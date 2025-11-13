Oslavy 17. listopadu omezí dopravu v Praze. Oblíbené tramvajové linky pojedou jinak

Marek Hýř
  12:28aktualizováno  16. listopadu 14:19
V pondělí 17. listopadu 2025, kdy si Česko připomene Den boje za svobodu a demokracii, musí cestující v Praze počítat s omezením tramvajového provozu v centru města. Trable čekají i řidiče. Důvodem jsou akce konané u příležitosti státního svátku a s tím spojené uzavření části ulice Národní.
Tramvajová linka 9 | foto: FB ROPID

Tramvaje 17. listopadu nepojedou přes zastávky Národní třída, Národní divadlo (v ulici Národní) a Újezd (v ulici Vítězné). Výluka potrvá po celé pondělí, tedy od přibližně 4:30 do půlnoci.

Dopravní podnik (DPP) proto připravil několik objízdných tras. Linka 2 pojede přes Jiráskovo náměstí a Národní divadlo po nábřeží, hojně využívaná linka 9 bude vedena přes Myslíkovu, Jiráskovo náměstí a Zborovskou. Linka 18 i 22 pojedou po nábřeží přes Palackého náměstí, třiadvacítka zamíří z Újezdu přes Anděl na Plzeňku. Historická linka 42 projede v mimořádné trase přes Malou Stranu, Staré Město i Karlovo náměstí.

PŘEHLEDNĚ: Změny v oblasti Národní třídy

  • Linka 2 pojede přes zastávky Jiráskovo náměstí a Národní divadlo (na nábřeží).
  • Linka 9 bude vedena přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí a Zborovská.
  • Linka 18 pojede přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí (na nábřeží), Jiráskovo náměstí a Národní divadlo (na nábřeží).
  • Linka 22 bude vedena přes zastávky Karlovo náměstí, Moráň, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo (na nábřeží), Karlovy lázně a Staroměstská.
  • Linka 23 pojede v trase Královka - Pražský hrad - Újezd - Anděl - Plzeňka.
  • Linka 42 bude vedena v trase Dlabačov - Pražský hrad - Václavské náměstí - Lazarská - Karlovo náměstí - Palackého náměstí - Jiráskovo náměstí - Národní divadlo (na nábřeží) - Karlovy lázně - Staroměstská - Malostranská - Pražský hrad - Dlabačov.

Národní bez aut

V prostoru mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se budou v rámci 17. listopadu konat koncerty, debaty, podcasty, divadla nebo výstavy v rámci akce Korzo Národní 2025, letos s heslem „Máme si co říct“. Akce si vyžádá uzavírku pro veškerý automobilový provoz v ulici Národní, a to konkrétně v úseku od Smetanova nábřeží k ulici Jungmannova.

Zákaz zastavení má pro automobily platit v celé délce ulice Národní už od neděle 16. listopadu od 18.00 hodin z důvodu montáže zázemí. Plný provoz celé oblasti bude obnoven o půlnoci z pondělí 17. listopadu na úterý 18. listopadu.

Výluka metra C

Oslavy 17. listopadu každoročně přilákají tisíce lidí, kteří zaplní centrum města, zejména okolí Národní třídy a Albertova. Cestujícím se doporučuje využít autobusové linky nebo metro. Pozor ale na lince C. Také tu čeká v následujících dnech omezení. Už od soboty 15. listopadu bude totiž přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání v obou směrech.

Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová linka XC, která pojede v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Dopravní podnik zároveň upozorňuje, že zastávky náhradní dopravy v oblasti Muzea vzniknou ve vzdálenosti zhruba čtyř až pěti minut chůze od stanice metra, proto je vhodné počítat s delší docházkou.

Prodloužený víkend přinese komplikace v metru. Předposlední výluka roku 2025 potrvá 3 dny

Výluka: Hlubočepy – Slivenec

Svátek využije dopravní podnik také k údržbě tramvajové trati na jihozápadě metropole. V pondělí 17. listopadu 2025 od 7.30 hodin do 17.00 hodin dojde k přerušení provozu tramvají v úseku Hlubočepy – Slivenec. Trasu změní linky 5, 12 a 20. V trase Hlubočepy – Sídliště Barrandov bude zavedena náhradní autobusová doprava X12 a v trase Klukovice – Poliklinika Barrandov – Stará Holyně – Slivenec DPP zavede náhradní autobusová doprava X104.

Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

