Tramvaje 17. listopadu nepojedou přes zastávky Národní třída, Národní divadlo (v ulici Národní) a Újezd (v ulici Vítězné). Výluka potrvá po celé pondělí, tedy od přibližně 4:30 do půlnoci.
Dopravní podnik (DPP) proto připravil několik objízdných tras. Linka 2 pojede přes Jiráskovo náměstí a Národní divadlo po nábřeží, hojně využívaná linka 9 bude vedena přes Myslíkovu, Jiráskovo náměstí a Zborovskou. Linka 18 i 22 pojedou po nábřeží přes Palackého náměstí, třiadvacítka zamíří z Újezdu přes Anděl na Plzeňku. Historická linka 42 projede v mimořádné trase přes Malou Stranu, Staré Město i Karlovo náměstí.
PŘEHLEDNĚ: Změny v oblasti Národní třídy
Národní bez aut
V prostoru mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se budou v rámci 17. listopadu konat koncerty, debaty, podcasty, divadla nebo výstavy v rámci akce Korzo Národní 2025, letos s heslem „Máme si co říct“. Akce si vyžádá uzavírku pro veškerý automobilový provoz v ulici Národní, a to konkrétně v úseku od Smetanova nábřeží k ulici Jungmannova.
Zákaz zastavení má pro automobily platit v celé délce ulice Národní už od neděle 16. listopadu od 18.00 hodin z důvodu montáže zázemí. Plný provoz celé oblasti bude obnoven o půlnoci z pondělí 17. listopadu na úterý 18. listopadu.
Výluka metra C
Oslavy 17. listopadu každoročně přilákají tisíce lidí, kteří zaplní centrum města, zejména okolí Národní třídy a Albertova. Cestujícím se doporučuje využít autobusové linky nebo metro. Pozor ale na lince C. Také tu čeká v následujících dnech omezení. Už od soboty 15. listopadu bude totiž přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání v obou směrech.
Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová linka XC, která pojede v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Dopravní podnik zároveň upozorňuje, že zastávky náhradní dopravy v oblasti Muzea vzniknou ve vzdálenosti zhruba čtyř až pěti minut chůze od stanice metra, proto je vhodné počítat s delší docházkou.
Výluka: Hlubočepy – Slivenec
Svátek využije dopravní podnik také k údržbě tramvajové trati na jihozápadě metropole. V pondělí 17. listopadu 2025 od 7.30 hodin do 17.00 hodin dojde k přerušení provozu tramvají v úseku Hlubočepy – Slivenec. Trasu změní linky 5, 12 a 20. V trase Hlubočepy – Sídliště Barrandov bude zavedena náhradní autobusová doprava X12 a v trase Klukovice – Poliklinika Barrandov – Stará Holyně – Slivenec DPP zavede náhradní autobusová doprava X104.
