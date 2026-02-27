Návštěvníci se botanické zahrady neprojdou jen mezi exotickými květy, ale symbolicky i historií jejich objevování. Výstava přibližuje dobu, kdy se za orchidejemi vydávali první cestovatelé do tropických oblastí a riskovali při tom život. Připomíná také, jak se tyto rostliny dostávaly do Evropy a jaké byly začátky jejich pěstování v českých zemích.
Příběhy z džungle
Trojská botanická zahrada se orchidejím věnuje od roku 1995 a její sbírka dnes čítá zhruba 2300 druhů. Část z nich opouští běžně nepřístupné zázemí právě během této výstavy. K vidění jsou nejen známé, bohatě kvetoucí druhy, ale i méně obvyklé exempláře, které zaujmou tvarem či barvou květů.
|
Na Matějské pouti si za dvacku ustřihnete penis. Kolik letos stojí atrakce nebo cukrová vata?
Atmosféru letošního ročníku dotvářejí tematické instalace inspirované érou zámořských výprav. Návštěvníci mohou nahlédnout například do podpalubí lodi s takzvanou Wardovou skříňkou, v níž se tropické rostliny převážely do Evropy, nebo do stylizované zámecké oranžerie. Aranžmá připravila floristka Klára Franc Vavříková spolu se studenty České zahradnické akademie v Mělníku.
Workshopy i prodej rostlin
O víkendech je připraven doprovodný program v podobě workshopů, kde si zájemci mohou vytvořit vlastní miniskleník – florárium. Na místě je také prodej orchidejí a dalších pokojových rostlin včetně odborného poradenství.
|
Největší chyby na jaře? Nedostatek světla a přelití, říká Zuzana Bodnárová z Dej mi pokojovku
Výstava zároveň otevírá novou, v pořadí už 57. sezonu botanické zahrady s názvem Rostlinná odysea. Hlavním tématem roku 2026 je evoluce ve světě rostlin. V dalších měsících zahrada chystá například přehlídku tropických motýlů, festival bonsají, podzimní výstavu dýní nebo zimní světelnou instalaci.