Open House Praha zve v červnu do skrytých architektonických pokladů i na sídliště Invalidovna

Autor: Metro.cz
  11:59
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Festival Open House Praha je u konce, ale celoroční program neziskové organizace přináší v červnu zájemcům o architekturu a objevování města celou řadu novinek. Komentované prohlídky a vycházky představí například dva vybrané funkcionalistické skvosty, příběhy pražských sídlišť, holešovických domů nebo vyšehradského podhradí. Nově se zájemci mohou vydat po stopách takzvaných „elektrických domů“ v Holešovicích.

Fuchs2: od stadionu ke klubu. Vydejte se sem 7., 8., 9., 22., a 28. června | foto: Open House Praha

Celoroční program neziskové organizace Open House Praha představí funkcionalistické skvosty i příběhy sídliště Invalidovna.

Výjimečné domy z první republiky

Vycházka historičky umění Markéty Čejkové ukáže výjimečné činžovní domy z období první republiky, které byly symbolem moderního životního stylu a nástupu elektrifikace. Přiblíží také osudy architektů i obyvatel tehdejších Holešovic, kde se prolínal průmysl, avantgarda a pestrý kulturní život.

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Zaniklý a otevřený

Další novinkou je komentovaná prohlídka funkcionalistické budovy Fuchs2 na ostrově Štvanice s Michalem Šedivým. Objekt navržený architektem Josefem Fuchsem sloužil původně jako kavárna a restaurace u dnes již zaniklého zimního stadionu. Díky spolupráci s provozovateli současného hudebního klubu budou mít návštěvníci možnost poznat bohatou historii stavby i její současné využití.

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Hvězdárna na Vinohradech

Jedinečnou příležitost nabídne také návštěva Arcibiskupského gymnázia na Vinohradech. Funkcionalistická budova architekta Tomáše Šaška zaujme nejen elegantními interiéry, ale i unikátní hvězdářskou observatoří na střeše. Prohlídka s Tomášem Bílým představí historii školy od první republiky přes období socialismu až po její současnou obnovu. Novinkou v programu je rovněž cyklus vycházek věnovaných pražským sídlištím s Markétou Čejkovou. První z nich se zaměří na experimentální sídliště Invalidovna v Karlíně a představí promyšlené urbanistické a architektonické koncepty, které stály za jeho vznikem v 60. letech minulého století a připomene umělecká díla.

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