V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo přes hodinu směrem na Háje metro. Důvodem byl střet soupravy s mužem ve stanici Hlavní nádraží. Záchranáři ho ve vážném stavu převezli do nemocnice.
Část metra C stojí. Souprava srazila člověka, zůstal zaklíněný pod vozem | (0:47) | video: iDNES.tv
„Došlo k pádu osoby do kolejiště, je zastaven provoz linky metra C ve směru Háje. Osoba zůstala zaklíněná pod soupravou metra,“ řekla pro iDNES.cz před 10:30 policejní mluvčí Eva Kropáčová. Okolnosti střetu policisté zjišťují.
Zhruba pětačtyřicetiletého muže si převzali do péče záchranáři. „Pacient utrpěl vícečetná sdružená poranění. Po imobilizaci na celotělové vakuové matraci, zajištění životních funkcí a podání medikace byl ve vážném stavu transportován do traumacentra,“ sdělil jejich mluvčí Karel Kirs.
Omezení na trati trvalo podle webové stránky Pražské integrované dopravy od 10:05 do 11:11. V úseku Nádraží Holešovice – Pražské povstání jezdila náhradní autobusová doprava. Podnik také prodloužil tramvajovou linku 24 z centra ke stanici Pražské povstání.
Odborníci průběžně informují veřejnost, jak se zachovat při pádu člověka nebo předmětů do kolejiště metra. Před lety přinesl návod i deník Metro. Také dopravní podnik průběžně informuje, jak se v nouzové situaci zachovat.