Jen kvůli brýlím se Jan Havrda mladší málem nestal hasičem. Dneska přitom šéfuje stovkám pražských hasičů na směně B – jedné ze tří, které v Praze rotují po 24 hodinách. Pracuje podobně jako kdysi jeho táta Jan Havrda starší, dnes už osmdesátník na penzi.
Společně vyprávějí v bestselleru My, hasiči – pomáháme tam, odkud jiní utíkají o svých zkušenostech. Otec nastupoval k pražskému sboru v roce 1963, v době, kdy se oheň v zakouřených sklepech hledal po sluchu, jen v montérkové blůze. Syn dnes velí stejné směně vyzbrojené termokamerami a drony.
Hadice slouží jako zábradlí
Když jdou hasiči od ohně a v zakouřeném prostoru není nic vidět, tak se dodnes orientují podle hadic. „Cítíme je pod nohama. Na to se mě kdysi zeptal prezident Václav Havel po požáru ČKD Lokomotivka, když jsem mu ukazoval halu, kde hořelo. Odpovídal jsem mu, že chodíme po hadici,“ vypráví v knize Jan Havrda starší.
„Když je ale hodně špatně, tak se jí člověk chytne, aby rychle vypadnul, vyběhl podle ní nebo se vyplazil. Hadice nám slouží podobně jako zábradlí,“ doplňuje syn.
Hasiči otvírají
Jan Havrda starší zavzpomínal, jak šel zpátky po hadici v někdejším divadle D34 na Poříčí naproti Bílé labuti, kde dvě patra podzemí hořel sklad kulis. A omylem došel do zdi. „Potřeboval jsem si vyměnit dýchák, tak jsem šel po hadici a narazil jsem na sloup s vyvedeným hydrantem. Než jsme přijeli, snažili už se to tam uhasit, a od toho hydrantu měli nataženou hadici. Tehdy jsem šel do posledního dechu. Vyšel jsem pak do vestibulu... Asi stačila už jen chvíle a měl jsem velký problém,“ popisuje s tím, že bloudění v temnotě dýmu popíše asi každý hasič.
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Přístroje hlásily: Vypadněte!
„Ze směny A se kdysi takto udusil ve sklepě hasič Milan Kratochvíl. To bylo někdy v sedmdesátých letech,“ zavzpomínal, zatímco syn s přikývnutím popsal, jak zabloudil při požáru divadla Globe na Výstavišti. „Tam jsme se kdysi zamotali. S parťákem jsme našli pěkné místo, ze kterého jsme hasili, měli jsme přehled o velkém prostoru. Na zádech nám dýchací přístroje už dávaly znamení, že bychom měli opustit zakouřený prostor, ale nám se pořád nechtělo ze strategického místa. Proto nás vysílačkou sháněli a my jsme se pak jen s malým zbytkem zásoby vzduchu dostali ven,“ popsal Jan Havrda mladší.
V silně zakouřeném prostoru přitom člověk vydrží jenom pár nádechů a je po něm. „Zplodiny jsou nebezpečné. Kdyby si člověk strhnul masku ve sklepě, tak je hotovo. Musíte vydržet do poslední chvíle. Je to podobné, jako když se potápíte s dýchacím přístrojem, také si ho nemůžete sundat. Musíte ho nechat nasazený a zvládnout vyplavat,“ doplnil v dvojrozhovoru.
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Příběh mámy
V knize novináře Jana Davida s názvem My, hasiči – pomáháme tam, odkud jiní utíkají čtenáři najdou sedm rozhovorů s hasiči od Pražského hradu po letiště v Ruzyni, kde se s obřími panthery hraje o vteřiny. Zamíří také na zahraniční mise po katastrofách s USAR týmem a nasají příběh čtyřnásobné mámy, která těsně před čtyřicítkou shodila vlasy nakrátko a splnila si sen o výjezdech do plamenů. Příběh hasičského kynologa přiblíží, jak byl při dramatických záplavách v Texasu připraven skočit do divoké řeky pro svého psa Barta.
Kniha zavede čtenáře i na 70 metrů dlouhé lano pod vrtulníkem s hasičem-lezcem a jeden z členů pražského sboru popíše, jaké to je fungovat metr od obětí střelby na filozofické fakultě se zapnutým „filtrem v hlavě“, jak šlo na misi v Alžíru doslova o hlavu a že černý humor je jednou z cest, jak si uchovat zdravý rozum.