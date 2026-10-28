Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Pád do kolejiště, jenž je postrachem části cestujících, může člověka kvůli vyvolanému stresu z nebezpečné situace úplně ochromit. Přesto, a nebo tedy právě proto, se musí pokusit před soupravou, která do stanice vjíždí rychlostí okolo 55 kilometrů v hodině, zachovat chladnou hlavu.
Provoz v každé ze stanic sice prostřednictvím kamer sledují dozorčí, ale ani v jejich moci není pohyb na nástupištích vždy uhlídat. Mají mnoho dalších povinností – například řízení eskalátorů – a cestujícího, který spadl do kolejiště, si tak vůbec nemusí všimnout.
Počet tragických srážek v metru přitom roste. Výroční zpráva Dopravního podniku Praha (DPP) uvádí, že minulý rok při nehodách v metru zemřelo deset lidí, o rok dříve sedm a v roce 2023 ještě o pět méně.
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Zalehnout do žlabu a čekat
Pokud se metro blíží do stanice, nemá dle DPP smysl, aby se cestující v kolejišti pokoušel na vysoké nástupiště vyškrábat. Zpravidla je pod ním volný prostor a bez pomoci shora se tak nemá o co opřít. V takovém případě je východisko v podstatě jen jedno.
„Když už se metro blíží, je nutné se schovat do žlábku mezi kolejemi,“ vysvětlil pro iDNES.cz vedoucí odboru Technologie provozu DPP Eduard Votava po tragickém pádu slepce v srpnu 2024.
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„Člověk si musí lehnout na záda nebo na břicho, jak dokáže,“ doplnil Votava a rovněž zdůraznil, že ve žlabu je nutné zůstat klidně ležet až do příjezdu jednotek IZS. I pro tyto účely disponuje DPP vlastním speciálním Hasičským záchranným sborem.
V každém případě by se cestující v kolejišti měl pokusit vyhnout nebezpečí – v prvé řadě čelu jedoucí soupravy. V té druhé pak napájecí kolejnici s napětím 750 voltů, která je ve stanicích umístěná pod žlutým krytem a zpravidla na opačné straně koleje, než leží nástupiště.
Tlačítka k zastavení vlaku
Za spadnuvším cestujícím v ošemetné situaci by na pomoc neměli skákat ani okolostojící. Jejich zásah je ale pro záchranu mnohdy nezbytný, jelikož přijíždějící soupravu (ale i takovou, která už stojí ve stanici, pokud někdo spadne například mezi vagony) mohou snadno zastavit – pomocí nouzového tlačítka.
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Těch je v každé stanici několik. Relativně nenápadné červené krabičky jsou umístěné v páru pro každou kolej zvlášť – zpravidla na začátku a na konci nástupiště. Právě pro problémy s viditelností nedávno dostala výrazné žluté ohraničení.
Efekt nouzového tlačítka:
- Pokud se souprava teprve blíží nebo dokonce jen odjíždí z předchozí stanice, bezpečně zastaví ještě v tunelu. Zastaví se zároveň provoz na celé trati.
- Pokud už je vlak ve stanici, stisknutí tlačítka zabrání jeho odjezdu, což mohou cestující využít například v případě pádu cestujícího mezi vozy či před stojící vlak.
Jak vypadá srážka člověka se soupravou prověřila redakce Technet na serveru iDNES.cz ve spolupráci s DPP už v roce 2009: