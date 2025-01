Opijete se v Podolí? Osedláte kozy, zblajznete luxusní gothaj a objevíte hvězdárnu

Blížíte se k zastávce Podolská vodárna. Po pravici máte loděnici neboli „háfn“, kde se v zimě bruslí (ok, za posledních sedm let to bylo jen dvakrát), po levici porodnici. Vystupte z tramvaje a běžte zpátky k háfnu a prozkoumejte místa, která si „zahrála“ ve Vrchní prchni!, a to včetně restaurace Podolka. Taky se kochejte nejstarší dřevěnou budovou v Praze – ano, jde o tu hnědavou krychli z roku 1912, sídlo českého Yacht clubu. Dali jste si jedno malé pivo v Podolce? Dobře. Teď už ale upalujte po tartanové cyklostezce a skloňte se před podolskou katedrálou, kterou máte po levici. Zastavte se až na prvním semaforu a křižmo se vydejte k funkcionalistické budově Sokola z roku 1933, kde v devadesátkách řádil Ivan Jonák a také orličtí vrazi.

Podolský „háfn“ se sídlem Českého Yacht clubu. Jedná s o nejstarší dřevěnou budovu v Praze postavenou v roce 1912.

Kopáč, kozy, koně a katedrála

Podolská sokolovna a její hospoda, kam právě scházíte, figuruje v knize Sex, disco, revoluce. Jde o přisprostlé, ale slušně čtivé memoáry Ivana Jonáka, stvořitele Discolandu Sylvie. V jedné z kapitol Jonák uvádí, kterak přímo v sokolovně roku 1991 provozoval Discoland Podolí, kde se naučil „diskotékové“ know-how. Jonák dále líčí, jak se tu scházeli Karel Kopáč a Aleš Katovský. Kopáč posléze proslul jako kápo orlických vrahů, Katovský byl jejich první obětí... Naštěstí se píše rok 2025 – už zde nenajdete chlápky s trvalou a sudy obsahují výlučně pivo. A jaké! Jmenuje se Tři sestry, to proto, že jde o hospodu spojenou s Lou Fanánkem a jeho partou. Interiér podniku vymyslel hravý architekt David Vávra, který si vtipně pohrál s vysloužilými švédskými bednami, kozami na přeskok a koňmi na šíř. Stojí to za vidění. Stejně jako chodníkové graffiti od Vladimíra Hirschera, které neomylně najdete přímo před Podolskou vodárnou, jež leckomu evokuje katedrálu. Pomodlit se nemusíte, spíš si připravte žaludky. Míříme na cestu časem do hostince U Dragouna v Levé ulici.

Vladimír Hirscher alias Caer8th se svým streetovým dílem nazvaným Zrcadlení katedrály.

Gothaj pod hvězdami

Jdeme do hvězdného finále, milí čtenáři. Než skončíte v nádherně osmdesátkovém hostinci U Dragouna, kde mají super gothaj s octem a cibulí za 55 kaček, vyjděte si pár schůdků a v ulici Na Zlatnici obdivujte hvězdářskou observatoř. Bohužel již bývalou, dosloužila v roce 1966. Dnes z ní zbyla jen úchvatná otočná hvězdářská kopule o průměru 4,8 metru. Ten, kdo dočetl až sem, v duchu nejspíš dopil sedm piv a jednu zelenou. Kouzlo Podolí je nesmírně návykové.