Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Marek Hýř
  10:07aktualizováno  14:30
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden kvůli mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně.
Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026). | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B je u konce. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn. Do budoucna by měl přibýt i výtah.

Co je nového?

  • Eskalátory: Původní sovětské eskalátory nahradily nové, tišší a úspornější. Nové pohyblivé schody vyrobila německá firma TKE. Oproti předchozím jsou pomalejší.

  • Nový design nástupiště: Tradiční bílé keramické obklady na stěnách nahradily speciální skleněné panely, které jsou odolnější a modernější. Do desek jsou „vlisovány“ vzduchové bubliny nebo kapky. Původně měly být obklady průhledné, kvůli připomínkám technického úseku metra ale mají nakonec černý podklad. Autorem výtvarného řešení je Maxim Velčovský a edit! architects.

  • Rozšířený vestibul na povrchu: V rámci prací byla zmodernizována také přístavba vestibulu směrem do Drahobejlovy ulice. Nově tu jsou například bezbariérové toalety.
  • Nová navigace: Součástí této modernizace byla i instalace prvků nového navigačního systému Čitelná Praha.
Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. Na snímku je detail nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem. (20. března 2026)
Kdy bude výtah?

V návaznosti na celkovou modernizaci stanice Českomoravská hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.

Termín závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů by už do provozu stanice zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.

