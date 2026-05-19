Pivovar, depo, palác, loděnice a Nová spirála. Tuhle trasu Open House stihnete za jeden den

Marek Hýř
  18:54
Víkendová akce Open House Praha 2026 znovu otevírá budovy, do nichž se běžně nepodíváte. Pokud nechcete bloudit programem a přemýšlet, co vybrat, máme tip na jednodenní trasu. Pět míst, pět úplně odlišných světů – od industriální romantiky přes prvorepublikovou eleganci až po návrat legendární kulturní scény.
Open House 2025 zpřístupnil i běžně nepřístupné interiéry bývalých dílen u Masarykova nádraží.

Chystáte se o víkendu (23. – 24. května 2026) projít město v rámci festivalu Open House Praha? Máme pro vás tip na trasu. Výlet začíná na jihu metropole.

Braník jinak: zchátralý půvab i nový život

Areál Branického pivovaru je snem všech milovníků industriálu. Rozlehlý komplex s dvorem připomíná dobu, kdy se tu vařilo pivo pro celou Prahu. Dnes se tu pivo sice dál vaří, ale Braník to není. Díky festivalu Open House mohou zájemci nahlédnout i dovnitř budov.

Areál postupně prochází rekonstrukcí. Většina budovy už dostala nový kabát.

Festival Open House Praha 2026 nabídne 20 novinek. Kam se letos můžete podívat poprvé?

Vltavská noblesa: kolébka českého jachtingu

Jen pár zastávek od Braníku čeká úplně jiná atmosféra. Historická loděnice Českého Yacht Klubu nabízí noblesní pohled na Vltavu i do historie českého sportu. Dřevěná konstrukce, lodě vytažené na břeh a příběhy prvních jachtařů vytvářejí kulisu, která působí skoro filmově.

První patro loděnice

Monument první republiky

Z vody rovnou do centra dění. Palác Poštovního šekového úřadu na Novém Městě je architektonický kolos, který ve své době symbolizoval moderní stát. Monumentální schodiště, detaily z ušlechtilých materiálů a důmyslné dispozice připomínají, že i administrativa může být velkolepá. Tady se psaly finanční dějiny republiky.

Palác Poštovního šekového úřadu

Vyrazte na Open House Praha 2026 dřív. Doprovodný program nabízí i cykloprojížďku

Srdce železnice

Technická romantika pokračuje v Lokomotivní depu Masarykova nádraží. Prostor, kde se opravovaly a odstavovaly lokomotivy, má specifickou vůni oleje a železa. Depu má navíc budoucnost. Vznikne tu moderní Muzeum železnice a elektrotechniky.

Areál bývalých dílen u Masarykova nádraží momentálně zdobí zatím jen lokomotiva řady 700.

Kulturní spirála znovu ožívá

Den zakončete na prknech, které znamenají svět. Nová spirála na Výstavišti je symbolem návratu ikonické scény v novém kabátě. Moderní technologie, variabilní sál a vzpomínky na devadesátky vytvářejí mix nostalgie a současnosti. Ideální finále architektonického maratonu.

Tip na trasu: Vydělejte si na výletě

  • Jak zvládnout trasu za jeden den? Zkuste tuhle cestu: Braník → Podolí → centrum → Masarykovo nádraží → Výstaviště. Kombinace tramvaje, metra i krátkých přesunů pěšky vám umožní stihnout všech pět míst během jediného dne.
  • Mimochodem, cestou se vyplatí udělat i pár fotek. Pokud totiž své snímky pošlete do Metro hlídače, můžete si vydělat až 800 korun.

