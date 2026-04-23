Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Autor: Marek Peška
  16:22
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský herec János Bán, tedy sám Otík.

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal čtenář Pavel Kyselák. Za snímek mu posíláme odměnu 300 korun. | foto: Pavel Kyselák

Lávka u stanice metra Háje má od 23. dubna 2026 svou pamětní desku. Připomíná jednu ze slavných scén filmu Vesničko má středisková.

Chalupu, prodals?

Právě tady pan Pávek zahvízdal na Otíka, aby se ho zeptal, jestli prodal chalupu. Hostem odhalení desky byl také maďarský herec János Bán, který Otíka ztvárnil.

Otíkova lávka. Lidská paměť je zrádná. Dokáže vám vymazat celá desetiletí

Praha 11 chtěla, aby vzpomínka měla trvalou stopu, a proto vyhlásila veřejnou výtvarnou soutěž. Přišlo 26 návrhů, porota vybrala tři finalisty a vítěze zvolili lidé. Autorkou je Barbora Burianová.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

