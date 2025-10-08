Oslava svobody s Renaultem v Manifesto Marketu startuje už za pár dní

Autor: Metro.cz
  15:45
V pátek v 17.30 odstartuje v Manifesto Marketu na Andělu dvouměsíční spolupráce s Renaultem. Čeká vás Opening Party plná hudby, zábavy a oslav ikonického modelu Renault R4, který se vrací v elektrické verzi R4 E-Tech.

Renault R4 | foto: Renault

Manifesto Market je na zimní měsíce zastřešený a vytápěný. Těšit se můžete na DJ Fralaa, stolní fotbálek, vystavený vůz přímo v marketu a možnost testovací jízdy zdarma.

Manifesto Marketu na Andělu

  • Manifesto Marketu Anděl je moderní gastronomicko-kulturní tržnice v Praze, konkrétně na Smíchově, hned u stanice metra Anděl. Je to součást širšího projektu Manifesto Market, který kombinuje street food z různých koutů světa (různé kuchyně v kontejnerových stáncích nebo designových kioscích), kavárny, bary a řemeslné pivo, kulturní program (živá hudba, DJ sety, trhy, festivaly, workshopy) a moderní městský design – často s udržitelným přístupem.
  • Co tam najdete: 10 až 15 restaurací a barů s mezinárodní kuchyní (asijská, mexická, italská, česká, veganská a tak dále), stylové sezení a chill-out zóny (většinou venkovní, ale s krytými částmi), kulturní akce jako pivní festivaly, koncerty, filmové večery, brunch víkendy, silent disco a podobně.
  • Manifesto původně vzniklo jako dočasný projekt u Masarykova nádraží, ale kvůli obrovskému úspěchu se rozrostlo i na Anděl a dále expandovalo i do zahraničí (například do Berlína). Více na manifestomarket.com.
