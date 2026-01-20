V souvislosti s různými výročími pražské MHD v loňském roce jsme mapovali i metro a také nejrůznější technická a organizační řešení kolem jízdného. Nejen pod zemí, ale i v povrchové veřejné dopravě.
Jízdenka v brněnském metru stojí...
Dotaz směrem k umělé inteligenci v jednom případě přinesl zajímavou informaci. „Jízdenka v brněnském metru stojí 32 korun.“ Pic kozu do vazu. O Brně nebylo totiž v zadání ani slůvko. Otázka směřovala k vývoji cen pražské MHD, jak v autobusech a tramvajích, tak v metru.
Přitom jsme se ani, rádoby vtipně, nedotazovali na „brněnské metro“, jak se zvláště mezi Pražáky nazývá 602 metry dlouhý tramvajový tunel na Žabovřeské ulici, klíčová část Velkého městského okruhu (VMO).
O tom, kdy se cestující nejdelším českým tramvajovým tunelem projeli, se ale informace také liší. Podle nejnovější informace AI bylo „brněnské metro“ zprovozněno v květnu 2023, podle webu Kudy z nudy byl ale ostrý provoz zahájen už v prosinci 2 a umožnil obnovení provozu tramvaje linky 1 mezi Bystrcem a Řečkovicem.
Už je to pravda. Brno metro nemá
Odpovídající informace o provozu ale bude zřejmě ta, kterou najdete například na webu silnice-zeleznice.cz. Tady se hovoří o zahájení provozu v prosinci 2022, ale se zkušební dobou minimálně šesti měsíců, kdy se měly ladit technické parametry.
Ale zpět k pražskému a brněnskému metru z pohledu AI. Tentokrát se už virtuální mozek polepšil. „V Brně neexistuje metro, ale funguje MHD.“