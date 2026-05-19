Chystáte se o víkendu (23. – 24. května 2026) projít město v rámci festivalu Open House Praha? Máme pro vás tip na trasu. Výlet začíná na jihu metropole.
Braník jinak: zchátralý půvab i nový život
Areál Branického pivovaru je snem všech milovníků industriálu. Rozlehlý komplex s dvorem připomíná dobu, kdy se tu vařilo pivo pro celou Prahu. Dnes se tu pivo sice dál vaří, ale Braník to není. Díky festivalu Open House mohou zájemci nahlédnout i dovnitř budov.
Vltavská noblesa: kolébka českého jachtingu
Jen pár zastávek od Braníku čeká úplně jiná atmosféra. Historická loděnice Českého Yacht Klubu nabízí noblesní pohled na Vltavu i do historie českého sportu. Dřevěná konstrukce, lodě vytažené na břeh a příběhy prvních jachtařů vytvářejí kulisu, která působí skoro filmově.
Monument první republiky
Z vody rovnou do centra dění. Palác Poštovního šekového úřadu na Novém Městě je architektonický kolos, který ve své době symbolizoval moderní stát. Monumentální schodiště, detaily z ušlechtilých materiálů a důmyslné dispozice připomínají, že i administrativa může být velkolepá. Tady se psaly finanční dějiny republiky.
Srdce železnice
Technická romantika pokračuje v Lokomotivní depu Masarykova nádraží. Prostor, kde se opravovaly a odstavovaly lokomotivy, má specifickou vůni oleje a železa. Depu má navíc budoucnost. Vznikne tu moderní Muzeum železnice a elektrotechniky.
Kulturní spirála znovu ožívá
Den zakončete na prknech, které znamenají svět. Nová spirála na Výstavišti je symbolem návratu ikonické scény v novém kabátě. Moderní technologie, variabilní sál a vzpomínky na devadesátky vytvářejí mix nostalgie a současnosti. Ideální finále architektonického maratonu.
