. května sérií doprovodných akcí, které zahrnují debaty, přednášky, komentované prohlídky, procházky i výstavy. Ty nabídnou hlubší pohled na architekturu, urbanismus i aktuální výzvy spojené s rozvojem města a ochranou jeho historického dědictví.
Vyvrcholením festivalu bude víkend 23. a 24. května, kdy se veřejnosti zdarma otevřou desítky běžně nepřístupných objektů, a to od historických paláců přes vily a industriální stavby až po současnou architekturu. Letošní ročník nabídne více než 100 budov, z toho 20 zcela nových, a koná se pod záštitou první dámy Evy Pavlové.
Dvacet novinek pro Open House Praha 2026
- Anežský klášter – gotický sklep Vilemína – Klášter, založený ve 13. století sv. Anežkou Českou, patří mezi nejstarší gotické stavby na území Prahy.
- Budova Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy – Dnešní budova FHS UK je pozůstatkem ambiciózní vize Karla Pragera, který chtěl v Troji vybudovat rozsáhlé univerzitní „město nad městem“.
- Budova podniku zahraničního obchodu Strojimport – Bývalé sídlo podniku zahraničního obchodu Strojimport na Vinohradské třídě svou architekturou odkazuje na západní výškové budovy, jako je například Seagram Building v New Yorku, a jeho náročnou výstavbu realizovala firma z italského Milána.
- Gymnázium Na Zatlance – Stavba monumentální budovy Gymnázia Na Zatlance probíhala za náročných podmínek, jednalo se o jednu z mála veřejných budov dokončených během 1. světové války.
- Hájčí dvůr – Hájčímu dvoru ve Stodůlkách se v minulosti říkalo Angelovský dvorec, a to podle Angela z Florencie, osobního lékaře císaře Karla IV. a prvního majitele.
- Hotel Fairmont Golden Prague – Perla brutalistické architektury, která vznikla v 70. letech ve spolupráci českých architektů s americkou hotelovou sítí (InterContinental), se po letech dočkala zásadní proměny – dnes ji známe jako Fairmont Golden Prague.
- Jízdárna Savarin – Barokní jízdárna Savarin se skrývá ve vnitrobloku za stejnojmenným palácem (známým také jako Sylva-Taroucca nebo Piccolomini) v ulici Na Příkopě, který nedávno prošel významnou rekonstrukcí.
- Klášter minoritů Praha – Klášter minoritů v srdci Starého Města při kostele sv. Jakuba Většího byl založen již ve 13. století za vlády Václava I.
- Lobkovický palác – velvyslanectví Spolkové republiky Německo – Monumentální barokní palác ve Vlašské ulici na Malé Straně představuje jeden z vrcholů pražské barokní architektury.
- Národní dům v Košířích – Studio Martínek – Navštivte hudební nahrávací studio v secesním sále na rušné Plzeňské ulici, kde vznikají nahrávky světové klasické i filmové hudby.
- Nová radnice – sídlo Magistrátu hl. města Prahy – Secesní stavba na Mariánském náměstí vznikla po radikální asanaci Starého Města na místě zbořeného románského kostela podle návrhu Osvalda Polívky a původně sloužila bernímu úřadu.
- Palác pojišťovny Allianz – NR7 – Neobarokní palác vedle obchodního domu Kotva na náměstí Republiky prošel nedávno potřebnou celkovou revitalizací.
- Palác Poštovního šekového úřadu – Monumentální neoklasicistní budova na nároží Štěpánské ulice a Václavského náměstí je jedním z výrazných příkladů meziválečné architektury, který můžete během festivalu navštívit.
- Palác Skaut – Divadlo Minor – Na místě historického domu U Hopfenštoků vyrostl v roce 1929 moderní palác Skaut, reprezentativní ústředí českého skautingu s legendární prodejnou, kancelářemi a moderním kinem, které symbolizovalo rozkvět a uznání hnutí.
- Pražský hrad – Starý královský palác – Během festivalu můžete navštívit Pražský hrad, tentokrát se můžete podívat do běžně nepřístupného románského podlaží Starého královského paláce.
- Rezidenční projekt Fragment – Nájemní dům Fragment na první pohled zaujme fasádou složenou ze stovek modulových bloků a obří ocelovou sochou, která stavbu podpírá.
V Karlíně podpírá novostavbu obří socha ženy. Na snímku její autor David Černý. (2. října 2022)
- Rezidenční projekt Mint Living Praha Vysočanský mlýn – Z původního areálu proslulé pekárny založené Františkem Odkolkem, postaveného ve stylu geometrické moderny s fasádami z režného zdiva, zbyly do dnešního dne již jen části.
- Roztyly Plaza – sídlo společnosti SCS Software – Herní společnost SCS Software je hlavním nájemcem administrativní budovy Roztyly Plaza na Chodově, která získala titul Stavba roku 2024.
- Saukupovský statek – budoucí Psychoterapeutické centrum SANANIM – Částečně obytný areál, jehož dnešní klasicistní podoba pochází převážně z konce 18. a počátku 19. století, by měl získat nové využití – nezisková organizace SANANIM působící v oblasti léčby závislostí zde plánuje vybudovat denní psychoterapeutické centrum a zázemí pro sociální a pracovní rehabilitaci.
- Ústřední ředitelství Československé tabákové režie – Městský soud v Praze – Monumentální budova v duchu neoklasicismu s prvky art deco ve Slezské ulici na Vinohradech vznikla ve 20. letech 20. století jako sídlo důležité státní organizace, která řídila veškerý obchod s tabákem.
- Celý program najdete na openhousepraha.cz.