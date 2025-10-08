Manifesto Market je na zimní měsíce zastřešený a vytápěný. Těšit se můžete na DJ Fralaa, stolní fotbálek, vystavený vůz přímo v marketu a možnost testovací jízdy zdarma.
Manifesto Marketu na Andělu
Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.
Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...
V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...
Šéf pražských revizorů Pavel Kurka oblékl tmavomodré sako přepravního kontrolora poprvé před více než dvaceti šesti lety. Tehdy přijel do hlavního města z Hradce Králové a hledal pro sebe pracovní...
Zahrát si na laserovou harfu nebo třeba sledovat přehlídku futuristické módy budou brzy moci lidé v Brně. Festival Prototyp láká od čtvrtka do vodojemů na Žlutém kopci i na další místa, aby předvedl...
Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic odstartovaly pátrací akci po možná utopené ženě. Všechno dobře dopadlo. Věci jí ukradl zloděj, u řeky je...
Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.
Národní památkový ústav (NPÚ) připravuje rozsáhlou rekonstrukci bývalé třídírny uhlí v areálu ostravského Dolu Michal, který je národní kulturní památkou....
Kdo chce mít na ruce jedinečné hodinky, kterých jsou na celém světě maximálně dva kusy a vzhledem se inspirovaly Bílou věží v Hradci Králové, má mimořádnou příležitost. Vyrobila je proslulá...
Ústí nad Labem má nový saunový svět propojený s plaveckým areálem. V suterénu haly vznikl moderní prostor s parní, finskou i bio saunou, ochlazovacím bazénkem...
Více než dvěma tisícům onkologických pacientů pomohl za dobu svého působení brněnský projekt Nebýt na to sama. Na jeho počátku stála v roce 2020 finanční...
V pátek v 17.30 odstartuje v Manifesto Marketu na Andělu dvouměsíční spolupráce s Renaultem. Čeká vás Opening Party plná hudby, zábavy a oslav ikonického modelu Renault R4, který se vrací v...
Zhoršení stavu po operaci, potíže s trávicím systémem, pokousání, infekce či záněty. Už první služba ukázala, že veterinární pohotovost v Karlovarském kraji má své opodstatnění. První víkendovou...