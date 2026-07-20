Pokud jste o víkendu otevřeli Facebook, nejspíš na vás vykoukla Rovnováha. Reakcemi na pád monumentální plastiky u Barrandovského mostu byly sociální sítě doslova zaplavené. Lidé vzpomínali na jednu z výrazných pražských dominant, sdíleli fotografie i vlastní zážitky a v komentářích se přeli o tom, zda se dalo neštěstí zabránit. Nechyběly ani vtipy a internetové koláže. Výběr nejzajímavějších reakcí najdete v galerii.
Replika za 13 milionů korun
Plastika byla tématem i na dnešní Radě hlavního města. Radní schválili uvolnění 13 milionů korun na výrobu její repliky. Nové dílo vznikne z vysokopevnostního betonu, který by měl výrazně prodloužit jeho životnost. Právě rozhodnutí nahradit zřícenou plastiku replikou ale vyvolalo u části veřejnosti nevoli.
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Spadl „Červ dobyvatel“. Plastika u Barrandovského mostu měla být symbolem i místem schůzek
Šest metrů vysoká plastika se zřítila v pátek a její trosky zasypaly silnici i cyklostezku pod Barrandovským mostem. Nikdo nebyl zraněn. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka byla skulptura dlouhodobě ve špatném technickém stavu a město už připravovalo její řízenou demolici. Schválení financování se ale o několik měsíců opozdilo.
Galerie hlavního města Prahy nyní vypíše veřejnou zakázku na zhotovitele repliky.