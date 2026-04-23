Lávka u stanice metra Háje má od 23. dubna 2026 svou pamětní desku. Připomíná jednu ze slavných scén filmu Vesničko má středisková.
Chalupu, prodals?
Právě tady pan Pávek zahvízdal na Otíka, aby se ho zeptal, jestli prodal chalupu. Hostem odhalení desky byl také maďarský herec János Bán, který Otíka ztvárnil.
Otíkova lávka. Lidská paměť je zrádná. Dokáže vám vymazat celá desetiletí
Praha 11 chtěla, aby vzpomínka měla trvalou stopu, a proto vyhlásila veřejnou výtvarnou soutěž. Přišlo 26 návrhů, porota vybrala tři finalisty a vítěze zvolili lidé. Autorkou je Barbora Burianová.
Historie lávky