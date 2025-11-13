Oslavy 17. listopadu omezí řidiče i MHD v Praze. Oblíbené tramvajové linky pojedou jinak

Marek Hýř
Marek Hýř
  12:28
V pondělí 17. listopadu 2025, kdy si Česko připomene Den boje za svobodu a demokracii, musí cestující v Praze počítat s omezením tramvajového provozu v centru města. Trable čekají i řidiče. Důvodem jsou akce konané u příležitosti státního svátku a s tím spojené uzavření části ulice Národní.
Fotogalerie3

Tramvajová linka 9 | foto: FB ROPID

Tramvaje 17. listopadu nepojedou přes zastávky Národní třída, Národní divadlo (v ulici Národní) a Újezd (v ulici Vítězné). Výluka potrvá po celé pondělí, tedy od přibližně 4:30 do půlnoci.

Dopravní podnik (DPP) proto připravil několik objízdných tras. Linka 2 pojede přes Jiráskovo náměstí a Národní divadlo po nábřeží, hojně využívaná linka 9 bude vedena přes Myslíkovu, Jiráskovo náměstí a Zborovskou. Linka 18 i 22 pojedou po nábřeží přes Palackého náměstí, třiadvacítka zamíří z Újezdu přes Anděl na Plzeňku. Historická linka 42 projede v mimořádné trase přes Malou Stranu, Staré Město i Karlovo náměstí.

PŘEHLEDNĚ: Změny v oblasti Národní třídy

  • Linka 2 pojede přes zastávky Jiráskovo náměstí a Národní divadlo (na nábřeží).
  • Linka 9 bude vedena přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí a Zborovská.
  • Linka 18 pojede přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí (na nábřeží), Jiráskovo náměstí a Národní divadlo (na nábřeží).
  • Linka 22 bude vedena přes zastávky Karlovo náměstí, Moráň, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo (na nábřeží), Karlovy lázně a Staroměstská.
  • Linka 23 pojede v trase Královka - Pražský hrad - Újezd - Anděl - Plzeňka.
  • Linka 42 bude vedena v trase Dlabačov - Pražský hrad - Václavské náměstí - Lazarská - Karlovo náměstí - Palackého náměstí - Jiráskovo náměstí - Národní divadlo (na nábřeží) - Karlovy lázně - Staroměstská - Malostranská - Pražský hrad - Dlabačov.

Národní bez aut

V prostoru mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se budou v rámci 17. listopadu konat koncerty, debaty, podcasty, divadla nebo výstavy v rámci akce Korzo Národní 2025, letos s heslem „Máme si co říct“. Akce si vyžádá uzavírku pro veškerý automobilový provoz v ulici Národní, a to konkrétně v úseku od Smetanova nábřeží k ulici Jungmannova.

Zákaz zastavení má pro automobily platit v celé délce ulice Národní už od neděle 16. listopadu od 18.00 hodin z důvodu montáže zázemí. Plný provoz celé oblasti bude obnoven o půlnoci z pondělí 17. listopadu na úterý 18. listopadu.

Výluka metra C

Oslavy 17. listopadu každoročně přilákají tisíce lidí, kteří zaplní centrum města, zejména okolí Národní třídy a Albertova. Cestujícím se doporučuje využít autobusové linky nebo metro. Pozor ale na lince C. Také tu čeká v následujících dnech omezení. Už od soboty 15. listopadu bude totiž přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání v obou směrech.

Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová linka XC, která pojede v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Dopravní podnik zároveň upozorňuje, že zastávky náhradní dopravy v oblasti Muzea vzniknou ve vzdálenosti zhruba čtyř až pěti minut chůze od stanice metra, proto je vhodné počítat s delší docházkou.

Prodloužený víkend přinese komplikace v metru. Předposlední výluka roku 2025 potrvá 3 dny

Výluka: Hlubočepy – Slivenec

Svátek využije dopravní podnik také k údržbě tramvajové trati na jihozápadě metropole. V pondělí 17. listopadu 2025 od 7.30 hodin do 17.00 hodin dojde k přerušení provozu tramvají v úseku Hlubočepy – Slivenec. Trasu změní linky 5, 12 a 20. V trase Hlubočepy – Sídliště Barrandov bude zavedena náhradní autobusová doprava X12 a v trase Klukovice – Poliklinika Barrandov – Stará Holyně – Slivenec DPP zavede náhradní autobusová doprava X104.

Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Boj o Bedřišku. Příznivci kolonie obsadili střechu. Zabraňme eskalaci, vyzval Pavel

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  14:48

Výstava v olomouckém Muzeu umění odhaluje poklady sběratele Martina Součka

VĂ˝stava v olomouckĂ©m Muzeu umÄ›nĂ­ odhaluje poklady sbÄ›ratele Martina SouÄŤka

Obrazy, sochy, bibliofilské tisky i současné knihy o umění nabízí návštěvníkům Muzea umění v Olomouci výstava Revelatio, která čerpá ze sbírek bibliofila,...

13. listopadu 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Bývalý starosta Golčova Jeníkova dostal u okresního soudu dvouletou podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký (ODS) dostal u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě dvouletou podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby....

13. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Má tvar písmene U, je nakažlivé, může ho ovlivnit i hudba. Přinášíme 7 vědeckých faktů o sebevědomí

Stejně jako žárlivost je zrcadlem naší nedostatečné sebejistoty, nízkého...

Sebevědomí je klíčem k úspěchu, spokojenosti i zdravých vztahů. Ovlivňuje, jak vnímáme sami sebe, jak působíme na druhé i jak se rozhodujeme v zásadních chvílích života. Vědecké studie však ukazují,...

13. listopadu 2025  14:30

iHerb zahajuje globální sezónu dárků každoroční akcí Black Friday a Cyber Monday

13. listopadu 2025  14:29

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

O případné stavbě tří větrných elektráren rozhodnou v Lukově lidé v referendu

ilustrační snímek

O případné stavbě tří větrných elektráren budou v referendu 13. prosince rozhodovat obyvatelé Lukova na Znojemsku. Podle starosty Marka Langera (Za Lukov) je...

13. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  12:36

Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky...

Vánoční trhy v Olomouci si každoročně nenechají ujít desítky tisíc lidí. Přijíždějí za jedinečnou atmosférou historického centra, ale také záplavou stánků. Letos jich bude na Horním a Dolním náměstí...

13. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Soubor Parnas Ensemble

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů,...

13. listopadu 2025  14:12

Příbramští zastupitelé budou jednat o možné výstavbě na Fantově louce

ilustrační snímek

Příbramští zastupitelé projednají 3. prosince změnu územního plánu v oblasti Fantovy louky. Měla by určit, kde se může stavět a s jakým omezením, řekla ČTK...

13. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.