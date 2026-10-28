Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Matouš Waller
Matouš Waller
  11:55
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Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak | foto: HZS DPP

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak
Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak
Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak
Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak
17 fotografií
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí skončit tragicky. Dopravní podnik už několikrát radil, jak se v případě pádu před rozjetou soupravu zachovat. Zásadní je znát „pravidla“ a jednat rychle.

Pád do kolejiště, jenž je postrachem části cestujících, může člověka kvůli vyvolanému stresu z nebezpečné situace úplně ochromit. Přesto, a nebo tedy právě proto, se musí pokusit před soupravou, která do stanice vjíždí rychlostí okolo 55 kilometrů v hodině, zachovat chladnou hlavu.

Hasiči pražského dopravního podniku během zásahu ve stanici Hlavní nádraží. (2. března 2026)

Provoz v každé ze stanic sice prostřednictvím kamer sledují dozorčí, ale ani v jejich moci není pohyb na nástupištích vždy uhlídat. Mají mnoho dalších povinností – například řízení eskalátorů – a cestujícího, který spadl do kolejiště, si tak vůbec nemusí všimnout.

Počet tragických srážek v metru přitom roste. Výroční zpráva Dopravního podniku Praha (DPP) uvádí, že minulý rok při nehodách v metru zemřelo deset lidí, o rok dříve sedm a v roce 2023 ještě o pět méně.

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Zalehnout do žlabu a čekat

Pokud se metro blíží do stanice, nemá dle DPP smysl, aby se cestující v kolejišti pokoušel na vysoké nástupiště vyškrábat. Zpravidla je pod ním volný prostor a bez pomoci shora se tak nemá o co opřít. V takovém případě je východisko v podstatě jen jedno.

Bezpečným útočištěm je žlábek mezi kolejemi. Je dost prostorný, aby mezi člověkem a soupravou zůstala bezpečná vzdálenost.

„Když už se metro blíží, je nutné se schovat do žlábku mezi kolejemi,“ vysvětlil pro iDNES.cz vedoucí odboru Technologie provozu DPP Eduard Votava po tragickém pádu slepce v srpnu 2024.

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„Člověk si musí lehnout na záda nebo na břicho, jak dokáže,“ doplnil Votava a rovněž zdůraznil, že ve žlabu je nutné zůstat klidně ležet až do příjezdu jednotek IZS. I pro tyto účely disponuje DPP vlastním speciálním Hasičským záchranným sborem.

Hasiči musí při zásazích soupravu odtlačit ručně. Napájecí kolejnice nesmí být v takovém případě pod proudem. | foto: Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hlavního města Prahy

V každém případě by se cestující v kolejišti měl pokusit vyhnout nebezpečí – v prvé řadě čelu jedoucí soupravy. V té druhé pak napájecí kolejnici s napětím 750 voltů, která je ve stanicích umístěná pod žlutým krytem a zpravidla na opačné straně koleje, než leží nástupiště.

Tlačítka k zastavení vlaku

Za spadnuvším cestujícím v ošemetné situaci by na pomoc neměli skákat ani okolostojící. Jejich zásah je ale pro záchranu mnohdy nezbytný, jelikož přijíždějící soupravu (ale i takovou, která už stojí ve stanici, pokud někdo spadne například mezi vagony) mohou snadno zastavit – pomocí nouzového tlačítka.

Třetina lidi neví, jak zastavit metro. Kde je nouzové tlačítko a jak zachrání život?

Těch je v každé stanici několik. Relativně nenápadné červené krabičky jsou umístěné v páru pro každou kolej zvlášť – zpravidla na začátku a na konci nástupiště. Právě pro problémy s viditelností nedávno dostala výrazné žluté ohraničení.

Tlačítko nouzového zastavení ve stanici metra B Anděl. Je na začátku a na konci obou nástupišť.

Efekt nouzového tlačítka:

  • Pokud se souprava teprve blíží nebo dokonce jen odjíždí z předchozí stanice, bezpečně zastaví ještě v tunelu. Zastaví se zároveň provoz na celé trati.
  • Pokud už je vlak ve stanici, stisknutí tlačítka zabrání jeho odjezdu, což mohou cestující využít například v případě pádu cestujícího mezi vozy či před stojící vlak.

Znáte nouzová tlačítka ve stanicích metra?

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Jak vypadá srážka člověka se soupravou prověřila redakce Technet na serveru iDNES.cz ve spolupráci s DPP už v roce 2009:

Jak to vypadá, když vás přejede metro
Tragický střet soupravy metra s ženou ve stanici Hlavní nádraží ochromil provoz podzemky. (2. března 2026)
Tlačítko nouzového zastavení ve stanici metra B Anděl. Je na začátku a na konci obou nástupišť.
Žena spadla mezi vagóny metra, lidé použili záchranné tlačítlo
Přerušený provoz mezi stanicemi Kačerov a Háje na lince metra C, kde vlak srazil člověka. (3. října 2025)
17 fotografií
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