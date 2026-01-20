Oslavujme! AI konečně přišla na to, že v Brně metro nemají. Ještě loni si to myslela

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Při tvorbě článku o historii metra a způsobech platby za podzemní dopravu v Praze jsme loni využili i služeb umělé inteligence. Byli jsme překvapení.
Tramvajový tunel v Brně je nejdelší v Česku. Získal si přezdívku „brněnské metro“. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

V souvislosti s různými výročími pražské MHD v loňském roce jsme mapovali i metro a také nejrůznější technická a organizační řešení kolem jízdného. Nejen pod zemí, ale i v povrchové veřejné dopravě.

Jízdenka v brněnském metru stojí...

Dotaz směrem k umělé inteligenci v jednom případě přinesl zajímavou informaci. „Jízdenka v brněnském metru stojí 32 korun.“ Pic kozu do vazu. O Brně nebylo totiž v zadání ani slůvko. Otázka směřovala k vývoji cen pražské MHD, jak v autobusech a tramvajích, tak v metru.

Přitom jsme se ani, rádoby vtipně, nedotazovali na „brněnské metro“, jak se zvláště mezi Pražáky nazývá 602 metry dlouhý tramvajový tunel na Žabovřeské ulici, klíčová část Velkého městského okruhu (VMO).

Tramvajový tunel v Brně je nejdelší v Česku. Získal si přezdívku „brněnské metro“.

O tom, kdy se cestující nejdelším českým tramvajovým tunelem projeli, se ale informace také liší. Podle nejnovější informace AI bylo „brněnské metro“ zprovozněno v květnu 2023, podle webu Kudy z nudy byl ale ostrý provoz zahájen už v prosinci 2 a umožnil obnovení provozu tramvaje linky 1 mezi Bystrcem a Řečkovicem.

Už je to pravda. Brno metro nemá

Odpovídající informace o provozu ale bude zřejmě ta, kterou najdete například na webu silnice-zeleznice.cz. Tady se hovoří o zahájení provozu v prosinci 2022, ale se zkušební dobou minimálně šesti měsíců, kdy se měly ladit technické parametry.

Tramvajový tunel v Brně je nejdelší v Česku. Získal si přezdívku „brněnské metro“.

Ale zpět k pražskému a brněnskému metru z pohledu AI. Tentokrát se už virtuální mozek polepšil. „V Brně neexistuje metro, ale funguje MHD.“


















