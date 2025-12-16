Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Autor: Pavla Žáková
  11:44
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada řetězců však zavře ještě dříve, jiné naopak spadají do zákonných výjimek a zůstanou přístupné i odpoledne.

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle výzdoby v centru (na snímku koule z vánočního stromu) i v dalších částech města láká radnice na dvě kluziště, z toho jedno kruhové, vánoční vláček i trolejbus, betlémy i desítky akcí. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Podle zákona mohou velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních fungovat pouze do 12:00. Některé z nich si ale otevírací dobu zkracují ještě o něco více, jiné mají zavřeno celý den, i když by nemusely.

Globus

Hypermarkety Globus budou mít 24. prosince otevřeno od 7:00 do 11:45. „Hypermarket na Černém Mostě a ve Štěrboholech zavře již o čtvrt hodiny dříve, tedy v 11:30 hodin,“ sdělila pro Metro.cz mluvčí Aneta Turnovská. Online nákupy, stejně jako doručování přes Wolt či Foodoru, nebudou o svátcích včetně Štědrého dne dostupné.

Kaufland

Kaufland oznámil, že na Štědrý den zavře v 11:45.

Penny

Penny půjde proti proudu a zavře 24. prosince úplně. „Jde o jedinou výjimku v maloobchodě, kdy se obchod rozhodl dát volno svým zaměstnancům, aby si mohli užít svátky již od prvního dne,“ uvedla Martina Dvořáková.

25. a 26. prosince

Tyto sváteční dny musejí mít obchody nad 200 m2 zavřeno.

  • Ani Albert na pražském hlavním nádraží nevyužije možnost výjimky a zákazníky nepřivítá.
  • Ze sítě Globusu bude otevřená pouze prodejna Fresh v Brně, a to od 8 do 16 hodin. Má totiž plochu do 200 m2.
  • Ze sítě Tesco budou mít otevřeno pouze benzinky včetně těch, kde lze koupit sortiment potravin.
  • Rozvážkové služby Rohlík a Wolt budou mít 25. 12. zavřeno, ale na Štěpána 26.12. už budou fungovat. Košík měl loni na První svátek vánoční zavřeno, na ten druhý již fungoval od rána do 23 hodin.

Lidl

Lidl bude mít na Štědrý den otevřeno stejně jako v minulých letech – obvykle od 7 nebo 8 hodin ráno podle standardního režimu, přičemž zavře v 11:30. „Začátek otevírací doby se liší podle toho, jak je konkrétní obchod otevřený v běžné dny,“ připomněla mluvčí Kateřina Štichová.

Albert

Většina prodejen Albert zavře v 11:45. „Jedinou výjimkou je prodejna Albert na pražském hlavním vlakovém nádraží, zde bude otevřeno do 14:00 hodin,“ uvedl mluvčí Albertu Jiří Mareček.

Tesco

Tesco zůstane 24. prosince otevřené do 11:45. „Otevírací doba během Vánoc a Nového roku je v Tesco nastavena tak, aby zákazníci měli možnost pohodlně nakoupit, ale zároveň aby kolegové měli prostor se připravit a užít si svátky,“ sdělila manažerka komunikace Tesca Lucie Loučková a dodala, že fungovat o svátcích nebude ani služba online nákupů.

Co říká zákon o otevírací době v obchodech nad 200 m2?
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Kdo může mít otevřeno odpoledne?

Zákonná omezení se nevztahují na obchody do 200 m², lékárny, provozovny na benzinkách, na nádražích či v letištních halách. V Praze budou moci lidé nakoupit například v prodejnách Pont, které jsou na hlavním nádraží, na Masarykově nádraží nebo na Smíchově. Nejen, že jsou v místě s velkou frekvencí lidí, ale navíc se „vejdou“ do limitu 200 metrů čtverečních. „Našich provozoven se zákon netýká, takže budou otevřeny,“ potvrdila Eliška Lexová, manažerka marketingu JPServis, který tyto prodejny provozuje. Albert na hlavním nádraží má otevřeno od rána do 14 hodin.

Výdejny e-shopů mohou fungovat

Díky rozhodnutí soudu se zákaz omezené prodejní doby vztahuje jen na klasické kamenné prodeje. Výdejny zboží proto mohou mít otevřeno i odpoledne – nákup totiž probíhá online.

To dlouhodobě využívá například Alza.cz. Velké potravinové řetězce, které nabízejí vyzvednutí online nákupů (Tesco či Globus), však tuto službu na Štědrý den neposkytnou.

Rozvoz jídla 24. prosince 2025

Některé služby rozvozu jídla budou fungovat i na Štědrý den, ale omezeně. Příkladem je Wolt. „Zákazníci budou moci objednat potraviny a jídlo z restaurací přes Wolt pouze v Praze a Brně, a to do 15 hodin,“ uvedl mluvčí Woltu Tomáš Kubík. Rohlík bude rozvážet nákupy od 5 do 14 hodin, podle mluvčí Hany Krevňákové přitom počítá se zvýšenou poptávkou a posílil na Vánoce směny kurýrů i pracovníků skladu.

Košík do uzávěrky tohoto článku neměl rozhodnuto o fungování během Vánoc. Loni o Štědrém dni rozvážel jídlo do 14 hodin. Foodora na dotazy redakce nereagovala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:56

Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Ilustrační snímek

Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po...

16. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového Šaldova divadla

ilustrační snímek

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového divadla F. X. Šaldy. Nahradí Lindu Hejlovou Keprtovou, která na vlastní žádost skončí v této...

16. prosince 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Vítězem participativního rozpočtu ve Zlíně je oprava zastávky MHD i chodníku

ilustrační snímek

Nejvíce hlasů v osmém ročníku participativního rozpočtu ve Zlíně získala v kategorii velkých projektů oprava chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov. Z...

16. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Největší kvízová akce v Česku se po roce vrátí do Brna. V sobotu 7. února 2026 se v brněnském Bobycentru uskuteční třetí Kvíz Open, celodenní turnaj plný rozmanitých vědomostních otázek a týmové...

16. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

16. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Black Friday lámalo rekordy. Visa zároveň odhaluje výrazný nárůst zadržených podvodů

16. prosince 2025  12:31

LEPAS v klíčovém momentu globální klimatické politiky představuje čínskou zelenou odpovědnost v duchu udržitelné elegance

16. prosince 2025  12:29

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

Novoroční ohňostroje mají pravidelně v Protivíně na Písecku.

Většina měst v Jihočeském kraji ohňostroj neplánuje i kvůli novému zákonu. Uspořádají ho jen v Protivíně, kde starosta slibuje, že bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy. Třeboň a...

16. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Olej patří do speciálních nádob. Část Pražanů ho ale vylévá do kanalizace, ukázal průzkum

16. prosince 2025  12:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Adventní program v rožnovském skanzenu zpestří o víkendu Živý betlém

ilustrační snímek

Adventní program ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku zpestří o víkendu Živý betlém. Lidovou hru o narození Ježíše představí v...

16. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Radost zkalená smutkem. Ženě se narodilo vymodlené dítě, zemřel jí však manžel

Patricie Knéslová dělá mamince radost.

V době, kdy zdravotní sestra Michaela Knéslová z Přerova sledovala svou nedonošenou novorozenou dceru bojovat o život v inkubátoru, zasáhla její rodinu velká rána. Náhle zemřel její partner a otec...

16. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.