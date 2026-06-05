Celoroční program neziskové organizace Open House Praha představí funkcionalistické skvosty i příběhy sídliště Invalidovna.
Výjimečné domy z první republiky
Vycházka historičky umění Markéty Čejkové ukáže výjimečné činžovní domy z období první republiky, které byly symbolem moderního životního stylu a nástupu elektrifikace. Přiblíží také osudy architektů i obyvatel tehdejších Holešovic, kde se prolínal průmysl, avantgarda a pestrý kulturní život.
|
Kam mizí soupravy metra? Školáci odhalili tajemství, které většina Pražanů nezná
Zaniklý a otevřený
Další novinkou je komentovaná prohlídka funkcionalistické budovy Fuchs2 na ostrově Štvanice s Michalem Šedivým. Objekt navržený architektem Josefem Fuchsem sloužil původně jako kavárna a restaurace u dnes již zaniklého zimního stadionu. Díky spolupráci s provozovateli současného hudebního klubu budou mít návštěvníci možnost poznat bohatou historii stavby i její současné využití.
|
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Hvězdárna na Vinohradech
Jedinečnou příležitost nabídne také návštěva Arcibiskupského gymnázia na Vinohradech. Funkcionalistická budova architekta Tomáše Šaška zaujme nejen elegantními interiéry, ale i unikátní hvězdářskou observatoří na střeše. Prohlídka s Tomášem Bílým představí historii školy od první republiky přes období socialismu až po její současnou obnovu. Novinkou v programu je rovněž cyklus vycházek věnovaných pražským sídlištím s Markétou Čejkovou. První z nich se zaměří na experimentální sídliště Invalidovna v Karlíně a představí promyšlené urbanistické a architektonické koncepty, které stály za jeho vznikem v 60. letech minulého století a připomene umělecká díla.